До 300 тысяч в год: как ижевчане могут заработать на общедомовом имуществе

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-22T12:19:28+03:00

Рекорд по «зарабатыванию» денег принадлежит одной красноярской «сталинке», которая в год приносит порядка 2 млн рублей дохода! Фото: Архив КП

Рассказываем, как пустующие подвалы и крыши могут обеспечить жителям дома дополнительные десятки и даже сотни тысяч рублей в год

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Жители многоквартирных домов могут зарабатывать, используя общедомовое имущество. При этом полученные деньги можно тратить на благоустройство. «Комсомолка» решила выяснить, сколько удается получить, сдавая в аренду пустующие подвалы и крыши, и как именно можно заработать на своем доме.

«ЗАРАБАТЫВАЕМ ПО 300 ТЫСЯЧ»

То, что на доме можно заработать, некоторые ижевчане знают не понаслышке. Например, за счет размещения рекламы на фасаде, в одной из многоэтажек Устиновского района сделали кладовку для инвентаря и детских велосипедов. А дом №107 по улице Кирова зарабатывает по 300 тысяч в год!

- У нас стоит две базовых станции операторов сотовой связи, рядом с домом стоит автомат с питьевой водой, все провайдеры платят аренду за размещение своих точек, - рассказал бывший председатель ТСЖ Александр Шерминский он в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 фм, 12+). - В течение 9 лет мы зарабатываем по 230-300 тысяч рублей в год.

Благодаря вырученным средствам удалось и обустроить подъезд, и облагородить общедомовую территорию.

УВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Зарабатывать таким образом могут многие дома. Но важно оценить его возможности. Грамотный председатель дома сможет извлечь выгоду даже из мусора: например, поставив рядом с почтовыми ящиками ящик для макулатуры. Доход небольшой, но стабильный – в наших почтовых ящиках ежедневно скапливается огромное количество ненужных буклетов и газет.

НА ЧЕМ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ ДОМ?

- на рекламе в лифтах и на фасадах;

- на платном размещении оборудования интернет-провайдеров;

- на сдаче в аренду общедомового имущества: подвалов, цокольных этажей, чердачных помещений и пр.;

- на сдаче общедомового участка под нестационарные объекты – киоски, батуты и пр.

РЕШИТЬ ВСЕМ ДОМОМ

Итак, вы видите возможность заработать на общедомовом имуществе. Что дальше?

1. Вопрос выносится на общее собрание и принимается (либо не принимается) двумя третями голосов жителей.

2. Жители назначают лицо, которое будет заключать договор с рекламной компанией/интернет оператором/представителем бизнеса от имени всего дома, решение документируется в протоколе общего собрания дома. Кстати, нередко этим лицом выбирают управляющую компанию.

3. Ответственное лицо ищет тех, кто заинтересован в размещении своей рекламы/оборудования/объектов в этом доме и заключает с ними договора.

ДЕНЬГИ – ВСЕМУ ДОМУ

- В финансовом отчете управляющей компании заработанные домом средства отражаются отдельной строчкой и направляются либо в текущий ремонт, либо на другие работы, например, на благоустройство. Куда пойдут деньги – решают собственники на общедомовом собрании, - объясняет председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.