«Это просто пуля!»: в Ижевске открылся первый в России спортивно-ландшафтный парк

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-23T15:56:11+03:00

Он позволит заниматься экстремальными видами спорта не только профессионалам, но и любителям

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Во вторник, 23 октября, в Ижевске открыли спортивно-ландшафтный комплекс около первого корпуса УдГУ. На его возведение потратили около пяти месяцев и 40 миллионов рублей инвесторов. Площадка объединила в себе такие направления, как скейтбординг, BMX и фристайл.

Фото: Диля Ахмадишина

- Представлен уникальный объект – памп-трек, который был реализован совместно с международным консорциумом Velosolutions. Это компания, которая во всем мире занимается развитием велоинфраструктуры. К нам приезжали международные супервайзеры, которые отвечали за правильность выполнения фигур и всех конфигураций, чтобы это соответствовало международным стандартам, в том числе для того, чтобы мы в следующем году мы могли принять здесь этап чемпионата мира по памп-треку, - рассказала генеральный директор компании-застройщика Мария Ларина.

Фото: Диля Ахмадишина

Памп-трек – это специальная велосипедная трасса, у которой нет ровных участков, только ямы, кочки и контруклоны. Он может принимать не только профессионалов, но и детей.

Фото: Диля Ахмадишина

- Хочется отметить, что материалы при строительстве комплекса способны выдержать любые погодные условия. 80% - это твердые покрытия, асфальт и бетон, которые вне зависимости от погодных условий могут выдерживать свою марку качества. Также у нас здесь бетон высшей марки использован – это М-400. Все деревянные элементы у нас обработанные – это высушенная доска из Сибири, - уточнила Мария Ларина.

Есть даже система видеонаблюдения, которая позволит следить за объектом и пресекать вандализм. Договорились с общественностью и о том, что будет дежурить патруль. Кстати, вход на площадку будет свободный.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото: Диля Ахмадишина

Яков Аустер уже семь раз выигрывал чемпионат России по байкер-кроссу и ездил на Кубок мира. В Ижевск он приехал из Подмосковья специально, чтобы протестировать новую площадку. Он уверяет, что подобного проекта нет в стране.

- Это сейчас самый мощный памп-трек. В Москве подобное что-то сделали, но по технической сложности, по интересности этот мне нравится больше. Если говорить про комплексную историю, все в одном месте, то такого нигде нет. Мне здесь нравится, что тут и скейт-парк, и бетонный парк, памп-трек, и баскетбольная площадка. Это на зависть всем остальным городам, - поделился мнением Яков Аустер.

Он уверен, что площадка имеет большой потенциал. Если местные ребята будут регулярно тренироваться, то есть шанс выступать достойно на мировом уровне.

Фото: Диля Ахмадишина

- Благо трасса, которая здесь построена, полностью соответствует стандартам, и можно без проблем ехать в Европу, на кубок мира, и участвовать в подобных соревнованиях, - рассказал Яков Аустер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Говорит замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис

«Я поражен. Это очень круто, что сами ребята, которые здесь катаются уже придумали наименование этому парку, назвали парк «Пуля». То есть настолько все здорово, современно и полезно, гордость берет! Этим парком может гордиться не только Удмуртия, этим парком может гордиться вся наша страна».

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Фото: Диля Ахмадишина

Открыли только один гектар земли, который является началом долгосрочного плана по реализации молодёжно-спортивного кластера на улице Удмуртская в Ижевске. Власти планируют еще достроить бассейн и провести ремонт ледовой арены «Ижсталь». Все это обойдется в более чем 1,2 миллиарда рублей (продолжение).