2018-10-23T15:56:11+03:00
Общество

«Это просто пуля!»: в Ижевске открылся первый в России спортивно-ландшафтный парк

Он позволит заниматься экстремальными видами спорта не только профессионалам, но и любителям
Ульяна КОЛМОГОРОВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 октября, в Ижевске открыли спортивно-ландшафтный комплекс около первого корпуса УдГУ. На его возведение потратили около пяти месяцев и 40 миллионов рублей инвесторов. Площадка объединила в себе такие направления, как скейтбординг, BMX и фристайл.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Представлен уникальный объект – памп-трек, который был реализован совместно с международным консорциумом Velosolutions. Это компания, которая во всем мире занимается развитием велоинфраструктуры. К нам приезжали международные супервайзеры, которые отвечали за правильность выполнения фигур и всех конфигураций, чтобы это соответствовало международным стандартам, в том числе для того, чтобы мы в следующем году мы могли принять здесь этап чемпионата мира по памп-треку, - рассказала генеральный директор компании-застройщика Мария Ларина.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Памп-трек – это специальная велосипедная трасса, у которой нет ровных участков, только ямы, кочки и контруклоны. Он может принимать не только профессионалов, но и детей.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Хочется отметить, что материалы при строительстве комплекса способны выдержать любые погодные условия. 80% - это твердые покрытия, асфальт и бетон, которые вне зависимости от погодных условий могут выдерживать свою марку качества. Также у нас здесь бетон высшей марки использован – это М-400. Все деревянные элементы у нас обработанные – это высушенная доска из Сибири, - уточнила Мария Ларина.

Есть даже система видеонаблюдения, которая позволит следить за объектом и пресекать вандализм. Договорились с общественностью и о том, что будет дежурить патруль. Кстати, вход на площадку будет свободный.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Яков Аустер уже семь раз выигрывал чемпионат России по байкер-кроссу и ездил на Кубок мира. В Ижевск он приехал из Подмосковья специально, чтобы протестировать новую площадку. Он уверяет, что подобного проекта нет в стране.

- Это сейчас самый мощный памп-трек. В Москве подобное что-то сделали, но по технической сложности, по интересности этот мне нравится больше. Если говорить про комплексную историю, все в одном месте, то такого нигде нет. Мне здесь нравится, что тут и скейт-парк, и бетонный парк, памп-трек, и баскетбольная площадка. Это на зависть всем остальным городам, - поделился мнением Яков Аустер.

Он уверен, что площадка имеет большой потенциал. Если местные ребята будут регулярно тренироваться, то есть шанс выступать достойно на мировом уровне.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Благо трасса, которая здесь построена, полностью соответствует стандартам, и можно без проблем ехать в Европу, на кубок мира, и участвовать в подобных соревнованиях, - рассказал Яков Аустер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Говорит замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис

«Я поражен. Это очень круто, что сами ребята, которые здесь катаются уже придумали наименование этому парку, назвали парк «Пуля». То есть настолько все здорово, современно и полезно, гордость берет! Этим парком может гордиться не только Удмуртия, этим парком может гордиться вся наша страна».

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Открыли только один гектар земли, который является началом долгосрочного плана по реализации молодёжно-спортивного кластера на улице Удмуртская в Ижевске. Власти планируют еще достроить бассейн и провести ремонт ледовой арены «Ижсталь». Все это обойдется в более чем 1,2 миллиарда рублей (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада
Выставку «Трагедия в углу» представят в Ижевске
Житель Тюменской области организовал свое шоу после онлайн-трансляции жизни щенков хаски в Ижевске
В Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП
Жители Удмуртии с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник
Подготовку домов к проведению капремонта ускорят в Удмуртии
Когда ижевчанам менять резину на зимнюю?
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
В Удмуртии женщина убила гражданского мужа, с которым прожила 10 лет
В Ижевск приехал замминистра строительства и ЖКХ России
В Ижевске временно закрыли бар из-за жалоб жителей
Школьники Удмуртии сделают «умную остановку» для автомобилистов
В Удмуртии дебоширка избивала собственную мать и 10-летнего ребенка
Злоумышленников, похитивших 20 000 рублей у пенсионерки, ищут в Ижевске
В Ижевске на Воткинском шоссе появилась новая остановка
Жительницу Удмуртии отправили в колонию за неуплату алиментов
На пересечении улиц Пушкинская и Пастухова в Ижевске поставят знак «Движение прямо»
В Удмуртии 18 руководителей муниципальных учреждений привлекли к ответственности за неполные сведения о доходах
Из-за аварийных работ в Ижевске временно перестанут ходить трамваи 1 и 10 маршрутов
В сети появилось фото спортивного универсала Lada Vesta SW, создаваемого в Ижевске
Члены преступного сообщества организовали канал по поставке наркотиков в пять городов Удмуртии
В конце недели в Ижевске уже могут быть заморозки
В Ижевске раскрыли изнасилование и грабеж пятилетней давности
Удмуртия попала в ТОП-3 самых грибных регионов России
В массовом ДТП под Ижевском пострадали три человека, в том числе ребенок
В Ижевске появится около 3,5 тысячи платных парковочных мест
В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada
Ижевчане сыграют в интеллектуальную игру «Быстрый квиз»