Зима близко! Как ижевские подрядчики планируют бороться со снегом на дорогах

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-24T14:16:24+03:00

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Совсем скоро в Ижевск придет зима - по прогнозам биологов, уже после 20 октября город может покрыться снегом, который не растает до весны. Не отстают от экспертов и сотрудники ГИБДД, советующие как можно скорее поменять летнюю резину на зимнюю. Готов ли город к зиме и как подрядчики планирую бороться со снегом на дорогах?

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

Напомним, что в этом году содержать город в чистоте будут 4 компании. Согласно муниципальным контрактам, зимний период содержания начинается лишь 1 ноября. Однако готовить технику к зиме и закупать противогололедные материалы и песчано-соляную смесь (ПСС) предприятия начали уже сейчас.

Этой зимой содержать город в чистоте будут 4 подрядных организации Фото: Сергей Грачев

- Сейчас на складах у нас есть ПСС - 88 005 245 тонн, химических реагентов - 405, 8 тонны. По технике у нас есть 145 единиц. Их готовность варьируется от 40% до 85%, - рассказали нам в МУП «ДРЭУ» - самой крупной подрядной организации. - В нашем ведении находятся Индустриальный район, Центральный квадрат, а также частично Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы.

- Сейчас у нас 30 единиц техники, которые готовы примерно на 90%. Это комбинированные машины, трактора со щетками, фронтальные погрузчики, грейдеры, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и т.д. Также ждем поступления еще двух фронтальных погрузчиков. Их мы приобретаем в лизинг. Пескосоляной смеси заготовлено 100%, - рассказал руководитель компании «Строй18» Андрей Кузнецов. Эта компания обслуживает часть Ленинского, Первомайского и часть Октябрьского районов.

Согласно условиям муниципальных контрактов, зимний период содержания 2018-2019 гг. наступает с 1 ноября Фото: архив "КП"

Подготовительные работы идут и в компании «Радонеж», которая отвечает за Устиновский район города. На борьбу со снегом в этом году выйдут 35 единиц техники.

- Закупаем противогололедные материалы, переоборудуем технику: снимаем бочки с водой, а на место них ставим пескоразбрасыватели, - рассказал начальник дорожного участка ООО «Радонеж» Александр Завьялов. - На сегодняшний момент у нас в наличии есть фронтальные погрузчики, комбинированные щетки, пескоразбрасыватели и т.д.

Вывоз одного куба снега в прошлом году обходился подрядчикам в 159 рублей Фото: Анастасия Малышева

- В прошлом году, при заключении контракта с городом, мы приобрели всю необходимую технику. Сейчас у нас есть 5 дорожных щеток, 3 грейдера, 4 фронтальных погрузчика и 15 самосвалов для вывоза снега, - рассказал руководитель группы компаний «Ижавтоснаб» Дамир Хазеев. Этот подрядчик обслуживает Ленинский район. - Также дополнительно приобретаем пескоразбрасыватель для тротуаров. Закупаем реагенты, пескосоль и готовим машины к работе. Сейчас мы готовы на 90%, но к 25 октября, я думаю, у нас будет 100% готовность к зиме.

ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ!

Кстати, готовить к холодам начали и общественный транспорт. Например, ИПОПАТ в октябре проводит сезонное техническое обслуживание автобусов: тестируют все системы и агрегаты, проверяют работу штатных обогревателей, состояние уплотнителей окон и дверей. Кроме того, с октября в качестве спецодежды для кондукторов начинают выдавать куртки вместо халатов.

Фото: архив "КП"

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

К началу зимы готовятся и в городских парках. Аттракционы законсервируют до весны.

– Что касается Летнего сада, то там сезон мы закрыли 14 октября. Аттракционы зимой там работать не будут, сейчас они в стадии консервации: проверка их технического состояния, отключение от систем питания, – рассказал генеральный директор АО «Летний сад им. Горького» Сергей Буторин. – Однако парк все равно всю зиму будет открыт для посетителей.

Погулять в зимнее время горожане смогу и в парке Кирова. Кстати, по словам Сергея Буторина, экран на фан-зоне также будет работать. Сейчас прорабатывает вопрос наполнения фан-зоны еще какими-то активностями на этот период. А в парке «Березовая роща» (Козий парк) на зиму зальют каток.

КСТАТИ!

Тщательно готовятся к зиме и в аэропорту Ижевска. По данным компании «Ижавиа», сейчас комплекс полностью готов к зиме: проведены инспекция судов.

– Каждый самолет укомплектован сезонным авиационно-техническим имуществом. Также с работниками летной службы проведены летно-технические занятия по особенностям эксплуатации самолетов в осеннее-зимний период. Проведена проверка зданий и сооружений на территории аэропорта. На предприятии создан запас противообледенительной жидкости для наземной обработки воздушных судов, а также антигололедных химических реагентов для содержания летного поля в рабочем состоянии. Введен режим постоянной готовности к выпадению снега, – рассказали в пресс-службе предприятия.