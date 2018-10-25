День государственности Удмуртии - 2018: танцевальный баттл, этнографический диктант и выступление Вахтанга
4 ноября в Ижевске отметят День народного единства и День Государственности Удмуртии (0+). В честь этого события будет подготовлено множество мероприятий - праздничная программа растянется на несколько дней. Что ждет ижевчан и гостей столицы, выяснила «Комсомолка».
Танцевальный баттл и флешмоб
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Вог, брейк-данс, танец робота - увидеть множество разновидностей танцев ижевчане смогут во время поединка «Star&Млад». 100 задорных бабушек, дедушек и их внуков поборются за право быть лучшими. Победителя определит народное голосование. Фееричным завершением баттла станет флешмоб, в котором примут участие не только культурные и национальные объединения Удмуртской Республики, но и гости мероприятия.
Возраст: 0+
Когда: 4 ноября с 14:00 до 14:30
Где: Центральная площадь Ижевска
Цена: бесплатно
Фестиваль «Свое. Продолжение»
ФОТО: пресс службы главы и правительства УР
В августе в Ижевске прошел фестиваль фермерской еды «Свое», а этот фестиваль станет его продолжением. В течение двух дней ижевчане и гости столицы смогут попробовать и купить настоящие органические продукты - мед, мясо, молоко, хлеб, сыры, фрукты и овощи. Кроме того, для гостей будут организованы мастер-классы и выступления.
Возраст: 0+
Когда: 4-5 ноября с 10:00 до 19:00
Где: Парк культуры им. С.М. Кирова
Цена: вход бесплатно
#Удмуртиясогревает
ФОТО: Петр Соколов
В День государственности пройдет финал акции «Удмуртия согревает», стартовавшей в октябре. Зрителям будут презентованы полотна-одеяла, изготовленные детьми детских садов Ижевска. 85 полотен (по одному на каждый из 85 субъектов страны) будут объединены в единое одеяло в стиле «пэчворк», символизирующее единство России. А после полотна будут отправлены «Почтой России» во все уголки страны.
Возраст: 0+
Когда: 4 ноября с 14:30 по 15:00
Где: Центральная площадь Ижевска
Цена: бесплатно
Большой этнографический диктант
Фото: Pixabay
В честь приближающегося праздника желающие смогут проверить свое знание истории народов страны, их культуры и обычаев. Пройти тестирование можно онлайн и на открытых площадках - например, в Доме дружбы народов. В Удмуртии их более 200, нужно выбрать подходящую на сайте miretno.ru. Предварительная регистрация не требуется.
Возраст: 0+
Когда: 2 ноября в 11:00, онлайн со 2 по 5 ноября в любое время
Цена: бесплатно
Национальный чемпионат по неолимпийским развлечениям
ФОТО: Pixabay
Ижевчане смогут попробовать свои силы в гигантском бильярде или собирательстве, в рыбалке и баскетболе, мини-лапте и других неолимпийских развлечениях. А еще желающие смогут проверить свое мастерство в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова. В рамках чемпионата будут работать площадка мастер-класса «Модный фитнес» от Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии, можно будет освоить новый вид спорта и попрактиковаться. Среди участников будут разыграны ценные призы.
Возраст: 0+
Когда: 4 ноября с 12:00 по 14:00
Где: Центральная площадь Ижевска
Цена: бесплатно
Праздничный концерт
ФОТО: Архив
Завершатся праздничные торжества концертом, в котором примут участие известные удмуртские исполнители: «Бабушки из Бураново», удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» - конкурса Liet International-2012* Иван Белослудцев, победительница Международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы - ВАХТАНГ.
Возраст: 0+
Когда: 4 ноября с 15:00 по 16:30
Где: Центральная площадь г. Ижевска
Цена: бесплатно
*Лиет Интернэйшинл-2012
НЕ УПУСТИ!
Это далеко не все праздничные мероприятия, которые ждут гостей праздника!
- С 30 октября по 2 ноября в отеле «Парк Инн» пройдет форум «Сделано в Удмуртии».
- С 1 по 5 ноября в выставочном павильоне на Центральной площади пройдет выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» и «Народная ярмарка». Они будут работать с 10:00 до 19:00 (0+).
- В выставочных домиках на Центральной площади будет работать ярмарка национальных блюд. Оценить гастрономические изыски можно будет с 3 по 5 ноября, с 10:00 до 19:00 (0+).
- 4 ноября в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска состоится выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел. Она будет работать с 10:00 до 19:00 (0+).
- Интерактивная фотозона «Народы России» будет работать 4 ноября с 12:00 до 17:00 в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска (0+).
- 4 ноября с 12:00 до 17:00 в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска пройдут мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства (0+).
- Праздничное мероприятие «Союзники. Мы едины» пройдет 4 ноября с 13:00 до 16:00 на ул. Молодежная, 107 (площадка у гипермаркета «Магнит») (0+).
- 4 ноября с 12:00 до 17:00 на Центральной площади пройдут праздничные гуляния с участием народных коллективов (0+). А в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 на Центральной площади состоится молодежный проект «Разогрев со звездой» (12+).
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