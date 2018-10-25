День государственности Удмуртии - 2018: танцевальный баттл, этнографический диктант и выступление Вахтанга

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-25T11:22:53+03:00

Мы подготовили для вас полную программу праздника

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4 ноября в Ижевске отметят День народного единства и День Государственности Удмуртии (0+). В честь этого события будет подготовлено множество мероприятий - праздничная программа растянется на несколько дней. Что ждет ижевчан и гостей столицы, выяснила «Комсомолка».

Танцевальный баттл и флешмоб

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Вог, брейк-данс, танец робота - увидеть множество разновидностей танцев ижевчане смогут во время поединка «Star&Млад». 100 задорных бабушек, дедушек и их внуков поборются за право быть лучшими. Победителя определит народное голосование. Фееричным завершением баттла станет флешмоб, в котором примут участие не только культурные и национальные объединения Удмуртской Республики, но и гости мероприятия.

Возраст: 0+

Когда: 4 ноября с 14:00 до 14:30

Где: Центральная площадь Ижевска

Цена: бесплатно

Фестиваль «Свое. Продолжение»

ФОТО: пресс службы главы и правительства УР

В августе в Ижевске прошел фестиваль фермерской еды «Свое», а этот фестиваль станет его продолжением. В течение двух дней ижевчане и гости столицы смогут попробовать и купить настоящие органические продукты - мед, мясо, молоко, хлеб, сыры, фрукты и овощи. Кроме того, для гостей будут организованы мастер-классы и выступления.

Возраст: 0+

Когда: 4-5 ноября с 10:00 до 19:00

Где: Парк культуры им. С.М. Кирова

Цена: вход бесплатно

#Удмуртиясогревает

ФОТО: Петр Соколов

В День государственности пройдет финал акции «Удмуртия согревает», стартовавшей в октябре. Зрителям будут презентованы полотна-одеяла, изготовленные детьми детских садов Ижевска. 85 полотен (по одному на каждый из 85 субъектов страны) будут объединены в единое одеяло в стиле «пэчворк», символизирующее единство России. А после полотна будут отправлены «Почтой России» во все уголки страны.

Возраст: 0+

Когда: 4 ноября с 14:30 по 15:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Цена: бесплатно

Большой этнографический диктант

Фото: Pixabay

В честь приближающегося праздника желающие смогут проверить свое знание истории народов страны, их культуры и обычаев. Пройти тестирование можно онлайн и на открытых площадках - например, в Доме дружбы народов. В Удмуртии их более 200, нужно выбрать подходящую на сайте miretno.ru. Предварительная регистрация не требуется.

Возраст: 0+

Когда: 2 ноября в 11:00, онлайн со 2 по 5 ноября в любое время

Цена: бесплатно

Национальный чемпионат по неолимпийским развлечениям

ФОТО: Pixabay

Ижевчане смогут попробовать свои силы в гигантском бильярде или собирательстве, в рыбалке и баскетболе, мини-лапте и других неолимпийских развлечениях. А еще желающие смогут проверить свое мастерство в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова. В рамках чемпионата будут работать площадка мастер-класса «Модный фитнес» от Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии, можно будет освоить новый вид спорта и попрактиковаться. Среди участников будут разыграны ценные призы.

Возраст: 0+

Когда: 4 ноября с 12:00 по 14:00

Где: Центральная площадь Ижевска

Цена: бесплатно

Праздничный концерт

ФОТО: Архив

Завершатся праздничные торжества концертом, в котором примут участие известные удмуртские исполнители: «Бабушки из Бураново», удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» - конкурса Liet International-2012* Иван Белослудцев, победительница Международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы - ВАХТАНГ.

Возраст: 0+

Когда: 4 ноября с 15:00 по 16:30

Где: Центральная площадь г. Ижевска

Цена: бесплатно

*Лиет Интернэйшинл-2012

НЕ УПУСТИ!

Это далеко не все праздничные мероприятия, которые ждут гостей праздника!

- С 30 октября по 2 ноября в отеле «Парк Инн» пройдет форум «Сделано в Удмуртии».

- С 1 по 5 ноября в выставочном павильоне на Центральной площади пройдет выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» и «Народная ярмарка». Они будут работать с 10:00 до 19:00 (0+).

- В выставочных домиках на Центральной площади будет работать ярмарка национальных блюд. Оценить гастрономические изыски можно будет с 3 по 5 ноября, с 10:00 до 19:00 (0+).

- 4 ноября в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска состоится выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел. Она будет работать с 10:00 до 19:00 (0+).

- Интерактивная фотозона «Народы России» будет работать 4 ноября с 12:00 до 17:00 в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска (0+).

- 4 ноября с 12:00 до 17:00 в выставочном павильоне на Центральной площади Ижевска пройдут мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства (0+).

- Праздничное мероприятие «Союзники. Мы едины» пройдет 4 ноября с 13:00 до 16:00 на ул. Молодежная, 107 (площадка у гипермаркета «Магнит») (0+).

- 4 ноября с 12:00 до 17:00 на Центральной площади пройдут праздничные гуляния с участием народных коллективов (0+). А в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 на Центральной площади состоится молодежный проект «Разогрев со звездой» (12+).

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