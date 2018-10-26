Парковкам быть? Администрация Ижевска начала искать инвестора для организации платных стоянок

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-26T12:01:15+03:00

Где планируют сделать парковочные места и во сколько они обойдутся

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В Ижевске могут появиться 3,5 тысячи платных парковочных мест. Так, недавно на сайте города появился документ, подтверждающий, что администрация ищет концессионера, готового взяться за проект. Подробности выяснила «Комсомолка».

РАЗГРУЗИТЬ УЛИЦЫ

Напомним, что о том, что в Ижевске могут появиться платные парковки, муниципальные власти заговорили еще в апреле 2018 года. Тогда обсуждалась возможность появления 2,5 тысяч парковочных мест. Организовать их планировали по примеру Перми. Задача новых парковок - разгрузить городские магистрали от припаркованного транспорта и побудить ижевчан выбирать для поездок общественный транспорт.

Так, платные парковочные места планируют организовать на четырех центральных улицах (Пушкинской, Ленина, Кирова и 30 лет Победы), а также вдоль улиц местного назначения. При этом общественники выступают за сокращение зоны платных парковок и предлагают создать их только в центральной части города.

20 РУБЛЕЙ В ЧАС

Согласно опубликованным документам, платная парковка будет действовать с 09:00 до 19:00. Стоянка обойдется автомобилистам в минимум 20 рублей за час пребывания их транспортного средства на платной парковке. При этом бесплатный период должен быть не меньше 15 минут.

Концессионер должен предусмотреть оплату несколькими способами: с помощью банковской карты, при помощи SMS-сообщения, мобильного приложения или через личный кабинет в интернете. Нарушителей ждут штрафы в размере 1 тысячи рублей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящее время муниципалитет ищет концессионера - инвестора, которому город передаст технологическое оборудование и нежилые помещения для размещения центра управлениями парковками. Обустроив парковки, инвестор сможет забирать часть дохода от использования парковочных мест себе. Предполагаемый срок соглашения - 10 лет.

Кстати, по данным издания «Коммерсантъ-Удмуртия», одним из претендентов на роль концессионера мог стать «Ростелеком». Компания уже реализовала подобный проект в Перми. Платный паркинг в 4 тыс. мест появился в 2016 году.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

- На счет организации платных парковочных мест: опыт наших соседей в Перми и Казани говорит, что просто сделают платными сегодняшние бесплатные места парковок вдоль дорог, – рассказал ижевчанин Григорий Лихачев.

– Не знаю, захотят ли автолюбители платить за парковку? Правда, проще будет оставлять машину во дворе или ехать в центр города на такси. А если под платные парковки будут использованы места уже существующих парковок, то не вижу никакого смысла, – сообщил автовладелец Василий Иванов.