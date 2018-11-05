2018-11-05T14:05:12+03:00
Звезды

Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец: Вечер в Ижевске был волшебным

28 октября уральский рокер выступил в Удмуртии
Екатерина Остина
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Фото: Илья МарченкоФото: Илья Марченко
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Уральский романтик, бессменный лидер группы «смысловые галлюцинации», Сергей Бобунец выступил в Ижевске. Музыкант приехал по приглашению концертного агентства «Хочу билет». Услышать новые песни и вспомнить любимые хиты поклонники смогли 28 октября в пабе «Пинта» на Молодежной.

Несмотря на снежную погоду, у входа растянулась длинная очередь – послушать Бобунца пришли сотни человек. И это не удивительно - последний раз свердловский рокер приезжал к нам осенью 2016 года, с прощальным туром «Глюков». После этого коллектив ушел в «вечность», а Сергей начал сольную карьеру. В этом году он презентовал новый альбом «Нормально все», который тепло приняли и поклонники, и музыкальные критики.

Концерт состоялся при информационной поддержке «НАШЕГО РАДИО» в Ижевске. Фото: Илья Марченко

Концерт состоялся при информационной поддержке «НАШЕГО РАДИО» в Ижевске. Фото: Илья Марченко

– Альбом «Нормально все» очень целостный, – рассказывал Сергей во время одного из интервью. – В нем очень хорошо видна моя личная трансформация за последние два года после того, как я распустил группу «Смысловые галлюцинации». В этих песнях я перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности. В них есть и глубочайшая печаль от потери друзей, и солнечная радость путешествий 2017 года. Альбом получился непривычно светлым и даже жизнеутверждающим. И концептуальным – в нем нет ни одной лишней песни, ни одного лишнего слова.

Услышать новые треки ижевчане смогли уже в октябре. Вечер 28 октября стартовал с новой песни Бобунца «Космос наш!» - премьера ее прошла 9 марта, в день рождения Юрия Гагарина. В песне можно услышать отрывки из легендарного обращения космонавта к человечеству.

Послушать любимого музыканта пришли сотни ижевчан. Фото: Илья Марченко

Послушать любимого музыканта пришли сотни ижевчан. Фото: Илья Марченко

Это не единственная новая песня, которую удалось услышать поклонникам. Сыграл Бобунец и другие композиции, например, «Пока танцуют ангелы» и «Улыбайся».

Не обошлось и без проверенных временем хитов. «Охотники», «Разум когда-нибудь победит», «Розовые очки», «Первый день осени», «Звезды 3000», «Зачем топтать мою любовь» и, конечно же, «Вечной молодой».

Сергей исполнил как новые песни, так и проверенные временем хиты «глюков». Фото: Илья Марченко

Сергей исполнил как новые песни, так и проверенные временем хиты «глюков». Фото: Илья Марченко

Вечер походил на встречу давних друзей - уютную и согревающую. Поклонники фотографировались, с удовольствием подпевали и пританцовывали, а в перерывах с воодушевлением скандировали «Се-ре-жа!».

- Концерт действительно очень драйвовый. Круто, что звучат не только старые хиты, но и новые песни, которые открывают Сергея с другой стороны. И да, они великолепны. Вся команда отрабатывает на 200%. Море эмоций, я прихожу в себя неделю после концерта, - отметила в соцсетях поклонница группы, ижевчанка Ирина.

Концерт продолжался около полутора часов. Фото: Илья Марченко

Концерт продолжался около полутора часов. Фото: Илья Марченко

- Это было просто что-то невообразимое. Здорово, что можно было услышать старые песни, вновь подпеть им, вспомнить, с чем они связаны... Отдельное спасибо за видеоряд, который подготовили музыканты - было очень атмосферно, - отметил ижевчанин Антон.

Остался доволен концертом и сам музыкант.

- День в Ижевске был совершенно волшебным. Солнечное утро сменилось вечерним снегопадом. Выходя на сцену, я даже не мог представить, что через несколько минут окажусь под ураганом эмоций. Спасибо Ижевск. Незабываемо. И за «Серёжу» спасибо, - отметил музыкант на своей странице в социальных сетях.

Атмосфера на концерте была дружеской – поклонники подпевали любимым песням, фотографировались и танцевали. Фото: Илья Марченко

Атмосфера на концерте была дружеской – поклонники подпевали любимым песням, фотографировались и танцевали. Фото: Илья Марченко

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