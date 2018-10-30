Погода в доме: смогут ли ижевчане установить индивидуальные счетчики тепла и получится ли экономить с их помощью?

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-30T11:19:49+03:00

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Недавно стало известно, что в правительство вынесен на рассмотрение документ, позволяющий использовать поквартирные счетчики. Если его примут, то уже зимой жители смогут платить за то тепло, которое потребляют. «Комсомолка» решила разобраться, кто сможет установить такие счетчики и во сколько они обойдутся.

ЧТО БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ?

По данным федерального Минстроя, главное условие установки поквартирных счетчиков – чтобы в доме был общедомовой прибор учета. Год постройки дома, особенности системы отопления в нем роли якобы не играют.

Несмотря на то, что большинство домов Ижевска имеют вертикальную разводку отопления (один стояк обслуживает лишь один ряд батарей на всех этажах), воплотить эту идею в жизнь вполне реально.

– Применить систему можно и к старым домам – там, где система отопления не позволяет установить один счетчик, можно поставить система распределителей, они устанавливаются на каждый радиатор. А все новостройки, введенные в эксплуатацию с 2012 года, уже оборудованы индивидуальными приборами учета – таковы требования к застройщикам, - объяснил председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Правда, по словам специалиста, практически никто из тех, у кого установлены эти счетчики, ими не пользуется. Главная причина – сложный метод расчета и необходимость ввести в эксплуатацию все счетчики по всех квартирах дома.

- Инициатива Минстроя поможет использовать счетчики вне зависимости от того, поставлены они у всех соседей или нет, - отмечает эксперт.

БУДЕТ ЛИ ВЫГОДНЕЕ?

Мнение экспертов о том, помогут ли счетчики экономить на услугах, расходятся. С одной стороны, переход на индивидуальные счетчики сэкономит до 20% от нынешних платежей. С другой, для регулировки температуры в квартире плюсом к счетчику нужно установить терморегулятор на батареях. Только тогда собственник сможет при желании понизить температуру в квартире и заплатить только за те гигакалории, которые потратил. Для всех остальных потребление будет на том же уровне, что начисляется сейчас на основании общедомового прибора учета. Да и сами счетчики обойдутся в копеечку.

– Один распределитель будет стоить от полутора до двух тысяч рублей, – прокомментировали нам в одной из компаний, которая продает счетчики на отопление. – Такой нужно будет ставить на каждый радиатор в квартире.

Так, стоимость счетчика в интернет-магазинах начинается от 4,5 тысяч рублей. Система распределителей обойдется в 1,5-2 тысячи рублей на каждый радиатор.