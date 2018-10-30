«На берегу безымянной реки»: Вячеслав Бутусов посвятил Ижевску песню

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-30T13:36:06+03:00

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25 октября запомнится всем ижевским поклонникам творчества группы «Наутилус Помпилиус» – Вячеслав Бутусов с обновленным составом команды выступил с юбилейной программой на сцене ДК «Аксион». В этом году коллективу исполнилось 35 лет.

Перед началом

Вячеслав Бутусов – гость в Ижевске нечастый. Прошлое выступление в городе прошло в 2016 году, когда музыканты, тогда еще в составе группы «Ю-питер», представляли альбом «Гудгора». За эти два года многое поменялось: тот коллектив распался, а Вячеслав заявил, что будет готовиться к 35-летию «НАУ». Подготовился и приехал уже с обновленной программой и обновленным составом участников – Русланом Гаджиевым (бас-гитара), Денисом Маринкиным (барабаны) и Славой Суори (гитара).

Перед началом концерта у стенда «НАШЕго Радио» (12+) фотографировались со знаменитыми цитатами «Наутилуса»: «Я хочу быть с тобой», «Где твои крылья», «Скованные одной цепью»

Бутусова в Ижевске любят. И ждут – в день концерта ДК «Аксион» наводнили поклонники творчества «Наутилус Помпилиус» абсолютно разных возрастов: здесь были и совершенно юные зрители, и поклонники постарше. Однако всех их объединяло одно – любовь к музыке.

«Гудбай, Америка!»

Когда Бутусов появился на сцене, зрительный зал взорвался аплодисментами. Первой песней стала «Одинокая птица» из «Крыльев» (1995 г.) в новой аранжировке. На экране появилось идеально подходящее сопровождение – белый голубь, которому, кажется, было тесно и на экране, и на этой сцене. Во время знаменитых «Крыльев» из одноименного альбома (1995 г.) на сцене появилась греческая богиня, у которой то появлялись, то исчезали крылья. В конце композиции они сгорели в огне пожара. А «Зверь» из альбома «Титаник» (1993 г.) сопровождали кадры из легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2».

– А эта песня специально для вас, Ижевск! – сказал лидер группы, и зал наполнился аккомпанементом композиции «На берегу безымянной реки» из «Чужой земли» (1991 г.). Зрители вышли в проходы зала, ближе к артисту, кто-то плакал.

Когда на экране появился сам Бутусов, плывущий в бумажном кораблике, все поняли – сейчас прозвучит композиция «Гудбай, Америка!» из альбома «Невидимка» (1986 г.). Тысячный зал встал в едином порыве поблагодарить музыкантов за творчество, за эмоции, за маленькую прожитую жизнь.

«Ижевск, спасибо за теплый прием!» – закончил концертную программу Бутусов. Чуть позже, по просьбе зала, музыканты вернулись на сцену и исполнили «Князя тишины», «Казанову», «Доктора твоего тела». Зрительный зал проводил Бутусова стоя, аплодируя и скандируя «Спасибо!».

После концерта

– Я слушаю Бутусова с детства – это та музыка, которую слушали родители, – призналась ижевчанка Дарья Нарушевич. – Я очень люблю песню «Князь тишины», «Я хочу быть с тобой»… Вообще здесь была подборка именно тех композиций, которые я знаю с детства, самые-самые любимые. Наверное потому, что детские впечатления самые сильные. «Наутилус» оказал огромное влияние на меня, в том числе и на творчество. Я пишу стихи и прозу, для меня эта музыка – вдохновение.

– Замечательный концерт. Отработал человек на все 100%, – прокомментировала Ирина. – Это наша молодость, это 90-е, это «Брат-2». Очень давно слушаем. И сейчас вот познакомились вживую – первый раз на концерте «Наутилуса».

Мы благодарим концертное агентство «План Б» за организацию концерта.

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