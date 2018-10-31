2018-10-31T14:29:08+03:00
Общество

Погода на ноябрь 2018 года в Ижевске: когда ждать настоящих холодов?

«Комсомолка» узнала, какой будет последний месяц осени
Анастасия Волкова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Ноябрь в Ижевске обещает быть теплее, чем обычно. Так, по данным Яндекс.Погоды, первые 10 дней месяца порадуют ижевчан плюсовой температурой. При этом, по сообщениям синоптиков, ожидается небольшой снег и гололедица. Так что следует быть внимательнее на дорогах и по возможности избегать дальних путешествий.

С 10 ноября ожидается небольшое похолодание, температура днем опустится до -1 градуса, а ночью до -2 градусов. Максимально холодным днем станет 30 ноября – градус термометра опустится до – 6 днем и до -8 ночью. По данным Яндекс.Погода, ноябрь станет снежным месяцем, практически каждый день ожидаются осадки.

Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.

КАКОЙ БЫЛА ПОГОДА В ОКТЯБРЕ?

Тем временем, октябрь 2018 в Ижевске выдался достаточно ясным и теплым. По данным Яндекс.Погоды, самым темплым днем было 4 октября - тогда воздух прогрелся до +15 градусов. Самым холодным стало 29 октября - столбик термометра показал +1 градус днем.

Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.

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