Фристайл, танцевальный флешмоб и путешествие в космос: в Ижевске выступил Noize MC

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-31T15:37:55+03:00

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28 октября в Ижевске состоялся один из самых ожидаемых концертов этой осени – концерт Noize MC. Музыканты приехали по приглашению Booking-агентства** «Музыка и Жизнь» и выступили на новой концертной площадке.

ПРОМОКЛИ ДО НИТКИ

Этого концерта фанаты группы ждали долго: последний раз Noize MC приезжал в Ижевск в 2016 – тогда он выступил на сцене «Резиденции».Не удивительно, что послушать музыкантов пришли сотни поклонников – остановить их не смог даже снег с дождем. Одни выстояли огромную очередь, обсуждая предстоящий концерт, другие, подъезжая на авто, слушали любимые хиты – из открытых окон доносились знакомые ноты.

Перед концертом все желающие могли сделать памятный снимок на фотозоне НАШЕго Радио Фото: Сергей Грачев

Выбежав на сцену вслед за остальной группой, Иван Алексеев громко крикнул: «Привет, Ижевск!». Зал ответил громогласными аплодисментами и криками.

«ЭТО ЛУЧШИЙ КОНЦЕРТ В ИЖЕВСКЕ!»

Музыкант не разочаровал поклонников: «Чайлдфри», «Общага», «Песня для радио» – хит следовал за хитом.Смогли ижевчане и отправиться вместе с группой в настоящее космическое путешествие - Noize MC объединил в один блок песни «Вселенная бесконечна», «Следы на спине», «На Марсе классно».

– Я знал, что будет хорошо, но не думал, что это будет в Ижевске, – сказал в середине концерта певец. – Это лучший концерт в Ижевске!

Концерт длился почти два часа Фото: Сергей Грачев

Во время концерта на танцполе творилось что-то невероятное: никто не жалел ни голоса и отрывался по полной, ведь как сказал Noize MC главное и самое важное на концерте устроить дестрой!Не обходилось и без фристайлов – по подсчетам поклонников, их было не меньше трех. К чести Ивана, он больше пел, чем общался с залом – свой концерт он отыгрывал честно и по-максимуму.

Всего музыканты исполнили 26 песен Фото: Сергей Грачев

Тем более что говорить не хотелось – хотелось лишь двигаться. Чтобы расшевелить толпу, Noize MC устроил небольшой танцевальный флешмоб во время исполнения песни «Танцы» – когда участники коллектива показывали движение, зал дружно повторял за ними.

После концерта в Ижевске музыканты отправились в Киров Фото: Сергей Грачев

Отпускать музыкантов не хотелось. Во время последнего фристайла, Нойз по одному отпускал участников группы, благодаря их за концерт. После того, как сам певец покинул сцену, фанаты еще долго не расходились и кричали «Noize MC» в надежде на продолжение.

Фото: Сергей Грачев

МНЕНИЕ ИЖЕВЧАН

Даже сейчас, спустя несколько дней после выступления, ижевчане обмениваются впечатлениями от прошедшего концерта.

Анастасия Куликова, ижевчанка, поклонница группы

– С творчеством Noize MC я познакомилась в далеком 2011 году с релизом песни «За закрытой дверью». Безбашенная энергетика, драйв, вихрь эмоций зацепили меня, и не отпускают до сих пор! Да, прямо как в строчках одной из его песен: «Был положительней самого плюса,а потом как-то раз эту песню услышал,и все - прощай моя крыша».

Летом 2018 года мне довелось побывать на фестивале «Улетай», где я впервые увидела живое представление Noize MC, и я будто заново окунулась в свой 2011! Когда Иван объявил, что они еще раз вернутся в Ижевск осенью, я дала себе обещание посетить их сольный концерт. Этот концерт был самым лучшим, незабываемым, таким, каким его все ждали.

Каждый услышал ту самую песню, с которой все началось, которая перевернула внутренний мир, которая сопровождала положительные моменты в жизни, или отрицательные. Я думаю, что все остались очень довольны, как и публика, которая ещё долго после концерта скандировала «Noize МС!» так и сами музыканты.

Фото: Сергей Грачев

– 7 лет... 7 лет прошло с последнего концерта Noize MC, на котором я была будучи студенткой в Москве. И вчера я разорвала срок этого недоразумения!Это было дико, мощно... даже круче, чем раньше! – рассказала Юлия Стерхова, поклонница группы.

Фото: Сергей Грачев

Ижевчанка Диля Ахмадишина пришла на концерт в день своего рождения!

– На Noize MC была в первый раз, это был подарок друзей на мой день рождение, вечер был дляменя настоящим сюрпризом. Концерт очень понравился-мощная энергетика музыкантов зажигала танцпол на протяжение всего вечера. Песни Noize MC я знала наизусть, было здорово подпевать и танцевать всеми поклонниками группы! – рассказала девушка.

Партнер концертного сезона на «НАШЕМ РАДИО» – официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2в в Ижевске.

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