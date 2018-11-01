В сети появилось видео момента падения чаши фонтана на голову 15-летнего подростка в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-01T16:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СК России по Удмуртии опубликовало видео момента ЧП, которое произошло 31 октября в Летнем саду Ижевска. Напомним, там гуляла компания людей и в какой-то момент решили полежать на тенте, которым был накрыт фонтан «Ромео и Джульетта» на зиму. Не выдержав натяжения, рухнула чаша.

Все происшествие сняли камеры наружного наблюдения, которые установлены на стене национального театра Удмуртии. Видно, что несколько подростков еще чудом уцелели, они успели разбежаться.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Очевидец произошедшего рассказывал, что чаша была настолько тяжелая, что поднимать ее пришлось вдевятером!