2018-11-01T16:41:27+03:00
Происшествия

В сети появилось видео момента падения чаши фонтана на голову 15-летнего подростка в Ижевске

Мальчик скончался моментально
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Следственное управление СК России по Удмуртии опубликовало видео момента ЧП, которое произошло 31 октября в Летнем саду Ижевска. Напомним, там гуляла компания людей и в какой-то момент решили полежать на тенте, которым был накрыт фонтан «Ромео и Джульетта» на зиму. Не выдержав натяжения, рухнула чаша.

Все происшествие сняли камеры наружного наблюдения, которые установлены на стене национального театра Удмуртии. Видно, что несколько подростков еще чудом уцелели, они успели разбежаться.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Очевидец произошедшего рассказывал, что чаша была настолько тяжелая, что поднимать ее пришлось вдевятером!

Подросток погиб в Ижевске в результате обрушения фонтана.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ижевске вынесли приговор помощнице воспитателя, которая побила 3-летнего ребенка
Ска-панки из группы Distemper отметят в Ижевске свой день рождения
Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала отключение электричества на ипподроме Ижевска
Национальные блюда научат готовить ижевчан в рамках фотоконкурса «Моя Удмуртия – Осень»
Бизнесмена из Ижевска, подозреваемого в покушении на убийство, оставили под арестом
С 1 января в Удмуртии будет четыре перевозчика мусора
В Ижевске воспитательница детского сада вяжет игрушки для своих подопечных
В Удмуртии девушка отбилась от насильника с помощью перочинного ножа
Дед Мороз приедет в Ижевск 3 декабря
В Удмуртии работники муниципального предприятия два месяца работали без выходных
В Ижевске разыскивают пропавшего человека
Удмуртия получит почти 1 млрд рублей на развитие культуры
Удмуртия приобрела новый передвижной лечебно-диагностический комплекс
Дорожники Удмуртии начали готовиться к зимнему сезону