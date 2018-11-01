Ставки растут: как повышение транспортного налога отразится на благосостоянии жителей Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-01T11:34:05+03:00

Последний раз транспортный налог в Удмуртии повышали 12 лет назад Фото: Архив «КП» в Ижевске

Рост начнется с 1 января 2019 года и по некоторым позициям составит 75%

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Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стало повышение транспортного налога – оно ждет Удмуртию уже с 1 января 2019 года. Какие категории ТС ждет рост цен, с чем он связан и как относятся к нововведению автомобилисты, разбиралась «Комсомолка».

ОБСУДИТЬ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ

С нового года в Удмуртии вырастет размер транспортного налога почти для всех категорий транспортных средств. Повышение будет разовым и достаточно резким. В проекте закона сказано, что, например, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил плата увеличится с 8 до 14 рублей, для автомобилей с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил – с 20 до 35 рублей. По словам председателя постоянной комиссии госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина, транспортный налог в регионе не повышался уже 12 лет, поэтому ждать больше нельзя. Однако добавил, что ставки в законопроекте не окончательные и могут поменяться.

– Будет работать рабочая группа, мы будем рассматривать всесторонне каждую ставку, и проект закона еще изменится. По ставке для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил у меня тоже есть вопросы, – прокомментировал Тюрин.

Первоначально внести поправки в закон о транспортном налоге госсовет Удмуртии должен был на сессии 30 октября, однако незадолго до заседания стало известно, что глава региона Александр Бречалов попросил парламентариев пересмотреть документ. В связи с этим законопроект утвердят только в ноябре. Председатель правительства республики Ярослав Семенов добавил, что при формировании законопроекта будет рассматриваться опыт субъектов Приволжского федерального округа, специфика каждого вида транспортных средств, общий размер транспортного налога, который сейчас поступает в бюджет Удмуртии. Он также упомянул «скидку» на этот налог в размере 50%, которую с 1 января 2019 года получат многодетные малообеспеченные семьи.

Председатель парламента Алексей Прасолов добавил, что дополнительному анализу подвергнут правки для категории автомобилей, в которую попадает общественный транспорт.

– По некоторым видам будем внимательно смотреть, потому что это ляжет на плечи сразу же населения. Может мы и не примем увеличение этой ставки, – отметил Прасолов.

ДОРОГАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Первый вице-премьер региона Александр Свинин, рассказывая о необходимости повышения транспортного налога, упомянул большую протяженность (более 6 тысяч километров. – Прим. ред.) республиканских дорог, необходимость их содержания, а также строительство новых проезжих частей. Изменения становятся актуальными также на фоне того, что ближайшие три года платежи от вреда, причиненного большегрузами, будут поступать в дорожный фонд не в 100% объеме, а лишь наполовину. Решение было принято в связи с необходимостью компенсировать недостаток поступлений налога на прибыль.

– Можем ли мы себе позволить себе такое количество дорог с такими низкими налоговыми ставками? Я надеюсь, что жители республики нас поддержат. Все деньги, которые будут получены от транспортного налога, пойдут на дорожное строительство, – отметил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Зампред правительства добавил, что в республике одни из самых низких ставок в Приволжском федеральном округе. Например, в соседнем Пермском крае за автомобили мощностью до 100 лошадиных сил платят 25 рублей, такая же ставка в Марий Эл, 16 рублей – в Самарской области. У нас, в случае повышения, напомним, он будет 14 рублей. Однако экономический эффект нововведения пока не называется. Добавим, что «увидеть» его можно будет лишь в 2020 году.

– Эти деньги жестко маркируются – поступают только в дорожный фонд республики и могут тратиться только на новые дороги. Правительство готово отчитаться за строительство каждого километра, который будет построен за счет транспортного налога. Эту тему мы еще год назад обсудили с общественными объединениями автолюбителей, и сами автолюбители нас в этом поддержали, потому что понимают, что за счет этих денег будет построено новое дорожное полотно. Об этом нужно честно говорить с жителями и с жителями обсуждать, – рассказал Свинин.

ПОЧЕМУ НАЛОГ ПОВЫШАЮТ БЮДЖЕТНЫМ АВТО

Однако далеко не все автомобилисты региона согласны с повышением транспортного налога. Некоторые из них увидели в законопроекте социальную несправедливость. Ведь рост коснется автолюбителей с транспортом до 150 лошадиных сил, а это в большинстве своем бюджетные автомобили, которые покупают для семейных, рабочих нужд, не гонясь за брендами. Например, согласно данным информационно-аналитическое агентства «Автостат» на май 2018 года, 44,9% всех новых автомобилей в Удмуртии приобретаются у отечественного производителя LADA. Автомобили этой марки имеют мощность до 150 лошадиных сил.

Как пояснил Юрий Тюрин, повышение налога не коснется транспорта мощностью свыше 150 лошадиных сил лишь только потому, что повышать ставку больше некуда – она максимальная.

– Мы не можем поднимать, не имеем возможности. А до 100 лошадиных сил предельная ставка 25 рублей, а у нас – 8 рублей. Средняя по ПФО – 17 рублей. Если мы возьмем среднюю мощность автомобиля до 100 «лошадей», например, 90 «лошадей» при повышении ставки на 6 рублей, то ставка собственника повышается на 540 рублей в год. Неприятно, конечно, но насколько эта сумма критична для семьи в год? – ответил Тюрин.

Председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров отметил, что категория до 150 л. с. получает самый большой подъем из-за того, что она самая большая. Он добавил, что серьезную разницу почувствуют также владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил. Для них налог вырастет со 100 до 150 рублей.

– Сейчас много подержанных автомобилей стоимостью около 700 тысяч рублей, а налог бешеный. Для них будет неподъемный, – высказался Тайгаров.

Еще один член организации Екатерина Кабанова напомнила о росте акцизов также с 1 января 2019 года. Бензин и дизельное топливо вырастут на 3700 и 2700 рублей за тонну соответственно, что в перспективе приведет к росту цены за литр топлива. И это тоже скажется на расходах автомобилистов. Александр Тайгаров считает, что искать источники финансирования дорожного фонда надо в других направлениях. Например, уделить больше внимания эффективности расходования средств при ремонте проезжих частей.

Возвращаясь к возможному ухудшению материального положения автомобилистов, эксперты напоминают, что сейчас потребительские настроения ижевчан находятся на «пике», но все равно на треть ниже периода до финансового кризиса 2014 года. Люди привыкли к экономической ситуации, располагают финансовыми средствами, но бюджеты остаются очень напряженными.

– На самом деле все зависит от того, какая будет сумма налога в конечном счете. Ижевск в плане материальной обеспеченности населения очень дифференцирован. Если сумма выйдет за 1,5 тысячи рублей, то семьи даже со средним доходом будут испытывать некоторые трудности. Для тех, кто сохранил уровень доходов, повышение не станет проблемой, – поделился мнением директор центра социальных исследований УдГУ Константин Обухов.

ЕЩЕ РАЗ О ПОВЫШЕНИИ СТАВОК

Предлагаемые поправки в закон «О транспортном налоге» сейчас выглядят следующим образом:

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. - с 8 до 14 руб.,

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 150 л. с. - с 20 до 35 руб.,

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л. с. - со 100 до 150 руб.,

Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л. с. - с 4 до 6 руб.,

Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 20 л. с. до 35 л. с. - с 5 до 6 руб.,

Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 л. с. - с 12 до 30 руб.,

Для автобусов с мощностью двигателя до 200 л. с. - с 40 до 50 руб.,

Для автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л. с. - с 80 до 100 руб.,

Для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л. с. до 250 л. с. - с 55 до 65 руб.,

Для снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя до 50 л. с. - с 20 до 25 руб.,

Для снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя свыше 50 л. с. - с 35 до 45 руб.,

Для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 100 л. с. - с 40 до 50 руб.,

Для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя свыше 100 л. с. - с 70 до 90 руб.,

Для яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя до 100 л. с. - с 80 до 100 руб.,

Для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л. с. - с 200 до 300 руб.,

Для несамоходных судов, для которых определяется валовая вместимость - со 100 до 150 руб.,

Для самолетов, вертолетов, имеющих двигатели - со 125 до 150 руб.,

Для самолетов, вертолетов, имеющих реактивные двигатели - со 100 до 120 руб.,

Для других водных и воздушных транспортных средств, не имеющих двигателей - с 1000 до 1500 руб.

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