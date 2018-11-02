Золушка из Кизваря: жительница Удмуртии вышла замуж за солиста группы «Садко»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-02T12:44:51+03:00

А на их свадьбе гуляли известные в республике и стране артисты

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Выйти замуж за известного артиста и уехать вместе с ним к счастливой жизни –это ли не мечта каждой девочки? Но только не нашей землячки Анны Марковой. Пока ее подружки читали сказки, Аня хотела стать бухгалтером и переехать в Ижевск. И даже не представляла, что именно в ее судьбе появится настоящий сказочный принц.

Кизварьская Золушка

Девушка родом из Увинского района, из починка Кизварь - в деревне она провела 18 лет. Росла в дружной семье - мама работала фельдшером, папа - на мельнице. Аня помогала им по хозяйству и дому - пасла коров, косила траву, копала и собирала картошку, водилась с младшей сестрой Оксаной. Училась на пятерки, играла в волейбол и гоняла футбольный мяч с местными мальчишками - словом, успевала везде, где только могла. После школы поступила в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию.

Фото: личный архив

- Я с детства мечтала переехать в Ижевск и работать бухгалтером, - вспоминает Анна. - Поступила сначала на агронома, а на третьем курсе - еще и на бухучет. Закончив учебу, пошла работать по специальности - бухгалтером, после вышла замуж и родила дочку. Но с мужем не сложилось - через 3 года совместной жизни мы развелись. Какое-то время я не знала, что делать дальше. Но оказалось, что самое интересное еще впереди.

После первого брака Анна не думала еще раз выходить замуж, устала от семейной жизни, решила, что все будет делать для своей дочки и семьи.

С первого взгляда

16 мая 2016 года девушка запомнит на всю жизнь. В тот день она была у родителей, и мама пригласила ее на концерт группы «Садко», о которой прежде Анна не слышала.

- Когда на сцену вышли три молодых парня, я сразу заметила одного из них – Александра Лихацкого. На Владимира Макарова и Александра Бардина мельком взглянула, честно говоря, потому что полностью сконцентрировалась на Лихацком. Несколько минут я не замечала и не слышала никого, кроме него. До сих пор не понимаю, что со мной было. После того, как я очнулась, я поняла, что доченька меня дергала, о чем-то спрашивала, мама говорила со мной, а я не реагировала и не слышала их.

К концу выступления Маркова не выдержала и, взяв дочку, отправилась к сцене танцевать. В разгаре танца она подняла глаза и встретилась с Александром взглядом!

- После нашей первой встречи Саша мне проговорился, что очень хорошо меня запомнил с концерта, помнит мой светлый взгляд и как я держу маленькую девочку за руку, - вспоминает Анна.

Фото: личный архив

После концерта девушка не могла найти себе места, так зацепил ее Александр. Приехав домой, она решила поискать солиста в социальных сетях. Наткнулась на страничку, где Лихацкий обнимал девушку… и решила выкинуть его из головы, подумав, что он женат.

Уже позже, подписавшись на страницу группы «Садко», Анна нашла настоящую страницу музыканта, где увидела в графе «Семейное положение» - «не женат». После этого и решила написать ему: «Привет». Тогда Анна поняла, что та страничка была не его, а просто очень похожего человека.

Молодой человек ответил быстро и даже заметил, что помнит ее с концерта. Но общение заладилось не сразу - на какой-то из вопросов девушки Александр ответил грубо. Она обиделась и решила больше не писать ему, но уже вечером он извинился, и с тех пор они не прекращали общаться.

«Родные не знали, зачем в деревню приезжает Лихацкий»

Около двух месяцев молодые люди общались в соцсетях. Потом Александр приехал в Удмуртию, ребята встретились и поняли, что им хорошо вместе - у них общие взгляды на жизнь, вкусы, и они отлично друг друга дополняют. После этой встречи они уже не просто переписывались, а каждый день разговаривали по телефону.

Периодически Саша приезжал к Анне, а она ездила к нему в Москву. Через полгода пара поняла - так больше продолжаться не может. С каждым разом все тяжелее и тяжелее было расставаться.

Фото: личный архив

- В очередной раз, когда группа «Садко» приехала в Ижевск, 19 декабря 2016 года Саша отправился свататься к моим родителям. О приезде Саши в деревню мама узнала за неделю, папа с любимым дядей Юрой узнали об этом событии за один день. Никто из родственников не понимал, зачем в деревню приезжает Александр Лихацкий, и не знали, как себя вести. Именно на сватовстве Саша сказал, что заберет меня и дочку Карину к себе в Москву. Мама в тот момент расплакалась, а папа с дядей замолчали, ушли в себя, - рассказывает Анна.

Но родные в итоге согласились с таким решением и возлюбленного дочери одобрили.

После переезда в Москву все быстро закрутилось - дочка Ани пошла в детский сад, сама девушка устроилась туда воспитателем. Но долго там не проработала, уже через полгода устроилась по профессии - бухгалтером.

На свадьбе были Лена Василек и Надежда Уткина

Тянуть с предложением руки и сердца Александр не стал - сделал его при друзьях на кухне через несколько месяцев после переезда Анны и Карины в Москву.

Несмотря на то, что девушка была очень рада, с ответом она не торопилась. Но в итоге сказала заветное «Согласна». Между предложением и свадьбой прошло около полутора лет.

4 августа 2018 года ребята стали мужем и женой.

- Эта свадьба была шикарной. Мы все делали вместе, первый танец готовили с инструктором. Регистрация была выездная, в очень красивом месте, в центре Москвы, на территории Данилова монастыря. Доченька вела меня к Саше, а Саша, увидев меня в свадебном платье, прослезился и не мог ничего сказать,- делится Анна.

На прогулке молодожены ездили в парк Царицыно и к храму Христа Спасителя. В ресторане, который был тоже в центре Москвы, их поздравляли не только друзья и родственники, но и известные исполнители - удмуртская певица Надежда Уткина и солистка Лена Василек.

Фанатки любви не помеха

Творчеством мужа девушка вдохновляется до сих пор и ходит на концерты «Садко» в Москве. Муж радует пением ее даже дома, хоть и нечасто, по 10-15 дней его не бывает дома из-за гастролей.

Анна и Карина все понимают, поэтому в отсутствие Александра тоже ведут активную жизнь: ходят в тренажерный зал, на танцы, принимают гостей.

- Но когда приезжает Саша и встречает нас с широкой улыбкой и словами «Девочки мои любимые», понимаешь, насколько сильно соскучился,- говорит Анна.

Конечно, у Александра, как у любого известного человека есть свои поклонницы. И в первое время, когда они с Анной стали жить вместе, обоим приходили от них негативные письма с упреками в адрес возлюбленной певца. Но девушка относится ко всему этому нейтрально, и радуется, что супруг радует своим творчеством людей.