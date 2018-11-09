Год после взрыва в Ижевске: Что сейчас с домом на Удмуртской, 261, и как живут прежние жильцы 5 подъезда

9 ноября 2017-го, около 16:30. Жители города спешат домой после учебы, работы. Одна из главных городских магистралей – ул. Удмуртская – наводнена машинами. Внезапно в угловом доме на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября раздался взрыв. А следом – как карточный домик сложился угловой подъезд…

К 00:30 11 ноября спасатели завершили разбор завалов. С места происшествия вывезено 1200 тонн строительного мусора на 67 КамАЗах. В ликвидации последствий ЧС приняли участие 950 человек и 184 единицы техники Фото: Дмитрий Селезнев

Под завалами оказались 7 человек, из них двое детей. К обломкам стянулись пожарные расчеты, МЧС, кинологи… Но живых не нашли. Все семеро погибли при обрушении здания. Эта трагедия тогда всколыхнула всю Россию и оставила отпечаток в сердце каждого ижевчанина.

«ЭТО БЫЛА КВАРТИРА НАШЕЙ МЕЧТЫ»

Сейчас, год спустя, непросто вспоминать тот день жительнице разрушенного пятого подъезда дома на Удмуртской, 261 Ольге Кожевниковой. В той страшной трагедии она потеряла мужа и внучку.

– В доме на Удмуртской мы жили с мужем с 1991 года. Это была квартира нашей мечты: большие комнаты, хорошая планировка, особенно мне нравилось, что выход на балкон – с кухни. Муж работал на заводе, и ему дали квартиру, но в Строителе, а район Удмуртской нам нравился больше: все-таки центр, да и свекровь рядом жила, – рассказывает Ольга Кожевникова. – Иногда мы гуляли рядом с домом, и муж мне говорил: «Видишь, на восьмом и девятом этажах свет не горит? Одна из этих квартир будет наша». И все сбылось! Как муж это провернул – не понимаю. А позже выяснила: он даже объявления в районе срывал, чтобы никто эту квартиру не купил, чтобы мы успели.

Фото: Дмитрий Селезнев

9 ноября 2017 годасупруг Ольги зашел в школу за любимой внучкой. Обычно девочку около 16:00 забирали родители, но 9 ноября мама малышки задержалась на работе. Так школьница и ее дед оказались в квартире на 9-м этаже вдвоем в тот момент, когда их подъезд от взрыва рухнул. Их нашли под завалами одними из первых.

В новую квартиру Ольга въехала 16 марта Фото: Сергей Грачев

– Я была тогда на работе. Мне позвонил сын: «Мама, только не бросай трубку! Ваш дом обрушился! Все квартиры, весь стояк!», – голос Ольги начинает дрожать. – Я почти не помню, как попросила коллегу довезти меня до дома. Что я чувствовала, когда увидела все это – не могу даже описать. А когда сказали, что нашли мужчину лет 60, я даже не подумала, что это мой муж, ведь ему было 56…

Супруг Ольги и их внучка родились в один день – 19 ноября. Даже по Восточному гороскопу у них одинаковый знак – оба родились в год Быка.

– В один день родились, в один и ушли. Это такая боль… невообразимая, – со слезами говорит Ольга. – Но если бы квартира уцелела, я бы осталась там жить: в той квартире, да и на даче, делал все мой муж. Сейчас, приезжая в сад, я чувствую прилив сил, глядя на его труд. Я понимаю, что мы все равно вместе, что он рядом.

С первых часов трагедии ижевчане несли цветы к месту обрушения Фото: Дмитрий Селезнев

Жильцам пятого подъезда, потерявшим дом, выдали сертификат, по которому они могли купить жилье. Получила его и Ольга, в новую квартиру она въехала 16 марта. Женщина признается: искала жилище долго.

– Мне был важен вид из окна. Когда мы жили на Удмуртской, окна у нас выходили на 10 лет Октября. Там всегда красиво, фонари светят, а летом все в цветах. Сейчас я тоже живу на девятом этаже, а окна выходят на «Талисман», тоже очень красиво. В этой квартире я действительно ощущаю себя, как дома. Но боль по родным, которых никогда не увижу, не исчезнет никогда, – подытоживает Ольга.

«ПЛАКАЛА И ГОВОРИЛА: «Я ХОЧУ ДОМОЙ»

Жительнице второго подъезда на Удмуртской, 261 Эльмире Нургалиевой повезло вернуться домой. Но женщина признается: чувство страха не покидало ее еще долго.

– Мы вернулись домой 27 декабря. Ложилась спать, смотрела на потолок и думала: упадет или нет? И так всюпервую неделю. Сейчас уже более-менее привыкла. Но однажды у дома я встретила женщину, которая раньше жила в пятом подъезде. Она стояла у него и плакала: «Я так хочу домой», – говорит Эльмира. – Эта трагедия общая. Не было равнодушных. Видели мемориальную табличку у дома, в память о погибших? У нее всегда есть живые цветы.

Фото: Сергей Грачев

Среди тех, кому удалось вернуться обратно, и собственница квартиры в шестом подъезде Лейсан Медя.

– Я собственник квартиры, но давно снимаю другое жилье. В этом доме прошло все мое детство, а сейчас там живут мои родители. Трагедия подкосила здоровье их обоих: у мамы стало плохо с ногами, у папы произошел микроинсульт, и год он был на больничном. Врачи даже дали ему инвалидность – 2 группу. Вся эта история оставила на нашей жизни тяжелый отпечаток, – делится девушка. – Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, трагедия дает о себе знать. Иногда мне не хочется идти в этот дом, но я понимаю, что там живут мои родные.

«ПОКА НЕ ОТПУСКАЕТ»

– Мы жили в пятом подъезде, на шестом этаже. Квартира у нас была соседней с обрушившимися. Жили мы там недолго, так как только купили квартиру. В тот день за 20 минут до взрыва вернулись домой с ребенком из садика, сели смотреть мультики и вдруг нас сильно подбросило. Я сначала подумала, что у соседей сверху упал шкаф, а потом посмотрела в окно, а там пелена, все белое! – вспоминает горожанка Ася Алексеева. – Мы с сыном накинули куртки, я схватила какие-то документы, и мы вышли из дома, хотя выходить из квартиры было страшно, ведь мы не знали, есть ли что-то вообще за дверью.

В результате взрыва погибли 7 человек, включая 2 детей Фото: Дмитрий Селезнев

Несколько месяцев Ася с семьей жила у тети, но мечтала наконец-то получить свое жилье.

– В конце апреля получили сертификаты. Квартиру выбрали заранее, в этом же районе. Очень благодарны продавцам за терпение, ведь пришлось ждать сделки очень долго. Ремонт полным ходом идет теперь. Пока, к сожалению, нет ощущения домашней обстановки, – рассказывает девушка. – Скучаю по старой квартире, хоть и прожили мы там недолго.После трагедии пропало ощущение какой-то защищенности. Страшно за своего ребенка. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем воспринимать трагедию, как страшный сон.

Фото: Диля Ахмадишина

Сейчас пока не отпускает.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Верховный суд Удмуртии продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Александра Копытова – его обвиняют в том, что он открыл газ в квартире и тем самым спровоцировал взрыв. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 459 человек, всех их допрашивают в суде. Материалы дела составляют 60 томов. В ходе предварительного расследования в отношении Копытова провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, выявившую у него хроническое психическое заболевание. В связи с психическим состоянием присутствовать на заседаниях Копытов не может.

5 подъезд был полностью разобран Фото: Диля Ахмадишина

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Фото: архив КП

ЧП В ДОМЕ НА УДМУРТСКОЙ В ЦИФРАХ

• Единовременная выплата в 10 000 рублей всем жителям дома – потрачено 5,510 миллионов рублей;

• Единовременное пособие на умерших (по 1 миллиону рублей) – потрачено 7 миллионов рублей;

• Финансовая помощь в связи с утратой имущества (по 100 000 рублей) – потрачено 10,7 миллиона рублей;

• Фонд «Сообщество» собрал 6 373 360 рублей. Их них выплачено пострадавшим 4 933 364, 38 рубля (по данным на 28 июля 2018 года). Оставшаяся сумма пожертвований будет распределена между пострадавшими по решению Совета Фонда.

Деньги в помощь пострадавшим собирала и медиагруппа «Центр» (сайт IZHLIFE, газета «Центр», радио «Адам», сайт «Комсомольская правда»-Ижевск», газета «ЯСНО!») совместно с благотворительным фондом «Эра милосердия» – всего на счет организации перевели 320 000 рублей.

В фонде «Подари ЗАВТРА» для помощи пострадавшим собрали 550 000 рублей. Все деньги распределили между 39 семьями, в которых есть дети или беременные женщины.