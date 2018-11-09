2018-11-09T10:44:08+03:00
Происшествия

Год после взрыва в Ижевске: Что сейчас с домом на Удмуртской, 261, и как живут прежние жильцы 5 подъезда

«Комсомолка» пообщалась с жителями дома и вспомнила страшные события годовалой давности
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

9 ноября 2017-го, около 16:30. Жители города спешат домой после учебы, работы. Одна из главных городских магистралей – ул. Удмуртская – наводнена машинами. Внезапно в угловом доме на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября раздался взрыв. А следом – как карточный домик сложился угловой подъезд…

К 00:30 11 ноября спасатели завершили разбор завалов. С места происшествия вывезено 1200 тонн строительного мусора на 67 КамАЗах. В ликвидации последствий ЧС приняли участие 950 человек и 184 единицы техники Фото: Дмитрий Селезнев

К 00:30 11 ноября спасатели завершили разбор завалов. С места происшествия вывезено 1200 тонн строительного мусора на 67 КамАЗах. В ликвидации последствий ЧС приняли участие 950 человек и 184 единицы техники Фото: Дмитрий Селезнев

Под завалами оказались 7 человек, из них двое детей. К обломкам стянулись пожарные расчеты, МЧС, кинологи… Но живых не нашли. Все семеро погибли при обрушении здания. Эта трагедия тогда всколыхнула всю Россию и оставила отпечаток в сердце каждого ижевчанина.

«ЭТО БЫЛА КВАРТИРА НАШЕЙ МЕЧТЫ»

Сейчас, год спустя, непросто вспоминать тот день жительнице разрушенного пятого подъезда дома на Удмуртской, 261 Ольге Кожевниковой. В той страшной трагедии она потеряла мужа и внучку.

– В доме на Удмуртской мы жили с мужем с 1991 года. Это была квартира нашей мечты: большие комнаты, хорошая планировка, особенно мне нравилось, что выход на балкон – с кухни. Муж работал на заводе, и ему дали квартиру, но в Строителе, а район Удмуртской нам нравился больше: все-таки центр, да и свекровь рядом жила, – рассказывает Ольга Кожевникова. – Иногда мы гуляли рядом с домом, и муж мне говорил: «Видишь, на восьмом и девятом этажах свет не горит? Одна из этих квартир будет наша». И все сбылось! Как муж это провернул – не понимаю. А позже выяснила: он даже объявления в районе срывал, чтобы никто эту квартиру не купил, чтобы мы успели.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

9 ноября 2017 годасупруг Ольги зашел в школу за любимой внучкой. Обычно девочку около 16:00 забирали родители, но 9 ноября мама малышки задержалась на работе. Так школьница и ее дед оказались в квартире на 9-м этаже вдвоем в тот момент, когда их подъезд от взрыва рухнул. Их нашли под завалами одними из первых.

В новую квартиру Ольга въехала 16 марта Фото: Сергей Грачев

В новую квартиру Ольга въехала 16 марта Фото: Сергей Грачев

– Я была тогда на работе. Мне позвонил сын: «Мама, только не бросай трубку! Ваш дом обрушился! Все квартиры, весь стояк!», – голос Ольги начинает дрожать. – Я почти не помню, как попросила коллегу довезти меня до дома. Что я чувствовала, когда увидела все это – не могу даже описать. А когда сказали, что нашли мужчину лет 60, я даже не подумала, что это мой муж, ведь ему было 56…

Супруг Ольги и их внучка родились в один день – 19 ноября. Даже по Восточному гороскопу у них одинаковый знак – оба родились в год Быка.

– В один день родились, в один и ушли. Это такая боль… невообразимая, – со слезами говорит Ольга. – Но если бы квартира уцелела, я бы осталась там жить: в той квартире, да и на даче, делал все мой муж. Сейчас, приезжая в сад, я чувствую прилив сил, глядя на его труд. Я понимаю, что мы все равно вместе, что он рядом.

С первых часов трагедии ижевчане несли цветы к месту обрушения Фото: Дмитрий Селезнев

С первых часов трагедии ижевчане несли цветы к месту обрушения Фото: Дмитрий Селезнев

Жильцам пятого подъезда, потерявшим дом, выдали сертификат, по которому они могли купить жилье. Получила его и Ольга, в новую квартиру она въехала 16 марта. Женщина признается: искала жилище долго.

– Мне был важен вид из окна. Когда мы жили на Удмуртской, окна у нас выходили на 10 лет Октября. Там всегда красиво, фонари светят, а летом все в цветах. Сейчас я тоже живу на девятом этаже, а окна выходят на «Талисман», тоже очень красиво. В этой квартире я действительно ощущаю себя, как дома. Но боль по родным, которых никогда не увижу, не исчезнет никогда, – подытоживает Ольга.

«ПЛАКАЛА И ГОВОРИЛА: «Я ХОЧУ ДОМОЙ»

Жительнице второго подъезда на Удмуртской, 261 Эльмире Нургалиевой повезло вернуться домой. Но женщина признается: чувство страха не покидало ее еще долго.

– Мы вернулись домой 27 декабря. Ложилась спать, смотрела на потолок и думала: упадет или нет? И так всюпервую неделю. Сейчас уже более-менее привыкла. Но однажды у дома я встретила женщину, которая раньше жила в пятом подъезде. Она стояла у него и плакала: «Я так хочу домой», – говорит Эльмира. – Эта трагедия общая. Не было равнодушных. Видели мемориальную табличку у дома, в память о погибших? У нее всегда есть живые цветы.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Среди тех, кому удалось вернуться обратно, и собственница квартиры в шестом подъезде Лейсан Медя.

– Я собственник квартиры, но давно снимаю другое жилье. В этом доме прошло все мое детство, а сейчас там живут мои родители. Трагедия подкосила здоровье их обоих: у мамы стало плохо с ногами, у папы произошел микроинсульт, и год он был на больничном. Врачи даже дали ему инвалидность – 2 группу. Вся эта история оставила на нашей жизни тяжелый отпечаток, – делится девушка. – Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, трагедия дает о себе знать. Иногда мне не хочется идти в этот дом, но я понимаю, что там живут мои родные.

«ПОКА НЕ ОТПУСКАЕТ»

– Мы жили в пятом подъезде, на шестом этаже. Квартира у нас была соседней с обрушившимися. Жили мы там недолго, так как только купили квартиру. В тот день за 20 минут до взрыва вернулись домой с ребенком из садика, сели смотреть мультики и вдруг нас сильно подбросило. Я сначала подумала, что у соседей сверху упал шкаф, а потом посмотрела в окно, а там пелена, все белое! – вспоминает горожанка Ася Алексеева. – Мы с сыном накинули куртки, я схватила какие-то документы, и мы вышли из дома, хотя выходить из квартиры было страшно, ведь мы не знали, есть ли что-то вообще за дверью.

В результате взрыва погибли 7 человек, включая 2 детей Фото: Дмитрий Селезнев

В результате взрыва погибли 7 человек, включая 2 детей Фото: Дмитрий Селезнев

Несколько месяцев Ася с семьей жила у тети, но мечтала наконец-то получить свое жилье.

– В конце апреля получили сертификаты. Квартиру выбрали заранее, в этом же районе. Очень благодарны продавцам за терпение, ведь пришлось ждать сделки очень долго. Ремонт полным ходом идет теперь. Пока, к сожалению, нет ощущения домашней обстановки, – рассказывает девушка. – Скучаю по старой квартире, хоть и прожили мы там недолго.После трагедии пропало ощущение какой-то защищенности. Страшно за своего ребенка. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем воспринимать трагедию, как страшный сон.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Сейчас пока не отпускает.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Верховный суд Удмуртии продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Александра Копытова – его обвиняют в том, что он открыл газ в квартире и тем самым спровоцировал взрыв. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 459 человек, всех их допрашивают в суде. Материалы дела составляют 60 томов. В ходе предварительного расследования в отношении Копытова провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, выявившую у него хроническое психическое заболевание. В связи с психическим состоянием присутствовать на заседаниях Копытов не может.

5 подъезд был полностью разобран Фото: Диля Ахмадишина

5 подъезд был полностью разобран Фото: Диля Ахмадишина

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Фото: архив КП

Фото: архив КП

ЧП В ДОМЕ НА УДМУРТСКОЙ В ЦИФРАХ

• Единовременная выплата в 10 000 рублей всем жителям дома – потрачено 5,510 миллионов рублей;

• Единовременное пособие на умерших (по 1 миллиону рублей) – потрачено 7 миллионов рублей;

• Финансовая помощь в связи с утратой имущества (по 100 000 рублей) – потрачено 10,7 миллиона рублей;

• Фонд «Сообщество» собрал 6 373 360 рублей. Их них выплачено пострадавшим 4 933 364, 38 рубля (по данным на 28 июля 2018 года). Оставшаяся сумма пожертвований будет распределена между пострадавшими по решению Совета Фонда.

Деньги в помощь пострадавшим собирала и медиагруппа «Центр» (сайт IZHLIFE, газета «Центр», радио «Адам», сайт «Комсомольская правда»-Ижевск», газета «ЯСНО!») совместно с благотворительным фондом «Эра милосердия» – всего на счет организации перевели 320 000 рублей.

В фонде «Подари ЗАВТРА» для помощи пострадавшим собрали 550 000 рублей. Все деньги распределили между 39 семьями, в которых есть дети или беременные женщины.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в доме на Удмуртской в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы падали, не дотянули до болота, борт разрушен»: Пилот, посадивший в лесу самолет без крыльев, рассказал, как совершил чудо
АН-2 разорвало на части, но никто из пассажиров не пострадал. Супруга летчика уверена, люди спаслись благодаря опыту ее мужа [эксклюзив «КП»]
Новости 24
В «Открытом саду» Ижевска построят административное здание с кафе
В Ижевске перекроют движение транспорта на некоторых улицах с 12 по 17 ноября
В Удмуртии в результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы
8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики
В Ижевске будут судить 18-летнего жителя, который выложил интимные фото своей девушки
В двух пожарах погибли мужчина и женщина в Удмуртии
Жительница Удмуртии заявила на своего свекра из-за неприязни
Роддом №3 в Ижевске закрывают из-за ветхости здания
17-летнего подростка из Удмуртии ищут в Перми
Почти 1 миллиард рублей могут выделить Удмуртии на ремонт туберкулезной больницы
Площадь здания Центра удмуртской культуры в Ижевске составит почти 6 тысяч квадратных метров
Объединение двух управлений в администрации Ижевска завершится 16 января 2019 года
Дмитрий Булныгин впервые проведет в Ижевске мастер-класс по съемкам документального видео и созданию видеопроекций
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Во всероссийском конкурсе «Доброволец России» участвуют четыре проекта от Удмуртии
Уроженка Удмуртии стала участницей федерального проекта «Читаем Тургенева»
В Ижевске сотрудники налоговой сами неправильно составили декларации о доходах
Ремонт моста через Пироговку под Ижевском завершат к концу года
В Удмуртии задержаны трое подростков, которые хотели ограбить храм
В Удмуртии примут закон о патриотическом воспитании
В Ижевске водитель ГАЗ насмерть сбил пенсионерку
В Ижевске ожидаются снежные накаты и гололедица
В Удмуртии прошел фестиваль «Мир IT-профессий»*
Экс-руководитель Ижевских электрических сетей просит освободить его от уголовной ответственности
Болельщики «Ижстали» выбрали имя новому талисману команды
В Удмуртии вынесли приговор 21-летнему студенту ИжГСХА
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Помощь Удмуртии: бюджет Ижевска пополнится на сумму до 485 млн рублей
В Ижевске несовершеннолетним могут закрыть вход в кальянные