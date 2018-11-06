«Мы можем помочь предприятиям выйти на международный уровень»: как ТВЭЛ сотрудничает с Удмуртией

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-06T10:13:23+03:00

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Полгода назад на Петербургском экономическом форуме Удмуртия подписала дорожную карту о сотрудничестве с Топливной компанией «ТВЭЛ» в сферах оборудования для ТЭК, IT, автоматизации и роботизации, накопителей энергии и электротранспорта, аддитивных технологий. Что за это время уже сделано и какие дальнейшие планы по совместной работе с республиканскими предприятиями? Об этом «Комсомолке» рассказал вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин, приехавший на форум «Сделано в Удмуртии».

Вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Илья Галкин

«МЫ, КАК РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РОССИЙСКИХ ПАРТНЕРОВ»

Несмотря на то, что «ТВЭЛ» заинтересован в развитии международного бизнеса, компания активно сотрудничает с регионами, в том числе и с Удмуртией, о чем говорит и подписанная дорожная карта.

- Мы недавно проводили совещание в режиме конференции, где подводили промежуточные итоги реализации дорожной карты. Общее впечатление такое - где-то мы продвинулись больше, чем ожидали, где-то по плану, где-то чуть меньше. В общем и целом, окончательно удостоверились, что те направления, которые мы выбрали для работы - они были определены правильно. Прежде всего, во взаимодействии с предприятиями Удмуртии - это аддитивные технологии и накопители, - рассказывает Илья Борисович.

Он отмечает, что аддитивные технологии - перспективное направление, но не стоит ждать быстрого результата. Важно другое - сложилось понимание, что ряд предприятий региона в этом заинтересованы. Уже в следующем году данное направление начнут воплощать на практике, на конкретном производстве, в том числе и в Ижевске.

- В плане информирования и контактов нам активно помогает администрация республики, - подчеркивает Галкин.

По его словам, сейчас «ТВЭЛ» выполняет своеобразную миссию: развивая себя, становится и технологическим локомотивом для производств в регионах, у которых есть базовый набор необходимых компетенций.

- Мы, как российская компания, ориентированы в первую очередь на российских партнеров. И наша задача - поднимать технологический уровень российских компаний. Мы не венчурный инвестор, которому важен только финансовый результат. Мы все время призываем партнеров ставить более амбициозные задачи. А со своей стороны партнерам даем не только ресурсы, технологии, но в том числе и возможность выйти на всероссийский и международный рынки.

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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

У «ТВЭЛ» стоит амбициозная задача - выйти к 2030 году на выручку не менее 150 млрд рублей по новым неядерным продуктам с высокой производительностью. В перспективе развитие подобных производств поможет создать не только что-то новое, но и порядка 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в России.

Сейчас в рамках Топливной компании созданы два интегратора: «Русатом - Аддитивные технологии», у которого в планах разработка целой линейки металлических 3D-принтеров, соответствующих порошков, предоставление услуг по печати и всего сопутствующего, а также интегратор, занимающийся накопителями энергии.

В области накопителей «ТВЭЛ» работает с двумя удмуртскими предприятиями – Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) и завод «Элеконд».

Вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу Топливной компании Росатома отмечает, что наиболее четкие перспективы сотрудничества - с СЭГЗ, так как там понятны и рынки сбыта, и продукт. Сейчас только необходимо решить вопрос с увеличением объема выпуска и реализации электротележек, для которых и используется накопитель.

- Для нас интересная история начинается, когда объем реализации, условно говоря, батарей в составе конечного продукта - 3 млрд в год. Порядка 7-8 тысяч тележек в год, как минимум, - отмечает Илья Галкин.

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Когда пути решения будут найдены, оба предприятия могут прийти к созданию нового крупномасштабного производства.

- Для нас нижняя граница производства начинается с 3 млрд рублей выручки в год. С технологической точки зрения, взаимопонимания, взаимодействия - проблем никаких. Остался масштаб. С нашей точки зрения, перспективы роста этого рынка в стране есть. Например, и у нас (Топливной компании) есть собственные планы о переводе внутризаводского транспорта на данные накопители энергии, - подчеркивает Илья Борисович.

А для рывка необходимо, по его словам, поставить амбициозную цель и стремиться к ней.

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР

В феврале 2019 года АО «ТВЭЛ» собирается запустить бизнес-акселератор. Сейчас он в пилотном режиме отрабатывается на собственных предприятиях, в том числе и при участии Чепецкого механического завода - команда специалистов глазовского предприятия занимается проектом по разработке диоксида циркония для ТЭК и медицины.

- Мы на каком-то этапе развития поняли, что он (бизнес-акселератор. - Прим. ред.) нам нужен. Мотивов много. Один из них - ускорить процесс разработки и вывод на рынок новых продуктов. Второй мотив - повысить нашу эффективность, инвестировать только в те продукты, которые, пройдя через акселератор, доказали свою жизнеспособность, - отмечает представитель Топливной компании.

Чтобы добиться качественного результата, необходимо множество идей «на входе» в акселератор. И в этом вопросе «ТВЭЛ» рассчитывает в том числе и на Удмуртию, «потому что здесь очень серьезный научный, производственный и инновационный потенциал».

- На самом деле, как наша практика показывает, во всех промышленно развитых регионах идей много - они не до конца оформлены, не хватает рыночной экспертизы, понимания и чувства клиентов, но чисто технически потенциально рыночных идей очень много. Не знаю, какая из них выстрелит, но мы рассчитываем на то, что из Удмуртии войдет много идей в этот акселератор, - рассказывает Илья Галкин.

От команд для вхождения в акселератор потребуется следующее: готовые идеи на уровне прототипа, наличие полноценной команды, соответствие стратегическим направлениям развития неядерных бизнесов, которые есть у «ТВЭЛ». Среди этих направлений: аддитивные технологии, накопители энергии, спецметаллургия, химия, сверхпроводники, продукты для нефтегазовой промышленности.

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Команды могут формироваться как из специалистов одного предприятия, так и разных. У студентов тоже есть шанс.

- Нам нужно научить эти команды, чтобы они действительно были командой. Только техноманов недостаточно. Нужен еще рыночник, нужен маркетолог, потому что без обратной связи с клиентом правильный продукт создать нельзя, - подчеркивает Илья Борисович.

Решить основные проблемы таких проектов - недостаточную рыночную проработанность, неточное представление своих клиентов и рынка, отсутствие баланса между технологией и рынком и другие - командам будут помогать менторы, которые не только скажут, чего не хватает, но и дадут методологию, как доработать идею.

- Для нас это не финансовый инструмент, а инструмент для повышения нашей собственной конкурентоспособности. Мы не выступаем как инвесторы в чистом виде. Мы разработали акселератор под наши задачи развития. При этом кому-то он позволит создать свой бизнес, кому-то выйти на новый технологический уровень, кому-то открыть новые рынки, увеличить объемы производства, - отмечает Илья Галкин.

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В результате бизнес-акселератор станет дополнением и к уже к подписанной дорожной карте о сотрудничестве, и к интеграторам, и поможет выйти удмуртским предприятиям на международный уровень, как с рыночной, так и с технологической точки зрения.

СПРАВКА

АО «ТВЭЛ» - российский производитель ядерного топлива, производственный холдинг, входящий в состав Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Включает ряд предприятий по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.