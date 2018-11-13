Появится ли опорный вуз в Удмуртии?

Вопрос с созданием опорного вуза в Удмуртии остается в подвешенном состоянии, поскольку федерация до сих пор не объявила соответствующий конкурс. По словам министра образования и науки региона Светланы Болотниковой, республика готова к тому, что принять участие, но информации от федеральных коллег пока не поступало. В то же время крупные учебные заведения Удмуртии не отрицают, что имеют желание и потенциал стать опорными университетами.

Конкурса пока нет

В сентябре 2018 года министр науки и высшего образования РФ Марина Боровская призвала высшие учебные заведения Удмуртии готовиться к конкурсу по выбору опорных вузов. По словам Боровской, он должен состояться осенью этого года, и до 31 декабря в республике может появиться опорный университет. Однако сейчас вопрос находится в подвешенном состоянии, поскольку конкурс федерацией не объявлен до сих пор, и когда это произойдет – неизвестно. Как рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова, это может быть связано разделением федерального ведомства на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

– Возможно, что конкурс не объявлен еще и в связи со стартом нацпроектов. И, честно говоря, мы не знаем, к чему пока готовиться. Говорили – говорили, но пока информации нет. Единственное, что есть, это подготовка к нацпроектам. Лоты по высшему образованию пока не объявлены. Вчера собрали ректоров и говорили о том, как к этому готовиться. На уровне правительства с ними встречаемся, подготовка идет. Хотя самого конкурса даже на нацпроекты по вузам пока нет. Пока понимания нет, – отметила министр.

Тем не менее она не исключает, что конкурс в 2018 году все же объявят, и тогда Удмуртия обязательно примет в нем участие. Раскрывать какие-то подробности подготовки она не стала, равно как и называть предполагаемый опорный вуз республики. «Все будет зависеть от того, что будет в содержании конкурсной документации», – добавила Светлана Болотникова.

История трехлетней давности

Впервые о необходимости создания опорного вуза Удмуртии заговорили в 2015 году. По одной из наиболее обсуждаемых версий, опорное учебное учреждение планировали создать либо на базе ИжГТУ им М.Т. Калашникова, либо сделать сразу два опорных университета — ИжГТУ и УдГУ. Остальные учебные заведения должны были «присоединить» к ним. При этом создание единого университета никак не повлияло бы на студентов. Первый этап заявок на участие в конкурсе по созданию опорных вузов завершился 18 декабря того же года, однако университеты республики не стали принимать в нем участие. 28 декабря экс-глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что 2015 — 2016 годах опорный вуз создавать не будут. Крупные университеты, например, ИжГТУ были не прочь выступить опорным вузом, однако остальные учебные заведения не захотели присоединиться к ним, аргументируя это тем, что каждое заведение имеет разный профиль и подведомственно разным министерствам. Например, ИГМА, которая сотрудничает с министерством здравоохранения, в условиях работы опорного вуза перейдет под минобрнауки, что может отрицательно сказаться на ее деятельности.

В то же время, ректор ИжГТУ Валерий Грахов от идеи сделать из своего вуза опорный не отказывался никогда. В 2017 году учебное заведение отправляло документы на участие в проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций», которая нацелена повысить конкурентоспособность университета и, соответственно, приблизить его шансы стать опорным. В самом учебном заведении не стали комментировать ситуацию с участием в конкурсе по выбору опорного вуза, однако намекнули, что подобное желание осталось. Ректор УдГУ Галина Мерзлякова также считает, что ее вуз имеет достаточный потенциал для получения статуса опорного вуза. Причина тому – большое число обучающихся и множество направлений подготовки.

– Из пяти государственных вузов нашей республики УдГУ – наиболее крупный университет. Сегодня у нас есть достаточный потенциал, чтобы из крупного вуза Удмуртии превратиться в опорный вуз республики. Думаю, что министерство науки и образования республики нам в этом поможет и поддержит нас, – комментировала Мерзлякова время всероссийской научно-практический конференции «Бережливый вуз» в марте 2018 года.

Опорный вуз необходим?

О необходимости создания опорного вуза в регионе не устает напоминать депутат Госдумы РФ от Удмуртии, член комитета по образованию и науке Алексей Загребин. Напомним, что статус «опорного» дает университету дополнительное финансирование. В 2015 году назвалась сумма в 600 млн рублей.

– Если мы не решим эту задачу в ближайшее время, Удмуртия рискует потерять те позиции, которые имеет на научно-образовательной карте России. Это одна из ключевых задач. И получить дополнительное федеральное финансирование бывает легче, когда есть определенный статус. Не просто университет, а университет, с таким высоким статусом, – комментировал Загребин во время партийной пресс-конференции в октябре.

В то же время председатель совета ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ), ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов считает идею опорного вуза для регионов не совсем однозначной и отметил, что отсутствие опорного вуза в регионе грозит только тем, что федеральный бюджет будет меньше помогать учебным заведениям.

– Что такое опорный вуз для региона? Фактически любой региональный вуз является опорным, потому что он работает на регион. Он для того и создается. И если в регионе есть 10 вузов, два из которых стали опорными, то чем они лучше остальных? Означает ли это более качественное образование? Что думать абитуриентам и их родителям? – задается вопросом эксперт.

В качестве примера он привел Воронежский государственный университет, который работает без статуса «опорный», и сравнил его с опорным университетом, созданным на основе политеха и местного строительного института. «Но чем этот опорный вуз полезней для региона? И в чем Воронежский госуниверситет проигрывает? Я не знаю и никто, боюсь, не знает», – подытожил Владимир Зернов.

Кстати!

Проект по созданию опорных вузов начали реализовывать в 2015 году. Тогда этот статус получили 11 учебных заведений. В 2017 году проект пополнился еще 22 вузами. Ни одного вуза Удмуртии сейчас в списке нет.