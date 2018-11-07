В Ижевске реже отключают газ из-за недопусков в квартиру?

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-07T10:50:58+03:00

В день около 100 специалистов компании обслуживают более тысячи абонентов. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Почему происходят отключения и как защититься от мошенников

Изменить размер текста: A A

С начала этого года газовые проверки стали проводиться значительно чаще: не раз в три года, как прежде, а каждый год. Привыкнуть к новой реальности горожанам оказалось непросто, однако отключение от газа целых подъездов и домов, а также введение штрафов за недопуск в квартиры газовиков, кажется, изменило отношение жителей к этой ситуации. Или нет?

Причины отключения

– Если учесть прошлые периоды, то граждане более серьезно относятся к проведению работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования внутри домов и квартир с 2018 года, – рассказали нам в АО «Газпром газораспределение Ижевск».

На 25 октября в Ижевске газ отключили в 848 квартирах. Как нам пояснили специалисты компании, отключали больше по техническим причинам – негерметичность стояка, по результатам контрольной опрессовки. А вот в начале июля, в период отпусков, от газа были отключены более 1200 квартир! Причиной стал именно недопуск специалистов в жилье.

Активизировались мошенники

У увеличения числа проверок есть и оборотная сторона: активизировались мошенники. В компании отмечают: в последнее время к ним поступает очень большое количество обращений от горожан по этой теме.

– Люди жалуются на неизвестных лиц, которые производят обход квартир, представляются представителями АО «Газпром газораспределение Ижевск» либо лицами, работающими с нашей организацией по договору подряда. Предлагают сомнительного качества газовое оборудование и внушают необходимость в его обязательной установке либо замене. Естественно, вестись на такое предложения нельзя, – пояснили в компании.

Как распознать «лжеспециалистов»?

1. Специалисты газовой службы о проверке предупреждают заранее. Если вы не увидели объявления, и хотите убедиться в том, что перед вами специалисты газовой службы, а не мошенники – звоните в вашу УК или напрямую в АО «Газпром газораспределение Ижевск» по телефонам: + 7 (3412) 539-018, 539-015, 430-436, 539-010, 539-210, 539-069, 539-494.

2. При себе у специалиста есть удостоверение. В нем должны быть отметки, что сотрудник проходил обучение в учебно-методическом центре Газпрома с указанием номера и даты протокола об аттестации, должна стоять печать организации, проводившей подготовку специалиста.

3. Вы понимаете, что перед вами – не сотрудник газовой службы? Немедленно звоните в полицию, а также оповестите свою управляющую компанию о происходящем.

Собственники, дважды не пустившие в свою квартиру специалистов газовой службы, наказываются штрафом от 1 000 до 2 000 рублейФото: Архив «КП» в Ижевске

ЕСТЬ ВОПРОС

– У нас в доме прошла газовая проверка. Но объявление повесили всего за пару дней! Это нарушение? За сколько дней до проверки оповещают жильцов?

Наталья

– Жильцов (и многоквартирных, и частных домов) должны предупреждать о проверке за 5 дней до начала проведения работ. Управляющая компания об этом узнает еще раньше – за 20 дней.

– Я сдаю свою квартиру. Могу я как-то узнать, как прошла проверка? Где фиксируют результаты?

Для многоквартирного дома: по завершении специалист фиксирует результаты проверки в абонентской книжке. Акт выполненных работ направляется заказчику по договору – вашей УК или ТСЖ. Если договор заключен с собственником – то один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ выдается на руки.

Для частного дома: специалист фиксирует результаты проверки в абонентской книжке и передает один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».