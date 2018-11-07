Выступление вопреки болезни и музыка юности: как прошел концерт «Чиж & Co» в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-07T10:42:35+03:00

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Вечером 29 октября в ДК «Металлург» было многолюдно: десятки ижевчан вновь собрались на концерт легендарной группы ««Чиж & Co». До этого группа выступала в нашем городе в прошлом году, но поклонники уже успели соскучиться по любимым песням и музыкантам. Поэтому на концерт, организованный компанией «Хочу билет», приходили целыми семьями и даже шумными компаниями.

«ПОДПОЙТЕ, ЧТОБЫ МНЕ НЕ БЫЛО ТАК СТЫДНО»

Ровно в 19:00 группа без особого пафоса и объявлений выходит на сцену и зал взрывается аплодисментами. Как и в прошлом году, «Чиж & Со» принимают тепло: зал забит до отказа. Песням Чигракова подпевают взрослые и дети: «Чиж» объединяет поколения, и в этом одна из особенностей творчества группы.

Перед концертом желающие могли сфотографироваться на фоне «Нашего радио» Фото: Андрей Бобылев

- Я слушаю «Чиж & Со» с 5 класса! «Подсел» на них, как только взял в руки гитару. Я был почти на всех концертах группы, которые проходили в нашем городе и этот не стал исключением. Все прошло замечательно, все выложились на 100%! - рассказал Дмитрий Черепанов, поклонник группы.

И Дмитрий прав: Чиграков и его команда действительно отдали все свои силы ижевчанам. Кстати, Чиграков в середине концерта признался, что в дороге немного простыл и попросил поклонников немного помочь с исполнением песен, чтобы «ему не было так стыдно».

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Полтора часа концерта пролетели как один миг. Ижевчане будто оказались на семейном вечере, где тепло, уютно и все друг друга знают. Со сцены звучат «Фантом», «О любви», «Такие дела», «Блюз на сваях» … Этим хитам уже не один год и ижевчане все-также принимали их на «ура» и подпели всем залом, иногда успевая кричать «Чиграков, давай!».

Фото: Андрей Бобылев

Атмосфера на сцене также была семейная. Солист «Чижа» по ходу концерта представлял свою команду: без фамилий, просто по именам. Кстати в группе играет и дочка Сергея Николаевича Дарья!

Фото: Андрей Бобылев

– Я знаю эту группу с 1997 года, когда они еще выступали на стадионе «Динамо». За столько лет Чиграков нисколько не изменился: все такой же седой, простой и очень добрый. Он не создает какой-то движухи, не пытается как по-особенному завести публику! Ему это и не нужно, ведь все го любят именно за искренность, добрую улыбку и скромное «Спасибо большое!» после каждой песни, – делится впечатлениями поклонник «Чижа» Антон.

«БРАВО, СЕРЕГА!»

Под конец концерта уже никто не мог усидеть на месте, все встают, выходят в проходы и начинают танцевать. Из зала слышится: «Браво!», а Чиграков исполняет последнюю песню и скромно уходит со сцены. Но фанаты были не готовы отпускать любимца, поэтому после 5 минут громких аплодисментов всего зала группа вновь появилась на сцене и исполнила еще три песни на бис.

Фото: Андрей Бобылев

- «Чиж & Со» – это музыка моей юности. Мои самые светлые моменты жизни пронеслись перед глазами в течение двухчасового выступления. Сергей Чиграков вечно молодой и бодр, несмотря на свое недомогание. Если бы он о нем не предупредил зрителей, то я бы и не заметила этот момент. Впервые увидела его дочку, харизматичную, как и ее отец. Вместе с другой девушкой они очень гармонично вписались в рокэндблюзовый коллектив, на мой взгляд. В целом, я счастлива и благодарна за вчерашний вечер Сергею и его славной компании! Приезжайте, всегда ждем на бис! - поделилась Ольга Северюхина, поклонница группы.

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

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