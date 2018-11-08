«Мы ждали, что он вынырнет, но он не появлялся»: школьница из Удмуртии спасла тонущего одноклассника

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T12:59:18+03:00

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Минута промедления могла стоить жизни школьнику из Удмуртии. В разгар летних каникул мальчик отдыхал на речке, близ деревни Мельниково в Можгинском районе Удмуртии. Мальчик решил прыгнуть с обрывистого берега «щучкой», но, к сожалению, выплыть самостоятельно не смог. К счастью, рядом оказалась его одноклассница Маша, которая моментально бросилась на подмогу другу…

– В этот день мы отдыхали у речки с сестрой. Когда Даниил прыгнул, мы ждали, что он вынырнет, но вместо этого на поверхности воды появились пузырьки воздуха... Тонет! – вспоминает Мария Колесникова. – Я очень испугалась за него, поэтому сразу же бросилась в воду.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

«БОЯЛСЯ НЕ ЗА СЕБЯ»

Вытащить одноклассника Маше удалось лишь со второй попытки: не хватало воздуха. Каждое движение к берегу с Даниилом давалось маленькой и хрупкой девочке с трудом.

– Мне было очень тяжело! Сестра плавать не умеет, поэтому помочь мне было некому. Чуть легче стало только тогда, когда кончиками пальцев коснулась дна, и одноклассник начал приходить в себя, – вспоминает школьница.

С ужасом вспоминает о случившемся и сам Даниил.

- Когда я нырнул в речку, ударился головой о дно. Отказали руки и ноги. Какое-то время я был в сознании, стало страшно не за себя, за девчонок, думал, что все, меня уже не спасти, а их же могут наказать за то, что не вытащили меня, – рассказывает подросток.

– На берегу к Даниилу начала возвращаться чувствительность, он даже сказал мне «Спасибо!». Тогда мы еще не думали, что у него есть травмы, поэтому сами отвели его домой, – говорит Маша.

МОГ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ БРАТА?

Ребята решили ничего не рассказывать родителям. И не без причин – некоторое время назад в этой семье погиб ребенок - старший брат Даниила соскользнул с надувного матраса и утонул на глазах мальчика.Тогда Даниила нырял и нырял в воду в надежде обнаружить брата, но не нашел. А неподалеку отдыхали взрослые, и никто из них не помог, не сделал ничего, чтобы спасти подростка.

Признаться пришлось лишь на следующий день, когда у Даниила вновь начали отказывать руки. Врачи не давали утешительных прогнозов, т.к. диагностировали смещение позвонков. Трагедии удалось избежать: лишь по счастливой случайности все обошлось.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

В МОСКВУ ЗА НАГРАДОЙ

А что же с юной спасительницей? Она не осталась без награды. Через несколько месяцев, сидя на уроке, Маша получила смс от мамы. Та сообщила, что девочке вручат медаль, и они едут в Москву.

– Я сначала не поверила! В Москве я была первый раз, мне очень понравилось. Я посетила Красную площадь, цирк, «Москвариум», – рассказывает девочка. – Я сразу подружилась со многими ребятами, которые тоже приехали на награждение.

Заслуженную награду – берет, благодарственное письмо, медаль «За мужество в спасении» и подарок– 1 ноября Маше вручили Председатель Совета Федерации ФС России Валентина Матвиенко, глава МЧС России Евгений Зиничев, а также почетные гости и видные общественные деятели