Ручьи из сердца Родины: Как прошла экспедиция «Комсомолки» по родникам Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-08T11:27:05+03:00

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Удмуртию частенько называют родниковым краем. И не зря - тысячи источников, больших и маленьких, известных и не очень, бьют из недр в самых разных уголках нашей республики. «Комсомолка» решила выяснить, насколько чиста вода в этих родниках и устроила экспедицию по самым известным, самым популярным и любимым жителями источникам. О том, как прошла поездка - в нашем материале.

Напомним, что несколько недель мы собирали заявки от наших читателей и слушателей радио «Комсомольская правда» (107,6 FM) (12+). Нам поступило более ста сообщений с просьбой проверить тот или иной родник. Отобрав 50 самых популярных запросов, мы составили маршрут и в середине октября отправились проверять указанные источники. Собранные образцы мы передали на проверку в лабораторию МУП Ижевска «Ижводоканал». Специалисты проверят воду и выяснят, пригодна ли она для питья. А пока результатов нет, мы расскажем о нескольких источниках, которые мы посетили.

С самого истока

ФОТО: Архив

Исток Камы - довольно известное место как среди местных жителей, так и среди туристов. Правда, добраться до него не так-то просто - по пути до села Кулига встречаются не только ямы и выбоины, но развороченные колеи, глина и размытая «гравийка». Словом, отправляться туда стоит только на проверенном, в идеале, полноприводном авто. Ехать, кстати, 250 км от Ижевска.

Каждый житель Кулиги знает легенду появления родника и сможет рассказать ее иностранцу: «Однажды небо прогневалось на людей и перестало посылать дождь. В тех краях жил Кам-Батыр, решил он спасти свою родину. Выдернул он из земли Кедр, размахнулся им и пробороздил землю, наполнил ров своими чистыми слезами - так родилась река Кама».

Сам исток - это родник, который пробивается из-под земли и стекает в небольшое озерцо. Перепутать его с чем-то невозможно - около него установлена стела; на большом камне написано: «Здесь берет начало уральская река Кама». Наполнить емкости можно, только встав ногами в воду.

- Местные жители пьют камскую воду, считают ее чистой, поэтому для них нет особой надобности набирать воду из родника, - рассказывает Екатерина Гавшина, жительница села Кулига. - А на крещение, когда приезжает батюшка и освещает родник, берут святую воду обязательно. Те, кто приезжает сюда, отмечают, что в этом месте сразу успокаиваешься и забываешь свои проблемы.

Гремячий и «Святой» ключи

В 160 километрах от Ижевска, на самом юге Удмуртии, есть деревня Зуевы Ключи. Она стала настоящим местом паломничества не только жителей республики, но и туристов со всего мира. Все они едут посмотреть на настоящее чудо - исцеляющие источники «Гремячий» и «Святой ключ».

По преданию, давным-давно, еще во времена Екатерины II, в селе Каракули закрыли мужской монастырь. Все монахи покинули обитель… Кроме двоих старцев. Они не стали покидать насиженное место, вырыли на берегу Камы землянки на расстоянии не более полкилометра друг от друга и стали жить как отшельники, усердно молясь и не греша. Старцы умерли в один день. В этих местах забили источники, которые люди сразу назвали святыми.

Один из них - родник Девичьи слезы. Он же - Гремячий ключ. Этот источник нашел себе путь среди камней и стекает по склону, как водопад. Звуки струящейся воды слышны далеко по округе. Говорят, что в журчании этого родника можно услышать плач ребенка. Но объяснить почему - не может никто. Воду из этого родника не пьют, только умываются - считается, что он лечит кожные болезни и разглаживает морщины.

ФОТО: Архив

А вот его «брат», «Святой ключ» - другое дело. Воду отсюда не просто пьют, а считают целебной. Не случайно в 2005 году здесь построили деревянную закрытую купель, сделали ступеньки на крутом холме для удобства доступа к ключу. У родника стоят множество православных икон и свечей. Неподалеку есть часовня. Говорят, если в часовне загадать желание и помолиться, оно непременно сбудется.

ФОТО: Архив

Вода и злые духи

Еще одной точкой на нашем маршруте стал родник Сарали в Карамас-Пельге, в 75 километрах от Ижевска. Родник обустроенный, здесь есть купель, беседка и небольшой мостик - словом, можно съездить за водой, а заодно - прогуляться.

ФОТО: Архив

- Всю жизнь ходили сюда полоскать белье, - рассказывает Елена Белослудцева, директор Центра удмуртской культуры. - И даже сейчас, когда у всех есть машинки-автомат, люди все равно полощут здесь белье. Оно становится еще чище, еще свежее.

Местные жители используют воду и для питья. Говорят, что на крещение она становится святой. В этот день вся деревня идет на родник. Нам посоветовали: «Когда возвращаешься обратно, разговаривать нельзя. Злые духи могут услышать, что с родника несут святую воду, и испортить ее». Проверить это, конечно же, нельзя, но и наказ нарушать мы не стали, когда несли пробы воды в машину. Мало ли, еще результаты анализов испортятся.

По народным преданиям роднику более 300 лет. Открыли его двое влюбленных. Юноша - батрак Карамас родом из-под Агрыза работал в богатой удмуртской семье и влюбился в хозяйскую дочь Пельгу. Родители невесты были против этого союза: разные религии, разные сословия. Но любовь Карамаса и Пельги оказалась настолько крепкой, что они решили сбежать. Пробираясь через дремучий лес, среди вековых деревьев они нашли полноводный родник, который назвали Сарали. Построили шалаш, но жить у воды не смогли - там водились змеи, поэтому возлюбленные построили дом на горе. Так начался их татарско-удмуртский род - Карамас-Пельга.

Для крепкого брака

ФОТО: Архив

Источник Флора и Лавра, который называют «Святым», находится между селами Первомайский и Киясово, в 69 километрах от Ижевска. Родник оборудованный: перед спуском к роднику стоит часовня, есть купель. Вода льется с двух сторон трубы, которая оформлена в виде креста.

Более сотни лет назад в этом месте обнаружили икону Флора и Лавра. Ее местные жители перенесли в храм Яжбахтино, но на следующее утро икона чудесным образом оказалась на том же самом месте, откуда ее взяли. Была еще одна попытка «поселить» икону в храм, но все усилия были тщетны. Поэтому ее оставили на том же месте, а после поставили в часовне, которую воздвигли рядом с ключом.

- Есть поверье, что этой водой чудесным образом исцелился незрячий человек, - рассказывает Екатерина Утехина - методист районного музея П.А. Кривоногова. - С тех пор в роднике вода считается целебной. По результатам анализов выяснилось, что там есть серебро. Вода имеет сладковатый привкус и может храниться даже несколько месяцев и не испортиться. А еще этой водой окропляют машины, чтобы избежать аварий.

ФОТО: Архив

К роднику часто приезжают молодожены. Считается, что, посетив источник Флора и Лавра, супруги будут счастливы в браке, а их союз будет крепким.

Как прошли проверки воды, какие еще родники мы посетили - читайте в следующих материалах «Комсомолки».

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