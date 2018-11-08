«Мы теперь всей семьей фанаты»: концерт группы «Мураками» состоялся в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-08T15:19:47+03:00

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Группа «Мураками» выступила 3 ноября, в субботу, в пабе «Пинта» в ТРК «Петровский». Их очередной визит в Ижевск имел приятный повод - коллектив приехал презентовать свой новый альбом «Кислород».

Куда же без фан-клуба?

У каждой группы есть свой фан-клуб. Так и у «Мураками» есть такая компания - «ОтбитыеБэнд» из Казани. По мнению вокалистки группы Диляры Вагаповой ребята оправдывают название - ведь они ездят за музыкантами по всей стране!

Фото: Диля Ахмадишина

- У нас есть, например, «ОтбитыеБэнд». Сегодня тоже с утра приехали. То есть, они просто за нами путешествуют и у них даже заготовки бывают, что-то нам кричат, подсказывают. Они еще решают иногда, какую нам песню петь: «Давай эту», «Нет, эту точно играть не будут, ее Раиль не помнит, давай эту», - рассказала во время эфира на «НАШЕм Радио» - Ижевск (103,8FM, 12+) Диляра Вагапова.

Ребята ездили за «Мураками» в Ульяновск, Йошкар-Олу, Москву, Подольск и не только. По словам фан-группы, хорошая публика была Санкт-Петербурге, Москве и Йошкар-Оле. Ижевск им тоже понравился.

- Спасибо организаторам за концерт, было круто. Давно знаем, что в вашем городе концерты с хорошей музыкой на «ура» проходят. Были мы еще компанией на концерте 3 марта. Очень хороший концерт был, - рассказал один из участников группы поддержки Михаил Родионов.

«Сегодня попробовали ваши кокроки»

Перед концертом Диляра Вагапова успела заехать в студию «НАШЕго Радио» и рассказать в эфире и про новую пластинку, и про концерты.

Альбом «Кислород» начали записывать год назад, и завершили этим летом. История создания началась с песни «Супермен», которую написал клавишник Антон Кудряшов.

- Это единственная песня, которая вот полностью его. Она была написана десять лет назад уже почти. Сначала он ее пел на квартирниках, потом пару раз на концертах, а потом мы уже решили, что необходимо сделать ее в аранжировке группы «Мураками», - поделилась вокалистка.

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, в турах ребята любят приобщаться к культуре и быту городов, в которых бывают.

- Мне нравится смотреть, чем люди дышат, что едят. Вот сегодня попробовали ваши «корокошки». Забыла, как называются, смешное название такое. А, да, кокроки. У нас таких нет в Казани, - рассказала девушка.

Но больше всего коллектив поразила поездка в Адыгею.

- Мы прилетели, а наша аппаратура не прилетела. Это было так убийственно, был день рождения нашего клавишника Антона. В итоге, едем в Адыгею, и узнаем, что там выступление на открытой площадке. Мы приехали, было тепло, 20-22 градуса, в футболках, а вечером, как только солнце село, там плюс пять только было. Мы чуть не умерли там от холода, - вспоминала Диляра.

На концерт привели дети

Многие пришли на концерт задолго до его начала. Но самым поразительным было другое - послушать «Мураками» вживую собрались целыми семьями.

Фото: Диля Ахмадишина

- Кира у меня фанат группы. Уже третий раз идем. Вот она подружку даже втянула в тусовку «Мураками». Мы и в машине постоянно слушаем их песни. Всей семьей фанаты, - рассказывает мама девятилетней ижевчанки Ольга.

Юных поклонников творчества группы было достаточно много - как минимум, пять-шесть ребят в возрасте до 10 лет и несколько 15-16-летних подростков. Веселились и танцевали они наравне со взрослыми.

Публика с нетерпением ждала выхода артистов на сцену и ликовала при их появлении. Весь вечер вокалистку одаривали цветами и улыбками. Фанаты подпевали известным им песням, случайные слушатели наслаждались новой для них музыкой, и от всего концерта так и веяло теплом и уютом.

Вагапова весь вечер следила за публикой и старалась поднять всем настроение. В середине концерта она подметила, что в зале есть шесть человек, которым надо поднять настроение. Фанаты отвечали ей взаимностью и после многих песен дарили цветы.

Фото: Диля Ахмадишина

Концерт не обошелся без самой известной песни коллектива - «Нулевой километр». Исполняли и старые композиции, и новые. Хорошо известные хиты приберегли под завершение.

- Ой, такие смешные моменты бывают, когда начинаешь играть песню. Давно там ее не повторял, не репетировал, у тебя мысли свои и вдруг нет одного единственного слова, с которого начинается песня, не помнишь вообще текст. И ты ищешь это слово, и оно в тот момент появляется, когда ты поешь. Иногда бывает, что подсказывают и фанаты, которые на концертах. Мне так нравится, когда они подсказывают, - поделилась Диляра.

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, многие ижевчане отметили, что несмотря на беременность солистки, ей удалось отлично отработать концерт. Видно было, что она прекрасно себя чувствует и получает наслаждение от выступления в полной мере.

После концерта многие ждали, когда ребята из «Мураками» выйдут, когда можно будет сфотографироваться, взять автограф или просто пожать руку своим кумирам. Хоть времени прошло много, самым терпеливым удалось встретиться с музыкантами в неформальной обстановке и сделать снимки на память.

Партнер концертного сезона на НАШЕМ РАДИО - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске.