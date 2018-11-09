Версия: юбилей Калашникова нужно было отмечать год назад

10 ноября Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 99 лет. Его имя прочно ассоциируется с Ижевском - и не зря. Он прожил в нашем городе 65 лет. Но «своим» Калашникова считают и жители Алтайского края, в котором родился изобретатель легендарного АК-47. «Комсомолка» побывала на родине легендарного конструктора-оружейника и выяснила удивительные подробности из его биографии - оказывается, его юбилей следовало бы отмечать еще в 2017 году…

Родина Калашникова

Село, в котором родился Калашников, это не тот Алтай, который нам рисует воображение. Курья находится в предгорном районе - от села до ближайшей горы Синюха всего около 60 километров. Родители Калашникова - вольные казаки Тимофей Александрович и Александра Фроловна - приехали в Курью с Кубани в 1910 году во время столыпинских реформ. Солнечный край на суровый, сибирский они решили поменять, узнав, что там раздают землю. А значит можно выращивать зерновые и жить всегда с хлебом. На тот момент в семье Калашниковых было трое детей. Позднее, по разным данным, родилось еще 15 или 16. Из них выжило всего восемь - две дочери и шестеро сыновей.

Дом, в котором жила большая семья Калашниковых, в Курье не сохранился. Известно, что он был глинобитным, и находился на самой окраине села, теперь уже не жилой, на берегу реки Локтевки, у небольшой горы Святухи. А вот здание школы, в которой с 1927 по 1930 годы учился будущий конструктор, еще стоит - сейчас в нем мемориальный музей М. Т. Калашникова.

Мемориальный музей М. Т. Калашникова в Курье. Раньше это была школа, в которой с 1927 по 1930 год учился будущий конструктор. Фото: Ольга Кожемякина

Среди музейных экспонатов много личных вещей Калашникова. Тут и генеральская форма, и костюм, в котором Михаил Тимофеевич приезжал в Курью в 1980 году. И коллекция наручных часов (всего их 30), среди которых подарок от известного американского оружейника Билла Рюгера и американской компании по производству оружия «Смит и Вессон». И телеграммы ко Дню Победы от президентов России - Владимира Путина и Дмитрия Медведева, причем не с факсимиле, а с личными подписями. И даже автомобиль «Нива», который Калашников передал музею. Есть среди экспонатов и те самые документы, которые подтверждают, что Калашников родился не в 1919, а в 1917 году.

Ошибка или подлог?

1930 год - трагический для семьи Калашниковых. Ее, как и тысячи советских семей в те годы, раскулачили. Михаил Тимофеевич вспоминал, как к дому подъехали сани, и всю семью увезли. Не дали собрать даже вещи. Один из музейных документов дает представление о том, кто признавался кулаком в то время. Вот имущество раскулаченной курьинской семьи: корова, лошадь и пять десятин земли (одна десятина равна 1,09 га. - Прим. ред.). Если учесть, что права собственности на землю тогда не было, богатство невеликое…

После раскулачивания в Курье остались только старшие сестры Калашникова - Агафья и Анна. Они к тому времени вышли замуж, родили детей. Остальных отправили в ссылку в Томскую губернию, в село Нижняя Моховая, а старшего брата Виктора - на строительство Беломоро-Балтийского канала. Это подтверждает копия списка сосланных в Сибирь. В нем перечислены имена и годы рождения всех раскулаченных членов семьи Калашниковых. Читаю: «Михаил Тимоф. - 1917 год».

В копии документа, который хранится в музее Курьи, четко написано, что Михаил Тимофеевич Калашников родился в 1917 году. Фото: Ольга Кожемякина

Об этом подробнее рассказывает Александр Хохлов, научный сотрудник, экскурсовод мемориального музея Калашникова в селе Курья Алтайского края.

- В 1937 году Калашников сбежал с места ссылки. Для этого он подделал документы - справку на получение паспорта. Если бы Михаил Тимофеевич указал в ней верный год рождения, сразу бы возник вопрос, почему 20-летний парень не был в армии? Его тут же отправили бы в военкомат и тогда, возможно, мир не узнал бы Калашникова. После побега ему нужно было обрасти какой-то легендой, историей, устроиться на работу. Поэтому он и убавил свой возраст на два года, написал, что родился не в 1917, а в 1919 году. А потом так и жил с этим, не стал ничего менять, - объясняет сотрудник музея. - В одном из интервью Калашникова об этом факте его биографии спрашивали. Он ответил, что это ошибка в документе. Однако в данных переписи населения подтверждается, что Калашников родился в 1917 году. Подтверждает это и официальная биография Калашникова. Но сам Михаил Тимофеевич просил не заострять внимание на этом факте своей жизни. Он говорил: «Большую часть жизни я прожил с этой датой рождения - 1919 год и пусть всё остаётся по-прежнему».

Материал создан при поддержке Фонда Президентских грантов и Союза журналистов Удмуртии.

Благодарим за помощь в создании материала сотрудников мемориального музея М. Т. Калашникова в селе Курья Алтайского края.