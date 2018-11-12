2018-11-12T16:46:29+03:00
Общество

Отключения электричества и смена директора: Что происходит с ижевским ипподромом?

«Комсомолка» выяснила, действительно ли объект находится под угрозой закрытия
Елена Перевощикова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Единственный в Ижевске ипподром переживает не самые простые времена. Вот уже несколько месяцев в соцсетях нет-нет, да появляются сообщения о том, что в конюшне и на манеже выключают электричество из-за долгов предприятия. Действительно ли объект находится под угрозой закрытия, разбиралась «Комсомолка».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

По словам конезаводчиков, проблемы с освещением на ипподроме начались еще весной – в марте 2018 года. К этому моменту у конников накопилось к руководству немало вопросов.

- Раньше цена по договору составляла 5500 рублей – в эту сумму помимо коммуналки входило использование манежа. Потом его исключили из договора и сделали отдельную оплату в размере 150 рублей в день (еще 4500 в месяц), - рассказывает конезаводчица Александра. – При этом никаких работ по улучшению ипподрома не велось. Сейчас же они подняли цену до 6500 рублей плюс 4500 рублей за манеж – ежемесячно мы должны платить 11 тысяч рублей.

При этом, по словам Александры, со стороны ипподрома никакие услуги не оказывались. Так, по договору конники имеют право на конеместо – на каждую лошадь выделяется 12 квадратных метров, а также место для хранения сена, овса, опила и навоза. При этом конники могут пользоваться дорожкой, прогулочной и рабочей левадой и раздевалкой.

- По факту – кому как повезло, - говорит Саша. – Не всем достается место для хранения овса и сена, например. Порой его просто нет в наличии.

- Договор написан так, что все услуги должна предоставлять администрация ипподрома, но мы все делаем сами, - говорит Александра. – Например, мы сами построили место для хранения опила, хотя по договору его должен предоставить ипподром. Также, по условиям договора, мы сами обязаны своим лошадям предоставлять уход: нанимать персонал, предоставлять ему место, и даже покупать огнетушитель. И они называют это договором оказания услуг, какие это услуги? Это договор аренды. По договору, который нам предоставили в марте, у нас должна быть раздевалка, но ее фактически нет. Еще и дополнительную оплату за манеж с нас стали брать – это чересчур. Встречи с министерством – пустые слова. Говорили, что все посмотрят и проверят, сделают план развития конного спорта, но пока ничего не происходит, - добавила девушка.

Еще одна проблема, волнующая коневладельцев ижевского ипподрома не первый год – водоснабжение. Девушка жалуется, что кто-то практически не тратит воду, а другие «льют ее целый день». Но в итоге все платят одинаково – общая сумма делится на всех конезаводчиков, счетчики не установлены.

ОФИЦИАЛЬНО

В марте 2018 года конезаводчики предложили руководству ипподрома выход из сложившейся ситуации - оформление нового договора, который устраивал бы всех. Но администрация не пошла навстречу – тогда и начались серьезные проблемы. Коневладельцы перестали вносить оплату по предоставленному договору, а многие его вовсе отказались его подписывать. Из-за этого у ипподрома не было средств для оплаты коммунальных услуг. Стороны никак не могли прийти к общему решению – напряжение нарастало с каждым днем.

2 ноября с конезаводчиками встретилась министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. Встреча прошла на территории ипподрома.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- 6 ноября мы закрываем вопрос с подписанием договоров на оказание услуг с конезаводчиками. Мало того, что договоры не подписаны, платежи не вносятся с марта. Бюджетные средства не могут идти на внебюджетную деятельность. Сегодня у конюшни есть долги по энергоресурсам, которые мы должны в ближайшие дни обсудить с энергетиками. Более того, необходимо прийти к решению, как погасить задолженность, потому что долги там солидные. Из бюджета средства доводятся своевременно, деньги направляются на содержание животных, которые находятся на государственном балансе. Неуплата электроэнергии происходит, в большей степени потому, что конезаводчики не платят, но не все. Есть те, кто действительно заключил договор, их замечания по поводу отключения электроэнергии совершенно справедливы, - прокомментировала 2 ноября Ольга Абрамова.

На собрании 6 ноября было решено вернуть оплату манежа в общий договор. Кроме того, будет разработан график пользования манежем между коневладельцами. Кроме того, было решено, что конезаводчики будут платить по счетчикам – это поможет решить проблему оплаты коммунальных услуг.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Мы договорились о том, что все конезаводчики подписывают договоры и начинают оплачивать услуги. Сейчас оплата снизится за счет того, что использование манежа будет входить в договор. Ольга Абрамова сообщила, что наша цель – это сохранение ижевского ипподрома. Сейчас разрабатывается региональная программа по поддержке и развитию коневодства, ижевский ипподром будет задействован в ней максимально, – сообщила Алевтина Митрофанова, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

По словам присутствующих коневладельцев, платить конезаводчики будут по старой цене 2017 года – это поможет минимизировать задолженность.

Кроме того, в ближайшее время ипподром ждет смена руководства.

- В целях повышения качества управления ижевским ипподромом было принято решение о смене директора учреждения. Кто именно займет это место и когда – пока неизвестно, - сообщила Алевтина Митрофанова, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

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