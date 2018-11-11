2018-11-11T10:25:42+03:00
Политика

Ижевские фанаты подарили группе 25/17 металлическое панно

В начале ноября музыканты приезжали в наш город с концертом
Виктория Широбокова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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З ноября в Ижевске отгремел концерт одной из самых популярных рэп-рок групп, ломающей стереотипы – 25/17! Музыканты выступили на сцене ДК «Металлург» по приглашению концертного агентства «Хочу билет» и информационной поддержке «НАШЕГО РАДИО».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

За время своего существования группа 25/17 влюбила в себя многих. Не удивительно, что и публика пришла разная – были и совсем юные фанаты, которым не исполнилось и 20, и семейные пары. Кто-то пришел в первых раз, кто – то – регулярно посещает выступления коллектива. В числе последних оказались рьяные фанаты, которые регулярно ездят за группой по городам тура – ребята называют себя «ледорубами».

Когда время перевалило за 19.00 фанаты дружно стали выкрикивать эти важные для них цифры: 2...5...1...7! И музыканты не заставили себя ждать. Прозвучали уже знакомые всем строки из стиха пророка Иезекииля, цитируемые персонажем Самуэля Л. Джексона фильма «Криминальное чтиво» и началось!

Один хит сменялся другим. Музыканты исполнили и «Подорожник», и «Живым» (трек, благодаря которому группа попала в эфир «НАШЕГО РАДИО»), и «Череп и кости». После каждого трека толпа бурно благодарила артистов аплодисментами, выкрикивая название группы.

После такого динамичного блока песен артисты дали немного отдохнуть публике, начав акустическую часть концерта с песни «Комната». Этот трек из последнего альбома группы «Ева едет в Вавилон», которую уже успели полюбить все.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Так же группа сделала большой подарок для своих фанатов, сыграв несколько песен с первого альбома «Только для своих» 2009 г. – «Я никогда не видел моря», «Это все». Исполнили музыканты и рэп-композиции – «На волне», «Моя крепость», «На городской карте», «Наше лето».

И вот, уже 21.00, группа уходит со сцены, чтобы выйти потом на бис! После песни «Торт», цепочка фанатов вдруг продвигается ко 2-му ряду кресел, и вытягивается в шеренгу, но не все это замечают, ведь на сцене звучит еще один хит «Девятибально». Атмосфера накалена до предела, и в самый кайфовый момент песни вдруг раздаются хлопки! И сверху в зал сыплется фонтан конфетти! Такой флэш-моб подготовили фанаты для группы, удивив и порадовав многих зрителей!

Но этот концерт не мог просто закончится, ведь все этого ждали – ждали чуда. И Антон подарил нам его. Он направил микрофон в зал и волшебные строки, трогающие до глубины души – «но я жду чуда, как 20 лет назад…» - ижевчане спели все вместе.

Фото: фан-клуб 25/17 в Ижевске

Фото: фан-клуб 25/17 в Ижевске

Кстати, после концерта Ижевским фанатам удалось встретится с Бледным и Антоном, и вручить им подарок – металлическое панно «25/17».

Фото: фан-клуб 25/17 в Ижевске

Фото: фан-клуб 25/17 в Ижевске

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