Платить по-новому: в Удмуртии будут установлены новые тарифы на вывоз мусора

В Удмуртии вводят новую систему по обращению с отходами. Так, с 1 января 2019 года отходы со всей республики будут доставлять на пять полигонов: в Як-Бодьинском, Можгинском, Увинском районах и на два полигона в Завьяловском районе. Сколько за это придется платить жителям, выяснила «Комсомолка».

Сколько мы будем за это платить?

По предварительным данным, собственники квартир в многоквартирном доме будут платить за вывоз мусора 7 рублей 54 копейки за каждый квадратный метр жилья. С жителей частных домов предполагается брать плату за каждого человека, прописанного в доме, в размере 166 рублей. По данным «Спецавтохозяйства» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - при установлении тарифов учитывалась разница в условиях проживания. Ведь площадь средних частных домов стартует от 80 квадратных метров, что намного больше, чем в квартирах.

- Эта величина (166 рублей за каждого человека, прописанного в частном доме, и 7,54 рубля за квадратный метр с жилья в многоквартирном доме) является предельной, выше которой региональный оператор не может предъявлять потребителям, а вот ниже она может быть, - рассказал директор ООО «САХ» Иван Маринин. - Предельно низкой цены с нашей точки зрения не существует, правительство будет принимать решение исходя из возможностей населения, необходимости строительства инфраструктуры, приобретения техники, контейнерных площадок и так далее. Есть максимальная стоимость тонны, стоимость тонны умножаете на объем, который в год образует население, и делится на 12 месяцев, получается платеж населения в месяц. Если вы делите на человек, получается оплата за человека. Если вы делите на квадратные метры, то получается за квадратный метр. В других регионах тарифы сильно отличаются, это зависит от транспортной работы: расстояние между населенными пунктами, наличие полигона. Например, Кировская область больше Удмуртии по протяженности в три раза, зато там 26 полигонов. У нас территория меньше, но зато у нас всего пять полигонов.

Компании, которые будут вывозить отходы, на конкурсной основе выбирал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтохозяйство». По итогу было выбрано 4 компании.

Что входит в тариф?

В единый тариф заложен весь цикл по обращению с отходами: транспортировка, сортировка, обработка и их захоронение. Также в тарифе учтены затраты на развитие существующей инфраструктуры и строительство новой. В частности, возведение мусоросортировочного комплекса на Нылгинском полигоне на 330 тыс тонн отходов в год, строительство которого начнется уже в следующем году.

Кроме того, при установке тарифа учитывались создание 20 мусороперегрузочных станций в районах республики, покупка спецтехники - мусоровозов, мультилифтов, мобильных пресс-компакторов и покупка контейнеров и специальных мульд для раздельного сбора отходов.

В том числе, в тарифе учтен недавно повышенный налог на добавленную стоимость в 20%. Его Регоператор будет платить так же, как и другие предприятия.

Что дальше?

До 20 декабря 2018 года власти утвердят окончательный тариф на вывоз мусора. После этого жители должны будут заключить договор с региональным оператором «Спецавтохозяйство». Заключение договора произойдет автоматически после первой же оплаты по квитанции. Заключить договор с регоператором должны будут и жители микрорайонов, которые сейчас вывозят мусор самостоятельно.

А вот содержание контейнерных площадок в частном секторе закрепляется за управляющими компаниями либо за администрацией города или села. Регоператор отвечает за мусор только с момента его погрузки. Если контейнерных площадок нет, то будет составлен график, по которому приезжает машина, а люди выходят и выбрасывают свой мусор. Штраф за отказ или уклонение от заключения договора составит для жильцов от 2 до 10 тысяч рублей. Самостоятельно, увы, вывозить мусор будет нельзя - как рассказала пресс-секретарь Регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии Ольга Чураева, на вывоз мусора должна быть лицензия. Так что мусор у жителей не примут.

Окончательный тариф станет известен до 20 декабря 2018 года.

Давайте посчитаем:

Первая ситуация. Представим, что в частном доме живут четыре человека. Если они будут платить с квадратного метра (возьмем стандартный частный дом на 80 квадратных метров), то семья заплатит 603,2 рубля. Если же они будут платить по 166 рублей, как и положено, за каждого прописанного человека, то заплатят 664 рубля. Да, за каждого человека получается платить дороже, но не нужно забывать, что если семья проживает в доме более 80 квадратных метров, то им будет выгоднее заплатить за количество прописанных в доме.

Вторая ситуация. Возьмем «двушку» на 45 квадратных метров. Представим, что в ней тоже живет семья из четырех человек. При оплате за квадратные метры они заплатят 339,3 рублей. А при оплате за всех прописанных людей - 664 рубля. Несомненно, платить за квадраты дешевле.

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