Владимир Шахрин: «Ижевск - это город-завод, здесь все умеют делать хорошо!»

11 ноября в Ижевске по приглашению продюсерского центра «Овация» выступила легендарная группа «Чайф». Столица Удмуртии вошла в список 20 городов России, где коллектив отметил 20-летний юбилей знаменитого альбома «Шекогали». О том, когда поклонникам ждать нового альбома и почему музыканты так любят Ижевск, рассказал лидер «Чайфов» Владимир Шахрин.

О новом альбоме и долгом перерыве

Фото: Амир Закиров

В этом году тур небольшой: в честь «Шекогали» группа проведет всего 20 концертов. А следующий, 2019 год, будет для музыкантов «голодным».

- Мы посадим себя на голодный гастрольный паек, чтобы соскучиться. Будем играть ровно столько, чтобы прокормить наши семьи (смеется). 2020 год – юбилейный, будет большой тур, примерно на 65 городов, - рассказывает Шахрин. - Сейчас работаем над новым альбомом, записали первые пять песен. А еще несколько кавер-версий, как нам кажется, достаточно удачных: на песню «Сансара» группы «Калинов мост», на песню «Вальс» Анатолия Крупнова. После того, как мы закончим тур (2 декабря. – Прим. ред.), нас ждет некий «новогодний угар». А вот после мы начнем репетировать оставшиеся песни для альбома. Их запишем в следующем году… Мы делаем упор на то, чтобы вокальную мелодию можно было взять и спеть под гитару, как, собственно, и все песни группы «ЧайФ». Чтобы были хорошие инструментальные лейтмотивы, которые запоминались. Вначале мне казалось, что в альбоме совершенно не будет никакой социальной, политической, протестной нагрузки. Но, как ни странно, в песнях есть некая социальная позиция. Не могу сказать, что сильный протест, но, по крайней мере, он ярко выражен. Поэтому, какой будет альбом, я уже и сам не знаю.

Об Ижевске и новом зале

Фото: Амир Закиров

- Для нас Ижевск - это дружелюбный город, - сказал Владимир Шахрин на пресс-конференции в медиагруппе «Центр». - Сколько мы сюда ездим, всегда концерты хорошие. Мы знаем, что ижевская публика к нам прекрасно относится. Это очень родной город, по менталитету похож на Екатеринбург. Тоже город-завод, город-труженик, здесь все умеют делать хорошо.

Но, по мнению лидера коллектива, Ижевску сейчас не хватает современного зала, где был бы «стоячий» партер, бар, лаунж-зона.

Фото: Амир Закиров

- Зал с сидячими местами морально устарел для современной музыки и восприятия публикой. Мы друг друга мучаем. Мы не можем сказать людям, вставайте, идите к сцене. Мы понимаем, что активная публика, которая тебя подзаряжает с первой песни, сидит на балконе или стоит в проходах сбоку. Поэтому я настоятельно рекомендую кому-то в Ижевске инвестировать в такой зал, он городу очень нужен!

Кстати, один из концертов в Ижевске Владимиру Шахрину запомнился надолго.

Фото: Амир Закиров

- Это был 1996 год, шла предвыборная кампания «Голосуй или проиграешь!» (в Ижевске концерт прошел в Ледовом дворце «Ижсталь» - Прим. ред.) Мы летели на самолете: «Алиса», «Ва-банкъ», «Колибри», «Наутилусы», Агузарова, молодой «Сплин». Где-то впереди сидели, забившись, Гурченко и Кикабидзе. Веселая компания! По коридору между креслами все ходят, песни орут, просто «ад» летящий какой-то. Сейчас в современных требованиях авиации это представить невозможно, а тогда было. И для нас это было лучшее воспоминание в жизни. Тогда нам казалось, что уж лучше пусть будет дедушка Ельцин, а не зеленый и неопытный Зюганов с Баркашовым и Анпиловым за спиной, лютые «шариковы», которые попытались бы загнать нас в коммунистическую историю. Третьего не дано. И это был осознанный выбор, мне за него не стыдно.

О фестивале «Старый новый рок» и группах из Ижевска

Фото: Амир Закиров

В январе 2019 года в Ельцин-центре в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Старый новый рок» (16+). Владимир Шахрин выступает председателем оргкомитета и уверен, что это один из лучших и современных фестивалей 21 века.

- В этом году - впервые за 18 лет - областное правительство вдруг поняло, что это важное культурное составляющее и города, и области, и даже страны. И мы выиграли грант: с финансами стало легче. И теперь мы не так сильно волнуемся, - подчеркнул музыкант. - Как всегда, у нас упор на молодые группы, уже идут отборочные концерты. Мы говорили по телефону с Женей Горенбургом (директор фестиваля), и он сказал, что уже 5 групп - просто «отвал», такие крутые, что невозможно передать.

Фото: Амир Закиров

Кстати, в фестивале примут участие и 6 групп из Ижевска: Kennedy Park, Solёное Небо, VERE DICTUM, «Второй Фронт», «Два Рима» и «Думать Дважды». Правда, лидер группы «Чайф» пока не успел познакомиться с их творчеством.

Но, говоря о многих молодых группах, Владимир Владимирович отметил, что иногда жизнь коллективов недолговечна.

Фото: Амир Закиров

- Я думаю, что основная проблема молодых групп - им хочется все и очень быстро. Они себе нафантазировали - популярность, слава, девушки около подъезда… - лидер «Чайфа» улыбается и разводит руками. - А раз этого не происходит, они быстро разваливаются. Удивительный факт: те группы, которые нам нравились, и мы их отмечали, через 3-4 года исчезают, разваливаются, кто-то уезжают в Москву, кто-то играет в известных группах, у артистов большой величины в качестве музыкантов. К сожалению, это так. Хотя, с другой стороны, это естественный отбор и против него ничего не сделаешь.

Фото: Амир Закиров

Благодарим за организацию концентра продюсерский центр «Овация» и лично Бориса Рубиновского.