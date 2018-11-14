В Удмуртии готовятся принять профицитный бюджет на 2019 год

13 ноября в Госсовете Удмуртии прошли публичные слушания бюджета республики на 2019 год, а также плановый период 2020/21 годов. На следующей неделе документу предстоит второе чтение, но уже сейчас известно, что он будет профицитным. Подавляющая часть расходов традиционно социальная – это здравоохранение, образование, соцподдержка граждан. По словам министра финансов региона Станислава Евдокимова, цифры в текущей версии проекта не окончательные и будут увеличены.

О доходах

По состоянию на 31 октября бюджет на 2019 год выглядит следующим образом: доходы – 65,4 млрд рублей, расходы – 64,4 млрд рублей, профицит – 947,8 млн рублей. Однако ко второму чтению цифры изменятся. По словам вице-премьера Удмуртии Анатолия Строкова, уже на сегодняшний день в проект бюджета внесены поправки на сумму около 7 млрд рублей.

– Ко второму чтению доходы будут 73 млрд рублей, расходы – 72 млрд рублей, профицит останется на прежнем уровне – 947,8 млн рублей, – добавил министр финансов региона Станислав Евдокимов.

Причиной изменений станут поправки в федеральный закон «О бюджете», который во втором чтении Госдума РФ рассматривает сегодня. В частности, дополнительно по дотациям республика получит 3,3 млрд рублей, по субсидиям – 2,8 млрд рублей и порядка 1,5 млрд рублей по иным трансфертам. Общая сумма безвозмездных поступлений ко второму чтению вырастет до 18,9 млрд рублей. Пока что они составляют 11,1 млрд рублей.

– Это в принципе показывает отношение к нам со стороны федерации. Все процессы, которые происходят на нашей территории, оцениваются положительно. В связи с чем нам увеличивается поддержка по отдельным направлениям, – отметил министр.

Еще один источник доходов республики – финансирование в рамках нацпроектов. Всего их 12. В их числе известные республике «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение». Сейчас решается вопрос, как распределить эти деньги между регионами.

– Заявка от республики подана. Это почти 57 млрд рублей на несколько лет. По этому направлению у нас довольно льготный режим со финансирования – всего 3%. Сейчас идет сверстка всех данных по этим направлениям, и я думаю, что мы существенную сумму получим на развитие Удмуртии, – прокомментировал Евдокимов.

О расходах

На протяжении многих лет бюджет Удмуртии формируется в структуре госпрограмм. Всего их 30. На программы соцнаправленности потратят 42,4 млрд рублей. Больше всего средств получат:

«Развитие образования» – 21,3 млрд рублей;

«Социальная поддержка граждан» – 8,8 млрд рублей;

«Развитие здравоохранения» – почти 10 млрд рублей. Однако с учетом всех источников финансирования отрасли получится сумма около 30 млрд рублей.

Отвечая на вопрос из зала о возможном недофинансировании здравоохранения, Станислав Евдокимов отметил, что «30 млрд рублей – это существенные ресурсы, ни одна отрасль столько не получает».

Реальный сектор экономики, который составляет 17,5% расходов бюджета, планируется на уровне 11,2 млрд рублей, но в будущем сумма также изменится. Так, к первому чтению расходы на дорожный фонд составляли 5,9 млрд рублей, ко второму (с учетом поступлений из федерации) - 6,9 млрд рублей. На капитальные вложения расходы увеличатся до 3,8 млрд рублей.

– Это строительство яслей, школ, Национальной библиотеки, туберкулезной больницы, – комментирует Станислав Евдокимов.

Также в бюджете заложено финансирование направления «Обеспечение реализации отдельных государственных функций». Это управление государственными финансами – 8,5 млрд рублей, 3,3 млрд рублей – дотации, 1,6 млрд рублей – обслуживание госдолга республики и так далее.

Кстати!

Бюджет на 2018 год с учетом всех внесенных изменений выглядит так: 71 млрд рублей составляют доходы, 71,3 млрд рублей – расходы, дефицит – 313 млн рублей.

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