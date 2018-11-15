Рай и в шалаше: реально ли ижевчанам купить квартиру, не влезая в ипотеку

С каждым годом число ижевчан, которые решились на ипотеку, растет. Так, по данным Нацбанка Удмуртии, в первом полугодии в республике было выдано на 40,1% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. «Комсомолка» пообщалась с экспертами и выяснила, можно ли купить квартиру без кредитов, и как долго на нее придется копить.

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Эксперты отмечают – причин, по которым ижевчане ввязываются в ипотеку, две: отсутствие денег и необходимость сразу въехать в жилье. И правда, большинству жителей непросто бывает накопить и на первоначальный взнос – не говоря уже о том, чтобы оплатить квартиру полностью.

– 80% людей, которые обращаются, покупают жилье в ипотеку. Последние два-три года наблюдается тенденция перехода от первичного жилья ко вторичному, поскольку цена двухкомнатной квартиры в новостройке может превышать стоимость аналогичного жилья в старом фонде более чем на 1 млн руб. Плюс сюда же добавляется фактор необходимости заехать в квартиру сразу же, а не ждать, когда закончится строительство дома. Людям тяжело выплачивать аренду жилья, они не потянут ипотеку и съем, а жить с родителями не всегда удобно, – комментирует директор ЦН «Мегаполис» Анна Круткина.

Тем не менее, по данным экспертов, из 5 сделок по недвижимости, лишь 4 проводится через ипотеку. Это значит, что примерно каждому пятому все-таки удается накопить на жилье. Правда, процесс это небыстрый. Насколько он может растянуться подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».

Специалисты провели свое исследование и выяснили, возможно ли вообще накопить на квартиру с зарплаты. Рассмотреть решили на примере семьи из двух человек, у каждого – среднестатистическая по региону зарплата. И оба собираются накопить на 50-метровую квартиру. Сравнивали две ситуации: в первой пара жила у родителей, не платила за съем жилья и половину заработка откладывала на квартиру мечты. Во второй ситуации ребятам приходилось снимать жилье, и на квартиру они откладывали половину от оставшегося бюджета.

За сколько лет можно накопить на квартиру в некоторых регионах России?

За сколько лет можно накопить на квартиру в некоторых регионах России

По данным экспертов, семья из двух человек, живущая в Удмуртии, может накопить на квартиру в среднем за 6 лет – при условии, что оба члена семьи будут откладывать половину зарплаты и не будут тратиться на съем. А вот если при этом им придется арендовать квартиру, то срок растянется почти до 10 лет.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что это куда более выгодный способ приобретения жилья – в сравнении с ипотекой, можно сэкономить до трети стоимости квартиры!

– Отложенная покупка квартиры в России может стоить более чем на 27% дешевле, и это в среднем, – отмечает руководитель департамента оценки компании «ФинЭкспертиза» Алексей Баскаков. – Аналитики сравнили средний ежемесячный размер аннуитетного платежа со средним размером зарплаты. Например, в Удмуртии переплата за ипотеку по сравнению с накоплением составит 31,5%. Но такая экономия получится только в случае отсутствия трат на съемное жилье.