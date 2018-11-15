Для чего Ижевску нужна общественная палата

15 ноября гордума Ижевска утвердила новый список членов Общественной палаты города. Разбираемся – что это за орган и чем он может быть полезен для горожан.

Для чего нужна общественная палата?

Общественная палата будь то города, республики или всей страны является, по сути, каналом связи между властью и населением. Если же говорить официальным языком, то общественная палата занимается контролем за исполнением законов и их экспертизой, поддержкой социальных инициатив некоммерческих организаций и жителей города.

Как она формируется?

Согласно уставу, в общественную палату города может войти житель Ижевска, пользующийся авторитетом и уважением в обществе. Всего в ОП входят 33 человека, но попадают туда разными путями. Сначала по 11 своих кандидатов утверждают глава Ижевска и городская дума. Последние 11 человек определяют уже избранные 22 члена ОП. «У нас есть 22 человека, которые уже определены, они собираются и смотрят все те оставшиеся заявления, которые у нас еще были. Затем они приглашают этих людей в ОП, дают каждому из них возможность себя презентовать и потом голосованием определяются по тем, кто достоин войти в палату»,— рассказал председатель гордумы Ижевска Олег Гарин. Сейчас, по его словам, есть 40 заявлений от желающих занять последние 11 вакантных мест.

Кто вошел в общественную палату города?

Гордума Ижевска 15 ноября утвердила членов общественной палаты города (ОП). По списку городского парламента прошли директор Центра высоких технологий Олег Вылегжанин, руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Машинникова, представитель регионального объединения работодателей «Союз строителей Удмуртии» Александр Мельников, активист общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Лариса Курбанова, главный редактор журнала «Репутация» Александр Бадица, заместитель главного врача Республиканского клинико-диагностического центра Антон Демин, президент благотворительного фонда «Подари завтра» Надежда Ястребова, представитель УРО «Молодая гвардия» Александр Курятников, член общественной организации «Федерация баскетбола Удмуртии» Андрей Никитин, директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова, руководитель ДОД «Юность» Ольга Казанцева. Олег Вылегжанин, Наталья Машинникова, Александр Мельников, Лариса Курбанова, Андрей Никитин входили в общественную палату прошлого созыва. Кандидатами от главы города стали Леонид Гонин, представляющий общество «Знание», Петр Данилов от «Удмурт кенеш», Михаил Дмитриев от Финансово-юридического колледжа Наиль Зиятдинов от удмуртской федерации баскетбола, Дмитрий Зыкин от республиканской федерации единоборств, Альфия Нафикова от Совета женщин Ижевска, Александр Сурнин от «Деловой России», Катрина Селезнева от Федерации бильярдного спорта Удмуртии, Алексей Ткаченко от Общества русской культуры Удмуртии, Шамиль Утешев от городской организации ветеранов и Ольга Чиркова, представляющая центр социального продюсирования «Журавейник».

Почему общественная палата прошлого созыва не была эффективной?

Очевидно, что в прошлом созыве палата больше занималась внутренними дрязгами, а ее руководители показали себя в совсем невыгодном свете. Так в 2017 году часть членов палаты добивались сложения полномочий председателя Людмилы Гуляшиновой, которая оскандалилась на своем строительном бизнесе. Одним из застройщиков ЖК «Акварель» была компания Гуляшиновой «Рент-Инвест». Она обещала решить проблемы дольщиков, оставшихся от прошлого застройщика, но вопрос так и остался неурегулированным. Сейчас Гуляшинова проходит по уголовному делу о мошенничестве в финансовой компании «Гид» и находится под домашним арестом. Ее на месте председателя в статусе и.о. сменил Сергей Зайчиков. Но незадолго до этого стало известно, что он совершал странные сделки, будучи директором ООО «Банно-прачечное хозяйство». Например, продал автомобиль общества по заниженной стоимости. Сначала ему запретили совершать сделки купли-продажи, а затем и вовсе сняли с должности.

- Я недоволен работой палаты прошлого созыва. Думаю, что и моя вина есть тоже как человека, который возглавляет гордуму. Мы хотели, чтобы у нас был яркий помощник, чтобы совместно отрабатывать вопросы, потому что нам приходится принимать непопулярные решения, и их нам тоже хотелось бы проговаривать с ОП. У нас очень много решений, от которых зависит судьба города, и кто как не общественники должны доносить те или иные решения до депутатов, администрации. Поэтому постараемся учесть ошибки, которые были, и совместно работать,— считает Олег Гарин.

Что ждет от общественников глава Удмуртии

Накануне утверждения палат республики и города Александр Бречалов заявил, что главная задача общественников — помогать людям. «У меня просьба и требование к общественным организациям, будь то общественная палата или “Общероссийский народный фронт” или просто активист, — помогать. Мы для себя определили: открытость, ответственность, честность. Понимаете, чиновников очень много, и зачастую какие-то обстоятельства мешают им быть открытыми, ответственными и честными», - цитирует главу региона «Реальное время».

Только мнения

- Необходимость серьезной перезагрузки ОП очевидна. Но для этого к изменениям должны быть готовы не только в самой палате, но и в органах власти города. Для Александра Бречалова общественные структуры — это хорошо знакомый и значимый инструмент взаимодействия с людьми и дополнительного влияния на чиновников. Поэтому я уверена, что имитация работы, как это было в предыдущем созыве, республиканские власти не устроит. На мой взгляд, в первую очередь необходимо проанализировать работу подобных структур в других регионах, оценить их полномочия и ресурсы, присмотреться к наиболее эффективным проектам. На основе такого мониторинга уже решать, что изменить в структуре ОП и ее взаимодействии с властью и горожанами,— считает директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.

- Нужно научиться работать в ситуации многообразия. И ценностного, и понятийного, и подходов к решению проблем. Общественные палаты — это не те институты, в которых эффективность измеряется стройными рядами и единодушием,— председатель совета центра социальных и образовательных инициатив Александр Радевич