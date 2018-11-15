6 лет в эфире: Радио «Комсомольская правда» - Ижевск» празднует день рождения!

7 ноября 2011 года на волне 107,6 FM заработала новая радиостанция - радио «Комсомольская правда» -Ижевск» (12+). Информационные, аналитические и развлекательные программы, психология, здоровье, ЖКХ и экономика - кажется, за 6 лет существования радио не было такой темы, которую бы не затронули ведущие эфира. На радио побывали больше 1000 гостей, в том числе глава Удмуртии, Александр Бречалов, чемпион мира по лыжному спорту, Максим Вылегжанин, начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, Вениамин Вычужанин, народная артистка Удмуртии Валентина Пудова и многие другие.

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В ГОСТЯХ «КОМСОМОЛКИ»

8 ноября в честь дня рождения радио «КП» мы решили сделать сюрприз постоянным слушателям и пригласили их на эфир. Ольга Козлова и Вадим Шиврин попробовали себя в роли ведущих, рассказали, сколько слушают радиостанцию и какие передачи им больше всего нравится.

- Со многими станциями познакомились с женой на огороде, - делится Вадим Шиврин. - И руки для работы свободны, и информацию получаешь.

ФОТО: Архив

Радио «КП» мужчина начал слушать не 6 лет назад, когда появилась региональная частота, а раньше.

- Нравится информативность и разнообразие жанров, - добавляет мужчина. - Самая любимая ведущая - Марина Мирлачева, а самый любимый эксперт - Вениамин Вычужанин (начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. - Прим. ред). Он часто к вам приходит. Дает дельные советы и отвечает на все вопросы горожан.

А вот Ольга Козлова слушает радио «КП» около года.

ФОТО: Архив

- Благоустройство города, медицина, полезные советы для дачников, образование, психология… Я слушаю «Комсомольскую правду» не только для себя, но и для своих близких, - комментирует женщина.

Советами для дачников, например, Ольга делится со своей мамой, а тема психологии и образования помогает в воспитании 14-летней дочки.

- Очень много нового узнаешь из программ, жду каждый прямой эфир: поднимаются острые проблемы, - говорит женщина.

ФОТО: Архив

РАДИО В ЦИФРАХ

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