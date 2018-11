Чтения от Google, любимый новогодний фильм и история знакомства с женой: малоизвестные факты о главе Удмуртии Александре Бречалове

18 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов отмечает 45-й день рождения. Политик, спортсмен, общественник - так многие жители могут охарактеризовать Александра Владимировича. Но мы решили углубиться в его биографию и нашли несколько интересных фактов.

ОКОНЧИЛ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ФОТО: vk.com/a.brechalov

Александр Владимирович родился в Краснодаре, где окончил школу №16. После школы Бречалов поступил в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Сергея Штеменко. Попасть туда было непросто – на место претендовали по 14 человек.

Вспоминая об этом периоде жизни, глава Удмуртии признается – он много занимался спортом и отлично учился, а вот с дисциплиной порой бывали проблемы.

- По-моему, я был единственным курсантом, которого не отпускали в увольнение. Постоянно из наряда в наряд, потому что шутил не к месту, - рассказывал Александр Бречалов во время встреч со студентами вузов Удмуртии.

А еще он очень любил спорить, по поводу и без. Например, в училище перед сном все ходили по плацу и пели песни.

- Тогда мне это казалось такой глупостью. И я что-то себе под нос бормотал. Командир останавливает и говорит: «Курсант Бречалов, почему не поете?». Ну, я ответил, что пою… «А почему не активно?» - спрашивает командир. И тогда я думал, что шутка будет уместной. Ну и ляпнул: «Это не мой плейлист». В итоге получил три наряда. Вместо того, чтобы пойти в увольнение, я на тумбочке дневальным стоял. Сейчас думаю, что надо было через это пройти. К четвертому курсу только осознал, что не все так односложно, как думается, - рассказывал глава Удмуртии.

Кстати, после училища лейтенант Бречалов служил в 8-й авиационной дивизии особого назначения.

РАЗГРУЖАЛ САМОЛЕТЫ

Вспомнил Александр Владимирович и время, когда он уже выпустился из училища. В 90е непросто было всем – вот и военные брались за любую подработку и частенько подрабатывали в охране.

- Представляете, офицер, который проработал с 9.00 до 18.00, вынужден был идти склады с пивом охранять, разгружать самолеты, чтобы хоть что-то заработать. У меня был ВАЗ-2106, на котором таксовал, разгружал самолеты. Такое счастье было, когда разрешили коммерческие полеты с аэродрома Чкаловского, и к нам начали прилетать борта, которые можно было разгружать и получать за это деньги. Мы этим жили, - вспоминал Александр Владимирович.

Вспомнил на встрече со студентами Бречалов и другой случай. Как-то они с супругой ждали зарплату, которую так и не дали. А в кармане - последние 50 рублей.

- Мы долго эти деньги держали… Ну что уж, купил на них торт. Съели, и потом ночью я поехал таксовать на машине, чтобы хоть что-то заработать, - поделился глава республики воспоминаниями со студентами ИжГСХА.

НАСТАВНИК

ФОТО: Сергей Грачев

Неоднократно в своих интервью Александр Бречалов говорил о том, что в его становлении помогали наставники, среди которых особенным является Станислав Говорухин.

- Для меня Станислав Сергеевич очень близкий человек, я дорожу нашей дружбой. У нас была история, когда Станислав Сергеевич сказал Карену Шахназарову, что он мой тренер и тот поверил. Но действительно, морально он меня всегда настраивает на все старты. Я бесконечно ему благодарен. Общение с ним - это целая жизненная школа, клянусь вам, - вспоминал глава Удмуртии.

ПАМЯТНАЯ ТАТУИРОВКА

ФОТО: пресс-служба главы и правительства УР

На правой ноге Александра Бречалова есть татуировка в виде буквы «М». Некоторые предполагали, что это связано с любовью к писателю Михаилу Булгакову, но это неверно. На самом деле она связана с пристрастием главы Удмуртии к соревнованиям по триатлону IronMan. В названии стартов есть центральная выделяющаяся буква «М».

ЧТЕНИЯ ОТ GOOGLE

В 2016 году компания Google запустила проект «Мастер и Маргарита. Я там был». Это мультимедийный проект, объединяющий классическую литературу и современные технологии. Сотни людей прочитали великий роман в прямом эфире, а зрители стали свидетелями погружения чтецов в места действия романа, в том числе, в формате 360. Александр Владимирович зачитывал отрывок из пятой главы «Было дело в Грибоедове».

ЛЮБИМЫЙ НОВОГОДНИЙ ФИЛЬМ И БЛЮДО

ФОТО: www.instagram.com/brechalov/

По словам Александра Владимировича, его любимый новогодний фильм – «Ирония судьбы».

- Конечно, каждый год ловишь себя на мысли: «ну хватит уже...». А потом все равно чего-то не хватает и смотришь. Из новогодних блюд - все тоже традиционно - пельмени. К этому с детства приучили, когда собирались всей семьей и лепили их дружно, - поделился Александр Владимирович.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТАННЫЙ РУБЛЬ

ФОТО: Архив

- Летом 1989 года - мне было 16 лет - помогал отцу строить дом. Приносил кирпич, мешал раствор. Тогда мне удалось заработать 550 рублей - безумные деньги по тем временам. Купил кроссовки, джинсы «Левайс» и поехал на август в Москву, - рассказывал Александр Бречалов.

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ С СУПРУГОЙ?

ФОТО: vk.com/a.brechalov

- 2 апреля 1985 года, мы тогда пошли в пятый класс. Я уже год учился в этой школе, а она только перешла к нам. Помню, что в первый же день передал ей записку, которую, кстати, храним до сих пор. Так и закрутилось. В этом году было уже 33 года, как мы познакомились.

ТОП МУЗЫКИ ДЛЯ БЕГА

Не секрет, что глава Удмуртии много времени посвящает спорту. Иногда Александр Владимирович делится музыкой, которую слушает во время тренировок, со своими подписчиками в соцсетях. В число треков, которые он порекомендовал, вошли, к примеру, следующие композиции:

* U2 - Every Breaking Wave

* Linkin Park - Waiting for the end

* Linkin Park - Numb

* Сoldplay - Hymn for the weekend

* Script - For The First Time

* Coldplay - Paradise

* Mick Jagger feat. Lenny Kravitz - God Gave Me Everything

ТОП КНИГ

Поделился глава Удмуртии и списком книг, которые рекомендует к прочтению.

* «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери

* «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории» Александр Цыпкин

* «Жизнь и необычайные приключения солдата Чонкина» Владимир Войнович

* «Одиссея Капитана Блада» и «Хроники Капитана Блада» Рафаэль Сабатини

* «Мартин Иден» и «Белый Клык» Джек Лондон