Парадельфийские игры в Ижевске: 16 самых ярких фото

В Ижевске завершились вторые международные Парадельфийские игры. Напомним, что соревнования проходили с 11 по 17 ноября. В них приняли участие порядка 1500 человек из 52 регионов России и 22 стран мира: Италии, Сербии, Мексики, Испании, Венгрии, Китая и других.

Творческие состязания прошли в 8 видах искусств по 29 номинациях, в том числе вокальному искусству, музыкальному фольклору народов России и мира, живописи и графики, танцам, фото, радио и тележурналистике, и многим другим. Мы собрали несколько самых зрелищных фото с Игр.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Александр Горбунов

Фото: Александр Горбунов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина