2018-11-19T11:12:39+03:00
Общество

Парадельфийские игры в Ижевске: 16 самых ярких фото

«Комсомолка» вспоминает как прошли творческие состязания
Екатерина ОСТИНА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина

В Ижевске завершились вторые международные Парадельфийские игры. Напомним, что соревнования проходили с 11 по 17 ноября. В них приняли участие порядка 1500 человек из 52 регионов России и 22 стран мира: Италии, Сербии, Мексики, Испании, Венгрии, Китая и других.

Творческие состязания прошли в 8 видах искусств по 29 номинациях, в том числе вокальному искусству, музыкальному фольклору народов России и мира, живописи и графики, танцам, фото, радио и тележурналистике, и многим другим. Мы собрали несколько самых зрелищных фото с Игр.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Александр Горбунов

Фото: Александр Горбунов

Фото: Александр Горбунов

Фото: Александр Горбунов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Новости 24