Замуж за рубеж: ижевчанка воспитывает 3-летнего Маугли и зарабатывает, рисуя открытки на песке

Международными браками в наши дни никого не удивишь - по статистике, в одну только Америку за последние 12 лет уехали 75 тысяч русских девушек. В числе тех, кто нашел свою любовь заграницей, немало и ижевчанок. Именно они - влюбленные и готовые бросить все ради иноземного принца - станут героями новой рубрики «Комсомолки» - «Замуж зарубеж». И в первом нашем выпуске мы расскажем про Ирину Саилану - она нашла свою любовь за 9000 километров! Правда, перед этим ей пришлось пережить настоящие ужасы.

«Своего мужа я накаркала»

ФОТО: Личный архив героя публикации

В 2012 году Ирина переехала на Бали. В Европе она жить не хотела, а в Азии Бали ей понравился больше всего. С будущим мужем Алвином, девушка познакомилась практически сразу по приезду, но два года «успешно» забывала его имя и называла его коротким «Fanny man».

- Он работал в баре, в который мы ежедневно приезжали с моим молодым человеком. Однажды, взглянув на Алвина, я подумала: «А что будет, если я стану его женой?» Вот и накаркала, - смеется Ирина.

Но роман между Ириной и Алвином случился лишь спустя пару месяцев, когда нынешний бойфренд ижевчанки сбежал, взяв у нее в долг пару байков и внушительную сумму денег.

ФОТО: Личный архив героя публикации

- Я боялась ночевать одна, поэтому Алвин каждый день приезжал после работы охранять мой сон, - вспоминает Ирина. - Долгое время мы были просто друзьями. Все изменилось в новогоднюю ночь, когда мы поняли, что видим друг в друге не просто друзей. Наутро он сделал мне предложение, а я подумала, что это шутка. Но вскоре, поняв серьезность намерений, ответила решительно «Да!»

Белокурая красотка

История их любви продолжилась на Тиморе (остров в Индонезии. - Прим. ред.). За месяц до свадьбы пара приехала знакомиться с родными Алвина на его родину.

- У нас было две свадьбы - одна в Индонезии, вторая - в России, - вспоминает девушка. - Соглашалась на все, что мне предлагали - думала, что это традиции. Первым звоночком тревожности стало белое свадебное платье, которое мне принесли в спортивной сумке. На талии были пришиты желтые пластиковые цветы, которые я усердно поотрывала.

Апогеем стали туфли на огромном сверкающем стразами каблуке - обувь не выдержала «испытание свадьбой» и лопнула к концу вечера. Так что оставшуюся часть праздника девушка провела в традиционном тиморском костюме и в резиновых сандалиях.

ФОТО: Личный архив героя публикации

- Когда мне показали этот костюм, я смеялась долго и звонко, - комментирует ижевчанка. - Мой головной убор состоял из палочек, насаженных на них бусин и колокольчиков, а у Алвина - из перьев экзотических птиц и лент.

Индонезийская свадьба прошла в церкви, с пастырем и виски, выпитым от нервов еще до начала церемонии. В Ижевске же пара просто расписалась в загсе ровно через полгода.

- Мы приехали в Россию рожать нашего сына Кристи, - вспоминает Ирина. - «Церемония» прошла без лишних розовых соплей и прочих условностей, потому что, пока соберешь все справки для заключения брака с иностранцем, можно и жизнь прожить, и детей нарожать, и развестись, в конце концов.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Сейчас пара живет на две страны: год в России, год в Индонезии. И ни Ирина, ни Алвин, ни 3-летний Кристи не испытывают неудобств: акклиматизация проходит мимо, а сильная часть семейства обожает баню, снег и холод. Кстати, любимое русское блюда Алвина - это пельмени и сервелат.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Быт на острове Тимор

Первое, на что обратила внимание Ирина после переезда с Бали на Тимор - это отсутствие такси. На родине Алвина дороги – свободные и нет пробок в отличие от популярного туристического направления. Большинство местных жителей передвигается на байке и семья Саилана - не исключение.

ФОТО: Личный архив героя публикации

- Вместо такси - общественный транспорт, что-то типа нашей маршрутки. Называется БЕМО. Но есть одно «НО»: здесь принято «наряжать» свой микроавтобус, как вздумается. Чаще это религиозная тематика - надписи «Иисус любит тебя», «Бог - мой супергерой!», или мое любимое «Настало время вечеринки, Господи, благослови!», - смеется ижевчанка.

В деревнях на Тиморе живут в маленьких бамбуковых лачужках с крышами из пальмовых веток. И чем дальше «в лес», тем чаще можно встретить такие шалаши. В основном же среднестатистические тиморцы живут в домах из камня.

- Здесь каждый - сам себе архитектор, - рассказывает Ирина. – Дизайн-проект чертят сами, от руки, строят, если есть деньги, очень быстро, могут целый дом за неделю сваять. Внутри - все в кафеле. Есть гостиная для гостей, где все в люрексе и блестках, а есть для «своих», там попроще.

Кстати, сейчас семья начинает строить бунгало из бамбука на берегу Индийского океана.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Средняя зарплата на Тиморе в переводе на русские рубли - 7500 рублей в месяц. Однако продуктовая корзина обходится в разы дороже. Так, хлеб в тиморских магазинах стоит 125 рублей за 24 тоста, молоко - 150 рублей за литр, картофель - 100 рублей за кг, помидоры - 25 рублей за 4 штуки (размером со сливу), яблоки - 150 рублей за кг, свинина - 400 рублей за кг с жиром, кожей и костями, зато кокос - 30 рублей за штуку, ананас - 50 рублей за штуку, папайя - 80 рублей за штуку, проезд в маршрутке - 10 рублей. Бензин обходится в 33 рубля за литр. А вот обед по ценнику практически не отличается от среднероссийского - 50 рублей за обед без мяса и 100 - с мясом.

О работе

Найти в Индонезии работу по профессии сложно, но можно. Так, Ирина зарабатывает, рисуя открытки на песке, которые отправляет в разные точки мира. Цена такого подарка зависит от декораций (надпись можно украсить ракушками и цветами) - от 1290 до 1790 рублей. А если к фотоподарку добавить еще и видео, то ценник увеличится на 200 рублей.

ФОТО: ФОТО: Личный архив героя публикации

- Я не знаю заказчиков «в лицо», все происходит через сайт, - комментирует девушка. - Поэтому заказы прилетают из разных стран от абсолютно разных людей. Забавный случай: как-то раз рисовала на песке две открытки для одного мужчины. Он признавался в любви сразу двум женщинам!

Но основной доход Ирине приносит блог в Инстаграме (@mama_maugli ), в котором девушка откровенно рассказывает о жизни на острове Тимор и воспитании «Маугли» - так прозвали младшего сына ижевчанки – Кристиана.

ФОТО: Личный архив героя публикации

- Изначально я просто начала писать заметки, чтобы скопом делиться новостями со своими друзьями и родными, - делится Ирина. - Но позже ко мне начали «приходить» читатели, и я решила заняться раскруткой.

5 интересных фактов о жизни Ирины в Индонезии

Ирина, Алвин и Кристи общаются на индонезийском языке. Муж девушки знает пару слов на русском, а сын понимает, но говорит исключительно на «папином».

Индонезия - очень религиозная страна, у каждого в удостоверении личности прописывается принадлежность к той или иной конфессии.

Ирина до сих пор не знает, сколько Алвину лет. Они 4 года праздновали его 30-летие! А все потому, что родители мужчины попросту забыли его год рождения и частенько «путаются в показаниях».

Мечтой Алвина было найти себе белую жену. Идея фикс появилась после просмотра американского фильма в детстве. Можем сказать, что мечты сбываются, нужно лишь подождать!

В Индонезии едят не только жареные макароны и рис, но и «деликатесы». Например, кровь и мозги собаки, тушеная с чесноком и луком трава из кишечника только что зарезанной коровы, жареные термиты и кисель из «зеленого ореха».

На острове в почете - белизна кожи, поэтому местные всеми силами пытаются если не отбелиться, то хотя бы не загореть. И даже в полуденный зной они одеты по полной: куртка, штаны, шлем с забралом, носки под сандалии и вязаные перчатки.

Досье «КП»

Ирина Саилана из Ижевска, однако не живет здесь уже добрых 12 лет. В 2004 году Ирина закончила УдГУ (факультет искусств и дизайна), вышла замуж и родила ребенка. После - переехала в Санкт-Петербург. Начала работать в салоне красоты, а потом устроилась стюардом на борт высокоскоростного поезда «Сапсан». В 2012 году уехала отдыхать на Бали и познакомилась с будущим мужем. Теперь она живет на две страны, ведет свой блог и рисует открытки на песке.