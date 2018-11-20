Придется ли ижевчанам скидываться на лифт?

До 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2500 лифтов в связи с тем, что они либо не соответствуют нормам пожарной безопасности, либо закончился их 25-летний срок эксплуатации. По подсчетам специалистов, замена одного лифта обойдется жителям в сумму от 1,6 до 1,8 миллиона рублей. Кто именно должен оплачивать работы и что будет, если не заменить лифт, выяснила «Комсомолка».

Еще раз о главном

О том, что устаревшие лифты нужно будет менять, стало известно еще год назад. Тогда же стало ясно, что замена лифта будет оплачиваться из тех взносов, которые жители платят за капремонт.

Сегодня существует два способа формирования фондов капремонта. В первом случае жители сдают деньги в «общий котел» - то есть платят Региональному оператору, который самостоятельно и в порядке очередности проводит капитальный ремонт. Во втором случае - жители собирают деньги на собственный спецсчет. Таких домов в городе около 60%.

Увы, от необходимости заменить лифт пострадают и те, и другие.

В Удмуртии более 4500 лифтов, из которых 55% нуждаются в ремонте

Накопить не получится?

- Объективно, на данный момент у собственников нет такой суммы накопленных средств, - рассказала директор фонда капитального ремонта Удмуртии Диана Новомейская. – Если, начиная с 2015 года, собственники копили по 7 рублей 30 копеек за квадратный метр на ремонт лифта в доме, то они накопили, условно, на каждый лифт по 500 тысяч рублей. И это при условии, что средства на другие работы в доме не тратились.

Есть проблемы и у тех жителей, которые скидывались Региональному оператору. Так, в 2018 году в программу капремонта включены всего 25 многоквартирных домов, в которых заменят 75 лифтов. В следующем году заменят еще 52 лифта в 18 домах. Так что заменить все лифты, которые требуется, регоператор к 2020 году просто не успеет.

Это значит, что на замену лифта деньги жителям придется собирать самостоятельно.

- Сейчас собственникам необходимо предпринять какие-то меры - внести дополнительный взнос или взять кредит,- говорят специалисты. - Например, управляющая организация или ТСЖ могут взять кредит, на который будет произведена замена лифта, после чего рассчитать для жильцов ежемесячные платежи.

Еще один способ решить проблему - жители, собирающие деньги в «общий котел», могут увеличить размер платежей - это ускорит вхождение их дома в программу по замене лифтов.

Что будет, если не заменить лифт?

Увы, даже если лифт еще исправно работает, по истечению срока эксплуатации он должен быть заменен или модернизирован. Решение о выборе работ принимается после проведения освидетельствования. Для этого жильцам необходимо заключить договор со специальной лабораторией, которая сделает вывод, можно ли заменить отдельные части лифта. В предоставлении специалиста может помочь управляющая компания. В противном случае в 2020 году владелец лифта должен будет остановить его работу - иначе его ждут штрафы.

Срок службы лифта - 25 лет с первого дня его работы

Если лифт не работает и его не чинят?

В первую очередь собственникам жилья в многоквартирном доме необходимо обратиться в управляющую компанию. Если оттуда нет реакции, то следует обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием лифтов (ее контакты обычно указаны в самом лифте). Если и там нет никаких «движений», тогда жители дома могут обратиться в отдел государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Удмуртии Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: ул. Дзержинского,55, или по телефону 45-44-08.

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