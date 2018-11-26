По полису ОМС: Как получить бесплатную медицинскую помощь в Удмуртии

Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – пропуск в бесплатную медицину. Он гарантирует получение врачебной помощи на всей территории России. Мы собрали 3 самых распространенных вопроса о получении полиса.

Что дает полис ОМС?

Наличие полиса ОМС дает право получать все виды медицинской помощи: первичную, специализированную, скорую и даже высокотехнологичную. Минимальный объем услуг указан в базовой программе обязательного медицинского страхования. Это болезни нервной, эндокринной, пищеварительной систем, органов зрения, дыхания, кровообращения, пороки развития, беременность, роды и не только.

Также с полисом ОМС можно пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический медосмотр, чтобы предотвратить риски развития онкологических, сердечно-сосудистых и любых других заболеваний.

- Недавно в базовую программу ОМС включили высокотехнологичную медицинскую помощь. Это аудиологический скрининг и применение вспомогательных репродуктивных технологий, например, экстракорпорального оплодотворения - ЭКО. А если гражданин сомневается, попадает ли его случай под ОМС, подскажет страховая компания, - говорит директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Павел Вячеславович Митрошин.

Если же состояние человека требует оказания экстренной медицинской помощи, врачи помогут бесплатно даже без полиса.

Фото: архив

Как получить полис ОМС?

1. Выбрать страховую компанию

В Удмуртии работают 5 организаций в сфере обязательного медицинского страхования: «ВСК-Милосердие», «Ингосстрах-М», «Капитал МС» (бывший «Росгосстрах Удмуртия - Медицина»), «СОГАЗ-Мед» и «Спасские ворота – М». Выбирать страховую каждый житель имеет право самостоятельно. Если поликлиника навязывает одну из компаний – она нарушает закон.

2. Собрать документы

Подать заявление в выбранную страховую организацию можно лично или прибегнуть к помощи своего представителя. К заявлению нужно приложить документы:

- паспорт, временное удостоверение личности или свидетельство о рождении

- СНИЛС (для граждан 14 лет и старше)

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (родители, усыновители, опекуны, попечители)

- доверенность и паспорт представителя (в случае подачи заявления через представителя).

3. Получить временное свидетельство

Временное свидетельство подтверждает оформление полиса и дает право на бесплатное оказание медицинской помощи при наступлении страхового случая. Его выдаст сотрудник страховой компании. Временное свидетельство действительно в течение 30 рабочих дней, но не более. В течение его действия, страховщики должны выдать сам полис.

4. Получить готовый полис

О готовности полиса ОМС страховая компания уведомит по СМС или электронной почте. Гражданам России полис выдается без ограничения срока действия. Но раз в год, до 1 ноября, при желании страховую компанию можно сменить.

5. Предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью

Получая полис вы получаете право на бесплатную медицинскую помощь, на выбор медицинской организации и лечащего врача.

Фото: архив

Что делать, если в больнице отказываются лечить бесплатно?

Скорая отказывается ехать на вызов, когда нужна неотложная помощь. Врач предлагает платные услуги, когда они входят в перечень бесплатных. Это поводы позвонить в страховую и уточнить эти моменты. Хотя пациент не платит за свое лечение, оказание медицинских услуг финансирует страховая. Поэтому ее задача – отстаивать права своих застрахованных и разрешать любые недопонимания с медицинским учреждением.

- Если ваш случай не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования, и вам пришлось пролечиться платно, вы можете оформить социальный налоговый вычет. Таким способом получится вернуть часть затраченных средств – 13%. Но сумма не должна превышать 15 600 рублей, - поясняет директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Павел Вячеславович Митрошин.