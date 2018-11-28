Куда ижевчанам сьездить на новогодние каникулы всей семьей?

Оставаться в Удмуртии, чтобы встретить Новый год, совсем не обязательно. Мы расскажем, куда можно отправиться на новогодние каникулы с родными или друзьями, и что интересного там можно увидеть.

Казань

Кремлевская набережная

Столица Татарстана славится красотой и интересными достопримечательностями. Первое, что стоит посетить, оказавшись здесь зимой - прогуляться по Кремлевской набережной. Отсюда можно полюбоваться шикарным видом на Казанский Кремль, реку Казанка, дворец земледельцев и центр семьи «Казан». Не бойтесь замерзнуть - на набережной находится множество кафе и небольших ресторанчиков, детские площадки и другие развлечения. А зимой здесь появляется Сказочный новогодний городок, открывается каток и новогодняя ярмарка! Так что вы сможете купить елочные игрушки, новогодние украшения, статуэтки и другие подарки.

Ярмарка будет работать с 7 декабря 2018 до 14 января 2019 года, в будни с 16:00 до 22:00, в выходные с 12:00 до 22:00.

Адрес: Федосеевская, 1 (метро - Кремлевская)

Стоимость билетов: вход свободный

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Аквапарк «Ривьера»

Еще одно место, обязательное к посещению, - аквапарк «Ривьера». Помимо бассейнов с 50 аттракционами и горками, гостей ждут новогодние программы и развлечения. В новогодние каникулы в концерт-холле аквапарка пройдут праздничные елки.

Адрес: пр. Фатыха Амирхана, 1

Стоимость билетов в праздничные дни: 1 полный день - взрослый - 1950 руб., детский - 1500 руб., льготники – 1650 руб.

Режим работы: воскресенье-пятница с 10:00 до 23:00; суббота с 10:00 до 00:00,

Казанский мобильный планетарий

Отличный способ отдохнуть в каникулы - посетить казанский планетарий. Научно-развлекательный сферический кинозал Sky Mobile - это принципиально новый формат в индустрии визуализации, соединивший в себе планетарий, кинотеатр и аттракцион, где зрители могут пережить ни с чем несравнимые ощущения. Благодаря полнокупольному изображению - обзору на 360 градусов, создается ощущение полного присутствия.

Планетарий работает по будням с 11:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 20:00. Понедельник - выходной.

Адрес: Мазит Гафури, 46

Стоимость билета: детский - 200 рублей, взрослый - 250 рублей, детям до 3 лет бесплатно

Пермь

Резиденция Деда Мороза

Один из российских городов, которые стоит посетить в новогодние праздники - Пермь. Уже в декабре здесь царит особенная праздничная атмосфера. Планируется, что в городе откроется более 10 ледовых городков, в том числе «Алиса в стране чудес», «Умка» и «Аленький цветочек». А 1 и 2 января в парке им. А.П. Чехова будет работать резиденция Деда Мороза. Вы сможете лично встретиться с новогодним волшебником и загадать ему желание.

Адрес: Репина, 20

Время: 1-2 января, 17:00

Бесплатно, 0+

Световое шоу на набережной

С 28 декабря по 8 января 2019 года вечерние прогулки жителей и гостей города превратятся в удивительный перформанс. На это время набережная Камы станет единым арт-пространством, где разместится масштабная мультимедийная галерея. На создание проекта авторов вдохновили произведения Павла Бажова, коллекции фондов пермских музеев и богатая история края.

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Визуальный ряд разместится на подпорных стенах железнодорожной насыпи и склона. Движение полотен будут сопровождать шедевры классической музыки и атмосферная иллюминация.

Адрес: набережная

Время: 29 декабря-8 января, 19:00, 20:00, 21:00

Бесплатно

«Под чистым небом Рождества»

Целая серия праздничных мероприятий с участием аниматоров и творческих коллективов Перми пройдет в городских парках 7 января.

Время и место:

7 января, 14:00 - парк им. А.П. Чехова, ул. Репина, 20

7 января, 14:00 - сад им. Миндовского, ул. Мира, 9

7 января, 16:00 - парк «Счастье есть», ул. Маршала Рыбалко, 106

7 января, 16:00 - Райский сад, угол ул. Соликамской и ул. 1905 года

Стоимость: Бесплатно.

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Набережные Челны

Дельфинарий

Необычный способ провести новогодние каникулы - посетить дельфинарий в Набережных Челнах. Вы сможете посмотреть яркое представление, а заодно поплавать или поиграть с дельфинами. С 22 декабря по 8 января здесь будут идти новогодние представления «Шурале-шоу» и световое шоу «Млечный путь».

Адрес: Набережная Тукая, 12/1

Стоимость билетов: шоу-программа «Шурале-шоу»: дети до 3 лет (без отдельного места) - бесплатно, с 3 до 7 лет - 500 рублей, с 7 до 17 лет - 600 рублей, 17 лет и старше - 800 рублей. Шоу-программа «Млечный путь»: дети до 3 лет (без отдельного места) - бесплатно, 3-7 лет - 600 рублей, 7 лет и старше - 1000 рублей.

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Москва

Шоу «Пираты и корабль-призрак» в «Олимпийском»

Пожалуй, самую богатую развлекательную программу для гостей подготовила столица России. Здесь подготовка к Новому году ведется уже несколько недель. Одно из самых интересных мероприятий - масштабное новогоднее шоу на воде, которое объединило в себе мюзикл, цирк, спорт… Ради него стоит ехать из другого города! Зрителей ждет множество спецэффектов, визуально-световые иллюзии и абсолютно новый и интересный сюжет. Билеты лучше покупать заранее!

Адрес: Олимпийский просп., д. 16 стр. 1 (метро «Проспект мира»)

Время: с 21 декабря 2018 по 13 января 2019 года, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30.

Стоимость: от 480 до 10 000 рублей, в зависимости от ряда и места

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Экскурсия в новогоднюю ночь «Поющий автобус» +6

Проект «Город контрастов» приглашает встретить Новый год в необычном путешествии по Москве. В самую главную ночь автобус проедет по новогодним улицам и бульварам. Вы сможете полюбоваться огнями столицы, поводить хороводы и попеть под гитару, и, конечно же, послушать новогодние истории от Деда Мороза и Снегурочки - профессиональных гидов и музыкантов.

Адрес: памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 (метро «Китай-город»).

Время: 31 декабря - 1 января 2019 года, с 22:00 до 01:00 или с 01:30 до 4:40.

Стоимость: от 3100 до 3600 руб.

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Новый год на 90-м этаже

Если вы устали от однообразия, то вы можете встретить новый год на самой высокой площадке Европы, на крыше небоскреба «Москва-Сити». По традиции Новый год начнется с поздравления президента и боя курантов. На смотровой площадке вы сможете насладиться потрясающим зрелищем - все салюты Москвы из одной точки! В программу празднования также входит развлекательная программа с Дедом Морозом, фуршет и танцы под зажигательную музыку.

Адрес: Московский международный деловой центр «Москва-Сити», 31 декабря - 1 января, с 23:00 до 1:30

Стоимость: 4500-5500 рублей.

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Нижний Новгород

Приемная Деда Мороза

Если вы решили посетить на каникулах Нижний Новгород, рекомендуем заглянуть в Кремль. Здесь будет работать Приемная Деда Мороза. Новогодний волшебник расскажет о традициях праздника, зажжет вместе с вами елку и с удовольствием выслушает стишок - как от детей, так и от взрослых. Визит длится около 20 минут. Обязательна предварительная запись!

Время: с 2 по 6 января

Адрес: Нижний Новгород, Кремль. Запись по телефонам +7 (831) 439-06-96, +7 (831) 282-25-40.

Стоимость: 300 руб., дети до 3 лет бесплатно в сопровождении взрослого

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«Код - Новый год», квест в Нижегородском Кремле

Еще одно развлечение, которое приготовили для гостей Кремля - новогодний квест «Код - Новый год». Мероприятие проводится в Зачатской башне и длится около часа. Участники квеста должны помочь Деду Морозу запустить Новый год, но сделать они это должны с помощью цифровых технологий. Принять участие можно только после предварительной заявки.

Когда: с 20 декабря 2018 по 6 января 2019

Время: с 20 декабря 2018 по 6 января 2019, с 10:00 до 18:00 (последняя группа в 17:00).

Адрес: Нижний Новгород, Кремль. Запись по телефонам: +7 (831) 439-06-96 и +7 (831) 282-25-40.

Стоимость: 600 руб. (полный), 500 руб. (льготный)

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Точное время и стоимость мероприятий уточняйте у организаторов.