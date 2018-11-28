Хобби на высокой скорости. Как стоматолог из Ижевска стал штурманом на квадрогонках

33-летний Александр Чернов работает стоматологом в обычной поликлинике. Но стоит только наступить выходным, как строгий врач снимает белый халат, облачается в шлем и защитный костюм и отправляется кататься на квадроциклах.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Чернов

33 года

Окончил Ижевскую государственную медицинскую академию

Работает стоматологом

Семейное положение: женат, двое детей

Хобби: гонки на квадроциклах

Заболел экстримом

Путь к экстремальному увлечению начался еще в детстве. Александр родился в Туркмении, в городе Ашхабад. С ранних лет он был очень активным мальчиком. Играл в баскетбол, устраивал долгие прогулки на велосипеде, а по выходным вместе с отцом выезжал далеко в пустыню – посмотреть на уголки, свободные от цивилизации.

А вот с квадроциклами Саша познакомился намного позже, в 2012 году, после переезда в Ижевск.

– Моя супруга работала в магазине экстремальной техники. Там устроили тест-драйв квадроциклов, – рассказывает Александр. – Я прокатился и внезапно для себя решил купить один. Представил, как буду ездить на нем на природу, в уголки, до которых невозможно добраться на велосипеде или пешком… И понял: мечту нужно исполнить.

С этого момента выходные Александра начал занимать новый четырехколесный друг. Свои первые километры Саша преодолел во время пробега до Набережных Челнов.

– Скорость, риск, адреналин – я всем этим просто «заболел», – смеется Александр. – Велосипед с тех пор стоит в гараже без дела. Квадроцикл – это чувство свободы. Любое направление тебе подвластно – хоть по лесу едь, хоть по болоту.

Набравшись опыта, Александр начал участвовать в местных соревнованиях. А после решил заявиться и на федеральные соревнования.

– На эти гонки съезжаются люди со всей России, Казахстана, Прибалтики, Сахалина. Такой формат меня привлек – здесь уделяется большее внимание безопасности, да и к технике подход другой, – объясняет Александр.

Экстремальная техника дает яркие эмоции и ощущение свободы. Она помогает понять, что ты живешь. Фото: личный архив

Пациенты узнают

А в этом году наш герой стал знаменитостью в своей больнице. Его команда победила в крупнейшей квадрогонке в Can-Am X Race* – крупнейшей серии соревнований на квадроциклах. За девять лет участниками этапов стали около 500 спортсменов из России, Казахстана, Украины, Латвии и Беларуси. Этим летом соревнования прошли и в Удмуртии.

– После победы о нас пару раз писали, – вспоминает Саша. – Пациенты, которые приходили ко мне на прием, говорили: мы видели вас в статье, вас показывали по телевизору. Коллеги тоже подходили, поздравляли – я не скрывал от них свое увлечение, все знали, куда я езжу во время отпусков. Но, кажется, они не до конца понимали, насколько это для меня серьезно. Они мои увлечения не разделяют – им больше по душе рыбалка и охота.

В команде Александра по квадрогонкам – люди абсолютно разных профессий: есть врачи, депутаты, бизнесмены и механики. Пять человек гоняют, еще семь отвечают за технику.

– 5 лет мы уже участвуем в этих гонках, и только в этом году к нам пришел какой-то успех. Ижевский этап – это была наша самая яркая победа. Теперь в планах брать лесную Казань, каменистую Карелию и песчаную Астрахань.

Когда наши гонки проходят в Астрахани – это тоже побережье Каспийского моря, – сразу вспоминаются наши поездки в пустыню с отцом. Фото: личный архив

Трасса – название условное

По словам Александра, принять участие в квадрогонках может любой.

– Подать заявку на участие может каждый, главное, чтобы уже исполнилось 18 лет, и у человека были водительские права, – говорит Александр. – На профи и любителей соревнования не делятся –спортсмен сам выбирает, в какой категории поедет. Правда, техника для каждого зачетного класса требуется разная.

Как правило, трассу на подобных гонках заменяет тропа в лесу или в поле, или пустыня.

– По неопытности сначала можно даже перевернуться, – предупреждает Саша. – Например, у нас в первых соревнованиях отлетали колеса – к счастью, мы отделались ушибами, серьезно никто не пострадал. Но каждый сезон 2-3 участника каким-то образом травмируются. Нужно помнить, что ты едешь на скорости выше 100 км/час, и каждый пенек, каждый камень может стать препятствием. Особенно на второй-третий день гонки, когда легко потерять концентрацию. И на этих ошибках попадаются как профессионалы, так и начинающие.

На таких гонках главное – безопасность. За один день гонщик может проехать от 600 до 700 км – при этом выезжать приходится в 7 утра, а вернуться в 8 вечера. Поэтому на квадроцикле есть специальное навигационное оборудование. Организаторы каждую минуту видят участника на трассе и понимают, все ли хорошо, нужна ли спортсмену помощь.

Гоняем без фанатизма, выбираем приемлемую скорость. В первую очередь думаем о своем здоровье, а технику можно и починить. Фото: личный архив

Компромисс с семьей

Александр признается: сейчас, принимая решение об участии в гонках, он оценивает, насколько безопасны будут соревнования.

– Два года назад у меня родилась дочь – тогда я пересел на багги. Там есть каркас безопасности, спортивное сиденье, спортивные ремни, которые тебя жестко пристегивают – так безопаснее, – рассказывает он. – Если перевернешься, есть специальное средство, чтобы срезать эти ремни. Но на багги есть определенная сложность – нет навигации. Поэтому ездим с партнером: один член экипажа рулит машинкой, второй диктует ему легенду трассы. Собственно, этим я и занимаюсь.

Кстати, если раньше Саше приходилось надолго расставаться с семьей из-за своего увлечения – на соревнования приходилось уезжать на несколько дней, а то и недель, – то теперь им удалось найти компромисс.

– Когда есть возможность, я беру родных с собой, – говорит он. – Даже двухлетняя дочка уже освоила маленький квадроцикл. Мы стараемся проводить время активно и зимой тоже не будем отсиживаться дома. Так что, когда выпадет снег, на смену квадроциклам придут снегоходы.

Скорость не отпускает и зимой – в снежные месяцы гонщик пересаживается на снегоход. Фото: личный архив

Кстати!

Цена квадроцикла варьируется от сотни тысяч рублей до миллиона. Без длительных марш-бросков подойдет агрегат попроще. А те, кто участвуют в мировых гонках, вкладывают в свое транспортное средство по несколько миллионов. Александр смог войти в хобби, когда курс доллара был в 2,5 раза ниже, поэтому сильных трат удалось избежать. Сейчас тратится только на бензин.

Если хочется квадроцикл, без гаража никак. Дополнительное оборудование занимает больше места, чем сам четырехколесный. Шины зимние и летние, канистры для бензина, которые крепятся к авто (в лесу нет заправок), прицеп. А еще экипировка на два сезона. Ни одна женщина домой с таким багажом не пустит.