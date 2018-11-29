Назад, в прошлое: чем занимались Алина Загитова, Олег Гарин и другие известные ижевчане 10 лет назад

20 ноября исполнилось 10 лет сайту KP.RU в Ижевске. За эти годы изменилось многое – не только сайт и команда «Комсомольской правды», но и сам город. Многое изменилось и в жизнях самих горожан. По случаю юбилея, «Комсомолка» решила пообщаться с известными ижевчанами и спросить у них, каким был для них 2008 год и что поменялось с тех пор.

ОТКАЗ ОТ НОЧНЫХ КЛУБОВ И АКЦЕНТ НА ДЕТСКУЮ МОДУ

Олег Ажгихин. Фото: личный архив

Олег Ажгихин - самый известный человек в мире моды Удмуртии, фотограф и директор школы моделей «Ажиотаж» вспоминает, каким он был 10 лет назад и что изменилось в его жизни.

- В бытовом отношении у меня кардинально изменилась жизнь за эти 10 лет. Стоит только сказать, что я переехал в другую квартиру. Если говорить о творчестве, то изменения не менее глобальные. В 2008 году у меня уже существовала модельная студия, но направленная больше на молодежь и тематику ночных клубов. Тогда, в 2008 году, я работал 50 на 50: дизайнером и руководителем школы моделей. Сейчас приоритеты сместились – 70% времени отнимает школа, - рассказал он. - Да и направление обучения поменялось. Сейчас ориентир на детскую и подростковую моду. Этому посодействовали в том числе мои ученики, которые уже выпустились и запрос стал именно на обучение детей. Показы стали не крупными шоу, а камерными – ориентированы на заинтересованную аудиторию. Кстати, в 2019 году наша школа будет праздновать 25 лет с момента создания. Мы входим в пятерку старейших школ России.

Кроме того, открыл свою фотостудию, где могу реализовать себя и уже это получается – являюсь лауреатом международных конкурсов. Получил звание заслуженный деятель искусств Удмуртии, мои коллекции выставлялись в ряде городов России, Италии и Словакии.

«ПРИВЕТ, Я ЖИВУ В ИЖЕВСКЕ!»

Ольга Чураева. Фото: личный архив

Ольга Чураева сейчас работает в ООО «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в Удмуртии. Но 10 лет своей жизни отдала телеканалу ТНТ-Новый Регион. Из стажера она выросла в главного редактора и параллельно вела известную передачу «Живу в Ижевске».

- В 2008 году я только окончила факультет журналистики и пришла в телекомпанию «Новый регион», - вспоминает она. – Сама пришла, никто не звал, сразу сказала: «Хочу трудиться в этой профессии!». Сначала приняли на испытательный срок и получилось так, что осталась там на долгие годы. Тогда еще телекомпания была другого формата. Это было не ТНТ, они объединились на моих глазах. Сменили формат на развлекательный, классические новости на домашние.

Не сказала бы, что у меня была цель стать Екатериной Андреевой. Но по своей натуре отличница и тогда понимала, что нужно утвердиться в профессии и стать хорошим журналистом.

Вообще мой девиз – стремись к лучшему. Я прошла счастливый путь в этой телекомпании – от стажера до главного редактора. Это потрясающее время – кураж от работы и команды! Эта профессия дает другое ощущение города, улиц, людей. На телекомпании мы жили семьей. В этой профессии, как мне кажется, по-другому не может быть.

Если в бытовых вопросах, то сменили две квартиры и…у меня ребенок вырос! Пришла в «Новый регион», девочке было три года, а сейчас 13 лет! Вся жизнь прошла у меня на телекомпании. Мы там женились-разводились, рожали детей, плакали-смеялись, выигрывали-проигрывали.

Но главное, что я приобрела за эти 10 лет – люди! Люди, которые меня встречают на улице и говорят: «Привет, я живу в Ижевске!». И это искренне круто.

ГОД НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Олег Вылегжанин. Фото - личный архив

Директор «Центра высоких технологий» Олег Вылегжанин осенью 2008 года отмечал год с момента создания в Ижевске регионального офиса компании EPAM Systems - одного из крупнейших в мире разработчиков заказных ИТ-решений.

– Как раз осенью 2007 года я приехал в Ижевск из Минска после встречи с топ менеджментом. У меня на руках был приказ о назначении меня директором ижевского филиала компании, который я начинал буквально с нуля. До этого в Ижевске не было ни одной по-настоящему крупной ИТ-компаний с мировым именем, поэтому это был очень большой профессиональный вызов, и следующий год пролетел буквально на одном дыхании. Я даже не могу вспомнить, чем я еще помимо этого занимался, по-моему, даже в отпуск не выезжал. И осенью 2008 года мы впервые осознали, что-то, что еще год назад казалось фантастикой, стало реальностью. Невозможное стало возможным. Нужно просто много работать и развиваться, – вспоминает Олег Вылегжанин.

ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ, В ПРЕКРАСНОГО ЛЕБЕДЯ

Алина Загитова. Фото - vk.comalina_queen_of_ice/REUTERS

Сейчас Алина Загитова покоряет очередные вершины фигурного катания – практически разгар сезона. Но, если верить данным, которые можно найти в открытых источниках, в 2008 году малышка уже вовсю тренировалась на льду. Сначала, когда ей было пять лет, занималась в альметьевском дворце спорта «Юбилейный», а после, вплоть до 2015 года тренировалась на базе Ижевской ДЮСШ.

Но не все было так гладко. Как вспоминает первый тренер Алины Наталья Антипина, девочка несколько раз бросала коньки, переключалась на другие увлечения. К счастью, к 7 годам, когда успехи Алины на льду стали очевидны, она, поверив в свои силы, полностью посвятила себя фигурному катанию.

- Алина сразу обращала на себя внимание – тоненькая, красивая, то, что нужно для фигурного катания. Но каких-то сверхспособностей, ярких физических данных в ней изначально не было. Она развивалась постепенно и всего добилась только своим трудом. Всякое бывало за годы тренировок, порой приходилось заставлять Алину работать. Тут мне на помощь всегда приходила ее мама. В успехе Алины и ее большая заслуга, - вспоминала Наталья Антипина.

Сейчас Алина уже чемпионка Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года, чемпионка мира среди юниоров (2017 год), чемпионка России 2018 года, обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе, заслуженный мастер спорта России (2018), Кавалер ордена Дружбы (2018). По состоянию на 3 ноября 2018 года занимает 3-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

НЕ ДУМАЛА О КАРЬЕРЕ МЕТЕОРОЛОГА

Алла Шумихина. Фото: личный архив

Самый знаменитый синоптик Удмуртии Алла Шумихина 10 лет назад жила в Татарстане и о карьере метеоролога даже не думала. Растила трехлетнюю маленькую дочку.

- Будущее тогда казалось туманным, мне сложно было представить, что меня ждет. О переезде в Ижевск тогда еще не догадывалась. 10 прошедших лет по событиям были очень емкими, случилось невероятное количество событий. Можно сказать, за эти 10 лет произошло основное становление моей личности. Я стала тем, кто я есть сейчас. И спустя это время я совершенно другой человек. 9 из 10 этих лет прошли в Ижевске, поэтому я благодарна этому городу за сегодняшнюю себя, - рассказала начальник отдела гидрометобслуживания «Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Алла Шумихина.

Сейчас она видит несколько сценариев развития своего будущего. Но во всех случаях есть продолжение развития себя как профессионала в области метеорологии.

РОДИЛСЯ СЫН

Вениамин Вычужанин. Фото: Архив КП

Вениамин Вычужанин известен общественности как вестник дорожных событий из ГИБДД Удмуртии. Сейчас его должность звучит как начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике. А 10 лет назад он был заместителем командира полка ДПС.

- У меня было основное направление работы – это дорожно-патрульная служба в Ижевске и на прилегающей территории. Не скажу, что были какие-то особенные планы на будущую жизнь. Все, как у всех, улучшить жизнь, достигнуть высот в карьере. За 10 лет объём работы увеличился, потому что сейчас уже не в строем подразделении ГИБДД службу прохожу, а в Управлении. Сфера деятельности расширилась, - вспоминает он. - Родился второй сын! Встретил прекрасную женщину, с которой сейчас живу. И переезжаю в новую квартиру. А внешне – занялся спортом и привел себя в форму. Сейчас регулярно езжу на велосипеде, зимой встаю на лыжи, благо, лыжная база рядом с работой.

Думаю, что менять ничего бы не стал, жизнь прекрасна! Планы на будущее? Во всем идти вперед!

ЗАЩИЩАЛ БИЗНЕС

Александр Бречалов. Фото: Сергей Грачев

А что же 10 лет назад происходило в жизнях руководителей нашей республики? В 2008 году будущий глава Удмуртии Александр Бречалов входил в совет директоров ООО КБ «Юниаструм Банк», занимал должность президента ООО «ВБО Консалт». Компания представляла услуги аудита, бухгалтерского и кадрового сопровождения, юридической защиты. С 2005 года Александр Бречалов руководил также региональным отделением «Опоры России» в Краснодарском крае, где отстаивал интересы малого и среднего бизнеса, боролся за уменьшение налогового бремени на малый и средний бизнес в масштабах страны. В октябре 2008 года Бречалова назначили вице-президентом «Опоры России».

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ

Алексей Прасолов. Фото: Сергей Грачев

10 лет назад спикер республиканского парламента Алексей Прасолов возглавлял ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» (сейчас – ГВСУ №8). При нем в 2008 году завершилось восстановление Свято-Михайловского собора в Ижевске, реконструкция которого началась в 2003 году. В этот же момент строительная компания под руководством Прасолова завершала реконструкцию Ижевского вокзала, начатую в 2003 году. В 2008 году Спецстрой также закончил реконструкцию монумента «Навеки с Россией» и первую очередь строительства государственного зоологического парка Удмуртии.

РАБОТАЛ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Олег Бекмеметьев. Фото: glazovlife.ru/Диля Ахмадишина

В 2008 году нынешний глава Ижевска Олег Бекмеметьев работал заместителем генерального директора – директором по экономике и финансам ОАО «Чепецкий механический завод» (сейчас – АО). При нем на предприятии ставились задачи по выпуску сверхпроводников для проекта ИТЭР (интернационального термоядерного реактора), производство циркония, гафния и титана. В 2008 году объем последнего был увеличен до 210 тонн. Создавались новые рабочие места – с 309 человек в 2007 году, до 431 человек в 2008 году.

САМЫЙ МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Олег Гарин. Фото: udmgossovet.ru/Сергей Грачев

10 лет назад нынешний председатель городской думы Ижевска Олег Гарин был главой МО «Игринский район» в Удмуртии. В этой должности он проработал с 2006 по 2011 год. На тот момент он стал самым молодым руководителем муниципалитета в республике, ему было 33 года. Наблюдатели отмечают подъем района за то время, что Гарин занимал пост его руководителя. Так, выросло производство молока, началось развитие сельского хозяйства, промышленности, строительство социальных объектов. По словам самого Олега Гарина, в самом начале его работы Игринский в республиканском конкурсе МО занимал место во второй десятке. Через три года он стал первым.