Сдержать нельзя, повысить. Как изменятся цены на бензин в Удмуртии в 2019 году

По данным Удмуртстата, с начала 2018 года цены на топливо в Удмуртии выросли в среднем на 2,5 руб. Пик подъема пришелся на весну, когда из-за майского роста цен на нефть в России бензин и дизтопливо подорожали почти на 2 руб. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако аналитики предрекают резкий рост уже с 1 января 2019 года. После повышения акцизов и НДС нефтяные компании уже не смогут сдерживать стоимость топлива, и в при худшем прогнозе повышение может составить до 30%.

Как росли цены на топливо

По данным Удмуртстата, с начала 2018 года в Удмуртии средние цены на АИ-92 выросли более чем на два рубля, более чем на три рубля – на АИ-95 и дизельное топливо. Согласно статистике, цена на дизель росла плавно, несмотря на определенное колебание в мае и ноябре. В свою очередь, 92-й и 95-й бензин то снижался, то поднимался на протяжении года. Например, в апреле АИ-92 вырос на 0,42 руб., а в мае – почти на 2 руб. АИ-95 вырос на 0,34 руб. и на 1,8 руб. соответственно. В июне обе марки подорожали на рубль, показав максимальные значения: литр АИ-92 стоил 41,1 руб., АИ-95 – 44,18 руб. Это произошло на фоне майского роста цен на нефть в России, которые впервые с 2014 года превысили показатель в $75 за баррель. В августе марки начали плавное снижение. На 26 ноября, по информации Удмуртстата, их стоимость следующая: АИ-92 – 40,78 руб., АИ-95 – 44 руб., дизель – 46,1 руб.

Согласно данным на 29 ноября, на крупных АЗС Ижевска цены за литр топлива следующие. Газпром: АИ-92 – 40,3 руб., АИ-95 – 43,5 руб., дизель – 45,7 руб. Башнефть: АИ-92 – 40,5 руб., АИ-95 – 43,7 руб., дизель – 45,8 руб. Лукойл: АИ-92 – 41,2 руб., АИ-95 – 44,45 руб., дизель – 46,5 руб.

Рост впереди

Эксперты прогнозируют дальнейший подъем цен до конца 2018 и в начале 2019 года. Виноват рост НДС с 18 до 20% и повышение акцизов на топливо. Так, с 1 января 2019 года на дизельное топливо акцизы вырастут до 8541 руб. за тонну, а на бензин – до 12314 руб. за тонну. Акцизы восстановят в объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, но из-за скачков цен на топливо их рост отменили. Что касается повышения НДС, то напомним, цена на нефтепродукты формируется в том числе из налогов, где НДС составляет около 15% стоимости.

- Сейчас на повышение цены в первую очередь оказывают влияние макроэкономические факторы, дешевый рубль и дорогая нефть. В 2019 нагрузка на топливную отрасль усилится за счет внутренних факторов. Во-первых, увеличение акцизов, хотя Правительство РФ при этом обещает компенсировать сумму в 1 тыс. руб. Во-вторых, повышение НДС с 18 до 20%, что зеркально отразится на ценах топлива, – комментирует директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало.

Он добавил, что с 1 июня нефтяные компании по просьбе властей сдерживают рост цен на АЗС, поэтому с каждого литра бензина топливные предприятия недополучают около 4 руб.– для них это убытки порядка 150 млрд руб. Поэтому осенью многие АЗС решили отпустить цены. Если допустить дальнейшую заморозку цен на топливо, то около 15 тысяч независимых АЗС, то есть несетевых, могут закрыться. 29 ноября федеральные СМИ сообщили, что владельцы таких станций совместно с ФАС добились разрешения продавать бензин на 4% дороже, чем это делают автозаправки крупнейших компаний. В Ижевске таких, как минимум, три.

– В ином случае на рынке могут остаться только крупные монополисты, и это будет также негативно влиять на стоимость бензина. У правительства есть много инструментов регуляции, но при самом нежелательном сценарии цен рост может составить до 30% и в дальнейшем остановиться на отметке в 100 руб. Но более реалистичный вариант при грамотной государственной политике – повышение на 10% или на 4-5 руб. за литр, – подытожил эксперт.

Аналитик АО «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин считает, что в базовом сценарии повышение цен будет пропорционально повышению акцизов. То есть рост составит около 5%.

– Однако это повышение теоретически частично можно компенсировать за счет снижения наценки на топливо по цепи поставщиков. В частности, повышение выручки и маржи заправок от продажи прочих товаров (алкоголя) при сохранении высокого уровня конкуренции должно способствовать сокращению наценки, – отмечает специалист.

Проблемы с корпоративными клиентами

Как пишет «Коммерсантъ», на фоне заморозки цен АЗС нефтекомпаний стали ухудшать ценовые условия для корпоративных клиентов.

– «Газпром нефть» первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. Как следует из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам, «Газпром нефть» как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке. Как пишет господин Чертков, бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин – на 1%. Источник «Ъ», близкий к «Газпром нефти», называет эту наценку «сервисным сбором за топливную карту», – сообщает издание.

Ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании.

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