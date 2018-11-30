2018-11-30T18:16:41+03:00
Общество

Как выглядят двухэтажные поезда Ижевск-Москва изнутри

Они смогут перевозить в два раза больше пассажиров
Алена Селезнева
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Новые двухэтажные составы фирменного поезда «Италмас» смогут перевозить больше пассажиров. Если раньше за раз в Москву могли отправиться 450-500 человек, то уже с 9 декабря – 800. Все места – купейные.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

30 ноября журналистам показали новые двухэтажные вагоны, произведенные на Тверском вагоностроительном заводе.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Состав будет включать 14 вагонов нового образца, в том числе один вагон-ресторан. Есть еще и штабной вагон, в котором на втором этаже расположены обычные купе, а на первом – служебные.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Именно в этом вагоне находится специальное купе для людей с ограниченными возможностями. Оно значительно больше обычного, оборудовано двумя спальными местами (второе – для сопровождающего), местом под инвалидную коляску, кнопкой вызова проводника.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Рядом находится оборудованный для колясочников туалет и специальный подъемник, при помощи которого пассажир с ограниченными физическими возможностями сможет попасть в вагон. Кстати, по словам представителей РЖД, аналогичное купе в нынешнем составе поезда, на 90% рейсов занято.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Другие вагоны рассчитаны на 64 посадочных места. В каждом по три туалета, две системы кондиционирования воздуха, информационные табло, кофе-машина.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Кстати, двери купе будут закрываться электронным ключом. Если пассажир захочет отправиться в вагон-ресторан, он может попросить у проводника ключ-карту, закрыть свое купе, и спокойно уйти. При необходимости такие ключи может получить каждый пассажир из купе.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Вагон-ресторан тоже двухэтажный. На первом этаже расположен бар и технологическое оборудование, а на втором - зал на 48 человек. Состав полностью отапливается от электричества.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Время в пути от Ижевска до Москвы в обновленном поезде сократится на 45 минут. Состав может развивать скорость до 160 км/ч. Время отправления останется прежним.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Срок службы новых вагонов составляет 40 лет против 28 у прежних.

Так как двухэтажные вагоны не стыкуются с обычными, с «Италмаса» исчезнут прицепные вагоны, которые раньше отправлялись до Нижнего Новгорода. В этом направлении появится новый самостоятельный состав.

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