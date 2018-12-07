2018-12-13T11:27:55+03:00
Спорт

Мария Бутырская: Туткмышева вошла в кураж, а Загитова должна держать себя в руках

Вместе со специалистом разбираемся в перспективах спортсменок из Удмуртии, которые выступают в финале Гран-при
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН/rbbtodayФото: Артем КИЛЬКИН/rbbtoday
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С 7 по 10 декабря Алина Загитова и Лиза Туктамышева находятся в канадском городе Ванкувер, где проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Две девушки родом из Удмуртии отстаивают честь России на мировом соревновании. По итогам короткой программы Алина на втором месте, а Лиза - на третьем. У них еще есть все шансы стать победителями. «Комсомолка» знакомит читателей со знаменитыми спортсменками и вместе со специалистом разбирается в их перспективах.

ЧТО МОЖЕТ ЖДАТЬ ИХ ДАЛЬШЕ?

Помимо того, что идет финал Гран-при, впереди еще целый сезон фигурного катания - чемпионат мира, чемпионат Европы и, конечно, чемпионат России.

- Алина и Лиза проделали огромную работу, чтобы им было проще пройти на чемпионат России. И когда будут смотреть, кого отправить на ЧМ и ЧЕ, подметят, что они в хорошей форме и надежны, - рассуждает первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.

А на Европе, по мнению Марии Бутырской, наша страна займет первые три места в одиночном женском катании. Кто будет третьим, станет понятно после чемпионата России.

- Думаю, что этот сезон не очень и важный… все-таки, до Олимпийских игр еще довольно долго. Но будет интересная борьба, - говорит Мария Викторовна.

МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ В СЕЗОНЕ?

Бытует мнение, что и у той, и у другой фигуристки могут возникнуть проблемы в этом сезоне. В частности, Туктамышева практически пропустила два сезона и только в этом вновь вспыхнула.

- Давайте вспомним сезон 2014-2015 годов. Она же с первого соревнования начала бомбить, так и закончила. Она просто сметала все на своем пути! И сейчас она вошла в кураж! Видно, что ей это нравится, она получает огромное удовольствие от катания и от того, что у нее получается. Поэтому вряд ли Лиза «сдуется». Мне кажется, она будет только прибавлять, а не сбавлять обороты, - рассуждает Мария Викторовна.

А что касается Загитовой, девочке сейчас 16 лет и, как ни крути, это переходный период.

- Спортсмен может справиться с этим. Это очень краткосрочный период. Если держать себя в руках, не расплываться, то можно почти безболезненно его пройти. Он сложный, но многое зависит от спортсмена. Если она будет держать себя в руках, то никто и не заметит тот момент, когда она повзрослеет. Хотя она уже выросла. И на катании пока это никак не отражается, - заключила трехкратная чемпионка Европы.

ЗНАКОМИМСЯ

Фото: Светлана Гусенкова

Фото: Светлана Гусенкова

Фото: Светлана Гусенкова

Фото: Светлана Гусенкова

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