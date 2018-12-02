2018-12-02T13:00:22+03:00
Общество

Морозной и солнечной будет ближайшая неделя в Ижевске

Самым холодным днем станет суббота
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Эдуард КАРИПОВ
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Завтра понедельник, а это значит, что пора ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшую неделю с 3 по 9 декабря.

В понедельник, 3 декабря, днем будет —5 градусов, ночью до —16. Ожидается солнечная погода, временами небольшой снег. Ветер южный, с порывами до 7 метров в секунду.

Во вторник, 4 декабря, в Ижевске будет —5 градусов днем и —6 ночью. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южный, с порывами до 6 метров в секунду.

В среду, 5 декабря, днем ожидается до —5 градусов и до —11 ночью. Будет солнечно, с небольшими осадками в виде снега. Ветер южный, с порывами до 6 метров в секунду.

В четверг, 6 декабря, в Ижевске будет —8 градусов днем и —13 ночью. Солнечно, без осадков. Ветер южный, с порывами до 6 метров в секунду.

В пятницу, 7 декабря, днем ожидается до —8 градусов и —13 ночью. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, с порывами до 5 метров в секунду.

В субботу, 8 декабря, столбик термометра днем опустится до —12 градусов и до —14 ночью. Солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, с порывами до 5 метров в секунду.

В воскресенье, 9 декабря, в Ижевске будет —8 градусов днем и —13 ночью. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, с порывами до 5 метров в секунду.

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