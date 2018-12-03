«Это хорошо, что мы начали в славном городе Ижевске»: «Нейромонах Феофан» выступил на сцене паба «Пинта»

Все, у кого в душе драм, а в сердце Светлая Русь собрались 26 ноября на концерте музыкального проекта «Нейромонах Феофан» (16+) в пабе «Пинта» в ТРК «Петровский». При поддержке «НАШЕ Радио – Ижевск» горожане лихо отплясывали под русский народный драм-н-бейс.

«Давайте хоть одну песню постоим»

Фото: Ильяс Бекмансуров

Выход группы был запланирован только на 20:30, но поклонники начали заполнять танцпол задолго до этого: нужно было и других посмотреть, и себя показать. Тут и там сновали дети в костюмах скелета и дракончика, мимо проплывали молодые люди в льняных рубахах в русском стиле и костюмах пасечника. Хотя в общем и целом, конечно, публика экспериментировала с образами не очень смело.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Коллектив приехал в столицу Удмуртии в рамках тура «Вече». Трек-лист состоял из 30 песен, которые, как и полагается народному сходу, выбирали максимально демократично и всем миром – фанаты голосовали за композиции, которые прозвучат, в специальном разделе на сайте. В результате в итоговый сет вошли 24 песнопения, за которые больше всего «топили». Среди них – «Холодно в лесу», «Топить за Феофана», «А теперь поет медведь», «Велики силы добра». Помимо этого, сами музыканты включили четыре песни с EP «Сияние» и две песни с нового сингла «Тьма во мне» - «Тьма во мне» и «Быть вьюгой».

Кстати, Ижевск стал первым городом в туре и, по словам самого Феофана, вышедшего с серебряным посохом на сцену, «это даже хорошо, что мы начали в славном городе Ижевске».

Фото: Ильяс Бекмансуров

Действительно, местные поклонники включились в ядрёное шоу моментально – неистово слэмиться начали уже на первых композициях, и не переставали до самого конца. Иногда, кто-нибудь покидал «поле» с мольбами: «Ребят, давайте хоть одну песню постоим».

Но сделать это было попросту невозможно – одна песня плавно перетекала в другую и буйные пляски не останавливались. Периодически кто-то терял в толпе «лапти», и кеды, выписывая дугу, перелетали из одного конца зала в другой (надеемся, что ни обувь, ни люди при этом не пострадали).

Нейромонах в перерывах между исполнением треков просил поаплодировать барабанщику, рассказывал о том, что Медведю купили новую шкуру, и устраивал постоянный интерактив для зрителей – просил их подпевать на самых убойных хитах «Здесь Феофан» и «Сияй, свети».

Фото: Ильяс Бекмансуров

«В душе драм, в сердце Светлая Русь» и вовсе прозвучала в акустическом исполнении – «под одну балалаечку» это «песнопение, которое всех объединяет» было ничуть не хуже привычной аранжировки.

При таких удалых плясках понадобился даже антракт – чтобы поклонники передохнули и смахнули пот, а группа от привычной программы с видеорядом перешла к тяжелой артиллерии. После перерыва сам Феофан сменил черный халат на белый (но лица так и не показал), искусник Никодим отправился плясать вприсядку, балалайку сменили на ту, что с подсветкой, а из микрофона полетели искры и огонь – ничуть не хуже, чем на выступлениях группы Rammstein. И задора стало в два раза больше.

«Выступать надо в полях»

Фото: Ильяс Бекмансуров

Ижевчанка Мария Родионова уже второй раз на концерте «Нейромонаха Феофана» - первый раз она видела живьем группу на фестивале «Улетай-2018».

- Вообще, конечно, выступать Нейромонаху Феофану надо в полях, а не в тесных клубах. Мне есть, с чем сравнить, и поэтому я так уверенно заявляю: на этом концерте уж очень не хватало воздуха свежего, землицы родимой, да простору русского, дабы прыть высвободить полностью. Но так или иначе все всегда зависит от настроения и от установки, с которыми ты приходишь на концерт. Я пришла с намерением взять все от этой вечеринки, и взяла. Группа выступала на высшем уровне, поэтому ничего не помешало мне смириться с теснотой зала и наслаждаться древнерусским драмом. Если забыть про то, что прождали мы артистов часа полтора, то все вообще было круто! А ещё, кстати, мне нравится, что публика в Ижевске на таких «танцевальных» концертах не пассивная - уж если народ приходит, то он отрывается по полной.

В полном восторге осталась и другая поклонница проекта – Анна.

- Была на концерте впервые - впечатлила мощная энергетика и драйв группы, просто супер! Обязательно пойду в следующий раз.

Партнер концертного сезона на «НАШЕМ РАДИО» – официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2в в Ижевске.

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