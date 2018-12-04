Катки в Ижевске: цены, адреса и расписание

Зимний сезон в самом разгаре! А это значит, что самое время взять коньки и отправиться кататься с друзьями и близкими. «Комсомолка» собрала главные катки Ижевска, а еще – цены, адреса и режим их работы.

Ледовый дворец «Молодежный»

Это крытый каток, есть гардероб и буфет. На территории ледового дворца проходят занятия по хоккею для детей.

Где: проспект Калашникова, 15.

Телефон: 60-05-81

Режим работы: массовые катания (суббота-воскресение 18.00-22.00) лучше уточнять время по телефону

Цены: 100 рублей/час (аренда коньков); 200 рублей (безлимитно со своими коньками)

Термальный в «Ижевских термах»

Сейчас работает только каток с пластиковым покрытием, поэтому кататься на своих любимых коньках не получится. По размеру он не так велик (примерно 1/3 хоккейной коробки).

Где: ул. Автозаводская, 2а (ТРЦ «Италмас»)

Телефон: 50-04-85

Режим работы: ежедневно 10.00-22.00

Цены: 120 рублей/час (будни); 200 рублей/час (выходные)

Ледовый каток «Динамо»

Каток в этом году планирует начать свою работу с торжественного открытия 8 декабря. Панируется проведение разных мероприятий, дискотек и праздничных программ. Каток заливается полностью.

Где: ул. Красногеройская, 20

Телефон: 78-07-85

Режим работы: в будни с 18.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни с 12.00 до 22.00

Цены: вход в будни – 100 руб. - безлимит, вход в выходной – 150 руб. - безлимит, прокат – 150 руб. - безлимит. Для детей до 7 лет вход бесплатный.

ТРЦ «Омега»

Каток расположен на 3 этаже ТРЦ «ОМЕГА», оборудован раздевалкой с индивидуальными шкафчиками для хранения, пунктом проката и заточки коньков, системой сушки коньков.

Где: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32

Телефон: 91-26-53

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00

Цены:

входной билет:

- взрослый: 200 рублей/час (в будни), 220 рублей/час (выходные и праздники);

- студенческий: 180/220 рублей/час;

- пенсионерам: 160 /180 рублей/час;

- школьникам: 160/180 рублей/час;

- детям до 7 лет бесплатно (обязательно сопровождение взрослого в коньках).

Прокат коньков -100 рублей/час.

Безлимит - 250 рублей со своими коньками, 350 рублей с прокатом коньков.

Ночные катания – 300 рублей со своими коньками, 400 рублей с прокатом коньков.

Пингвин-помощник - 120 рублей/час

Стадион «Купол»

Есть два катка: хоккейная коробка и вокруг стадиона «Купол». Начнет работать каток уже через пару дней, если на улице будет несколько морозных дней.

Где: ул. Кирова, 6

Телефон: 48-02-08

Режим работы: ежедневно 10.00 - 22.00

Цены: до 220 рублей

«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)

Каток оснащен теплыми раздевалками и буфетом. Он начнет свою работу с середины декабря.

Где: Козий парк (район между ул. Авангардной, ул. 8 Марта, пер. Парковым и р. Карлуткой)

Телефон: 57-64-55

Режим работы: будни 12.00-22.00; выходные и праздники 10.00-22.00

Цены: до 220 рублей

Каток в парке Космонавтов

Каток находится на улице прямо перед центром русской культуры «Русский дом». Есть буфет и гардероб в здании.

Где: Парк космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

Телефон: 44-05-22

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цены: с арендой коньков - 50 рублей/30 минут, 100 рублей/час. Со своими коньками – 50 рублей/30 минут и 70 рублей/час

Каток в парке Кирова

Также до конца декабря зальют каток в парке Кирова! Он появится практически по всей левой части главной аллеи. А это более 3 500 кв. метров. В проекте предусмотрены теплые здания для переодевания, зона фудкорта и ярмарочные домики с продажей новогодних угощений и горячего чая, красивая подсветка и море положительных эмоций.

Где: парк имени Кирова, ул. Кирова, 8а.

Режим работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Цены: вход со своими коньками бесплатно. Аренда коньков платная, цены уточняются.

Ледовый каток «Зенит»

Каток залит на самом стадионе на улице и начнет свою работу уже с 8 декабря. Есть гардероб и буфет, в котором можно попить горячий чай и перекусить.

Где: ул. Совесткая, 33

Телефон: 68-11-68

Режим работы: со вторника по пятницу – 17:00-22:00; суббота и воскресение - 12:00-22:00; понедельник – выходной

Цены: входной билет взрослый (с 14 лет): 100 рублей (будние дни), 150 рублей (выходные); детский билет (до 13 лет): 80 рублей (будние дни), 100 рублей (выходные); прокат коньков – 100 рублей/час, 150 рублей/безлимит; стойка для катания – 50 рублей/час; пингвин/ помощник на льду – 150 рублей/час, 200 рублей/безлимит