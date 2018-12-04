2018-12-04T12:56:45+03:00
Общество

Как пройти процедуру ЭКО в Ижевске бесплатно

И какими услугами могут воспользоваться будущие родители по полису ОМС
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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Финансовое обеспечение применения экстракорпорального оплодотворения, включая обеспечение лекарственными препаратами на время проведения ЭКО, осуществляется за счет средств ОМС при условии получения квоты на ЭКО.

Оформление квоты на ЭКО

Чтобы получить квоту, нужно пройти обследование. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию по месту прикрепления, чтобы выявить показания для проведения ЭКО. Анализы сдают оба партнера – это обязательное условие. Всего - 31 пункт. Если обследование подтвердит бесплодие, врач женской консультации оформляет специальную выписку и выдает направление на Комиссию Минздрава Удмуртии по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС.

Придется ли вкладывать личные средства?

Программа ЭКО за счет средств ОМС включает в себя методы обследования и проведения ЭКО, а так же обеспечение лекарственными препаратами необходимыми для проведения ЭКО. После того, как эмбрион будет перенесен в полость матки, программа ЭКО считается законченной. В дальнейшем будущая мама наблюдается в женской консультации по месту прикрепления также по полису ОМС.

В 2018 году при наличии показаний за счет средств ОМС так же осуществляется программа с использованием криоконсервированных эмбрионов. Сама процедура криоконсервации оплачивается за счет личных средств граждан.

Фото: архив

Фото: архив

Где получить ЭКО за счет средств ОМС в Ижевске

ЭКО за счет средств ОМС осуществляют медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы ОМС: в 2018 году таких организаций 7.

По выбору женщин процедуру ЭКО в Ижевске в 2018 году осуществляют 3 медицинские организации: БУЗ УР "Первая Республиканская клиническая больница", ООО "Центр репродуктивного здоровья" и ООО "Клиника Нуриевых-Ижевск".

За 9 месяцев 2018 года за счет средств ОМС ЭКО получили более 500 пар. До конца года возможность стать родителями получат еще две сотни семей.

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