2018-12-06T13:56:06+03:00
Общество

Как пройти процедуру ЭКО в Ижевске бесплатно

И какими услугами могут воспользоваться будущие родители по полису ОМС
Мария МЕРЗЛЯКОВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Финансовое обеспечение применения экстракорпорального оплодотворения, включая обеспечение лекарственными препаратами на время проведения ЭКО, осуществляется за счет средств ОМС при условии получения квоты на ЭКО.

Оформление квоты на ЭКО

Чтобы получить квоту, нужно пройти обследование. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию по месту прикрепления, чтобы выявить показания для проведения ЭКО. Анализы сдают оба партнера – это обязательное условие. Всего - 31 пункт. Если обследование подтвердит бесплодие, врач женской консультации оформляет специальную выписку и выдает направление на Комиссию Минздрава Удмуртии по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС.

Придется ли вкладывать личные средства?

Программа ЭКО за счет средств ОМС включает в себя методы обследования и проведения ЭКО, а также обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для проведения ЭКО. После того, как эмбрион будет перенесен в полость матки, программа ЭКО считается законченной. В дальнейшем будущая мама наблюдается в женской консультации по месту прикрепления также по полису ОМС.

В 2018 году при наличии показаний за счет средств ОМС также осуществляется программа с использованием криоконсервированных эмбрионов. Сама процедура криоконсервации оплачивается за счет личных средств граждан.

Фото: архив

Фото: архив

Где получить ЭКО за счет средств ОМС в Ижевске

ЭКО за счет средств ОМС осуществляют медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы ОМС: в 2018 году таких организаций 7.

По выбору женщин процедуру ЭКО в Ижевске в 2018 году осуществляют 3 медицинские организации: БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая больница», ООО «Центр репродуктивного здоровья» и ООО «Клиника Нуриевых-Ижевск».

За 9 месяцев 2018 года за счет средств ОМС ЭКО получили более 500 пар. До конца года возможность стать родителями получат еще две сотни семей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Как защитить свое жилье от ограбления на время отпуска
Новогодние праздники - время, когда многие россияне отправляются путешествовать всей семьей. Однако, вернувшись из отпуска, некоторые из них обнаруживают, что в их квартире или загородном доме побывали грабители и вынесли все самое ценное
Новости 24
В Ижевске при столкновении двух автомобилей пострадала 7-летняя девочка
Администрация Ижевска опубликовала график закрытия детских садов на летний период 2019 года
Уроженку Удмуртии с онкобольным сыном пытаются выселить из дома из-за «заразного рака»
В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок
В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок
АО «Ижевские электрические сети» могут продать до конца этого года
Ижевчанин, осужденный за смертельное ДТП, попал в колонию за угон
Фото: в Удмуртию поступила новая техника для перевозки мусора
Чемпионат России по фигурному катанию: где посмотреть выступления ижевчанки Алины Загитовой
В Удмуртии в подозрительном автомобиле нашли более килограмма наркотиков
В Ижевске уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%
Новым главой Ленинского района Ижевска может стать депутат Рамиль Гайнуллин
В Удмуртии жалуются на изготовителей и продавцов мебели
За выходные в Удмуртии в пожаре погибли мужчина и женщина
«Ижевский механический завод-2» и директора оздоровительного комплекса «Березовая роща» оштрафовали
В Удмуртии ожидаются морозы
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который напал на судебного пристава
Дилерский центр SKODA 3-й раз подряд лучший в ГК АСПЭК-Авто
В Удмуртии в ДТП пострадал трехлетний мальчик
В Ижевске самый популярный детский костюм – образ супергероя