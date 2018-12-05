Из каких родников Удмуртии можно пить воду?

Нашу республику не зря прозвали родниковым краем: больше двух тысяч природных источников вырываются на волю тоненькой струйкой студеной воды. Местные жители охотно этим пользуются и, несмотря на централизованное водоснабжение, каждые выходные выбираются к «любимому» роднику. При этом считая, что вода в нем самая чистая. «Комсомолка» решила выяснить, так ли это и отправилась в экспедицию по Удмуртии, чтобы проверить качество воды в природных источниках.

ФОТО: Архив

Напомним, что несколько недель мы собирали заявки от наших читателей и слушателей радио «Комсомольская правда» (107,6 FM) (12+). Нам поступило более ста сообщений с просьбой проверить тот или иной родник. Отобрав 50 самых популярных запросов, мы составили маршрут и в середине октября вместе с партнерами - компанией «Мегафон», автоцентром «ГАЗ» и дилерским центром GEELY - отправились проверять указанные источники. Высокоскоростная связь «Мегафон» позволила в режиме онлайн заносить координаты родника на карту, а надежные машины не подвели нас в долгой дороге. Собранные образцы мы передали на проверку в лабораторию МУП Ижевска «Ижводоканал». Специалисты проверили воду и выясняли, пригодна ли она для питья.

Ну как водичка?

Помощь в расшифровке проб нам оказал основатель Александр Кондратьев. По его словам, главным показателем в пригодности или непригодности воды из родника является перманганатная окисляемость - это показатель общего количества органических веществ. В норме этот показатель не должен быть больше 5. В противном случае, вода противопоказана для питья. В родниках Удмуртии же перманганатная окисляемость не превысила единицы, что говорит о высоком качестве природной воды.

Показатель жесткости воды в норме должен быть от 4 до 8. Этот показатель может повлиять на чайники (появится накипь) и на организм (может привести к образованию шлаков). Пить воду, в которой показатели превышают норму, можно, но нежелательно.

Водородный показатель оценивает кислотность или щелочность воды. В норме показатель должен быть в пределах 6-9 единиц. При низком pН вода обладает большей коррозионной активностью, а при высоком - приобретает характерную мылкость, неприятный запах и может вызывать раздражение глаз и кожи. Однако по словам специалиста, для организма этот показатель не существенен.

Результаты анализов

Черным выделены родники, пробы воды в которых соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 по химическому составу. Пить можно, однако для большей безопасности специалисты все же советуют предварительно кипятить воду.

Красным - те показатели, в которых превышены или понижены нормы СанПиН 2.1.4.1175-02 по химическому составу.

ВАЖНО! В ходе проекта «Родники Удмуртии» мы проверяли только химический состав воды. Санитарно-микробиологический контроль (проверка эпидемиологической безопасности) не осуществлялся, поскольку условия проекта не позволяли передавать пробы воды в лабораторию так быстро, как это требуется для такого анализа. Обратите внимание: состав воды может меняться в зависимости от погоды и времени года, вмешательства человека и животных и чистоты территории вокруг родника. Специалисты призывают перед использованием родниковой воды оценивать санитарное состояние источника и его окружения. И обязательно кипятить воду!

Тем временем в Ижевске

Как прошла наша экспедиция по самым известным родникам Удмуртии, можно прочитать в газете «Комсомольская правда в Ижевске» от 7.11.2018 и на сайте izh.kp.ru (18+). Однако о поездке по городу и его окрестностям мы еще не рассказывали. Поэтому подготовили вам репортаж с поездки. Двигаясь на комфортном городском кроссовере Geely Atlas, мы буквально перелетали с родника на родник: казалось, шум города остался далеко позади. Климат-контроль в одно мгновение создал нужную температуру (студеная погода заметно холодила организмы экспедиторов), а полный привод помог преодолеть бездорожье.

ФОТО: Архив

Родник у речки Чемошурки

Этот источник практически не облагорожен, из удобств - только труба, чтобы было удобно набирать воду. Подойти к нему будет сложно, потому что спуск не оборудован. Если быть аккуратным, то все получится. Лучше прийти пешком, так как парковки не предусмотрены. Столетние деревья, снующие туда-сюда белки… Сюда можно прийти не только за водой, но и за атмосферой дремучего леса.

Родник на ул. Ракетной

Этот ключ находится под крышей деревянной избушки, которую поставили недавно. Очень удобный спуск к двум трубам, чтобы набрать воду - для экономии времени можно наливать сразу в пару бутылок. Однако местные жители, которые набирают здесь воду, говорят, что в последнее время в воде стало много осадка. Что ж, проверим.

Кабаниха

Сообщений с просьбой проверить этот родник нам пришло около 15. Поэтому вполне логично, что даже в будни здесь выстраивается очередь. Сам источник находится около остановки «Кабаниха», он оборудован беседкой с крышей и лавочкой для вещей и бутылок. Предусмотрена парковка. Для удобства оборудовали два крана из трубы.

Родник у речки Карлутки

Родник находится за остановкой «Речка Карлутка». Рядом с родником в водоеме плавают утки и селезни. Есть ступеньки, чтобы спуститься к роднику, но, чем ниже, тем лестница более разбита, так что стоит быть аккуратным, потому что есть вероятность упасть. Сам родник тоже не в самом лучшем состоянии, очень грязный и неблагоустроенный.

Родник на ул. Барышникова

К роднику ведет асфальтированная дорожка. Спуск не оборудован, лесенки старые и поломанные. Нам повезло: пока мы набирали воду для исследования, к источнику пришел мужчина, который рассказал, что за родником следит баба Катя. Она организовывает субботники и следит, чтобы источник не засоряли.

Проект в мнениях

Своим мнением о поездке поделились участники экспедиции…

- За две недели мы исколесили Ижевск и Удмуртию, от самого севера Кезского района до южной географической точки в Зуевых Ключах. Мы проехали не одну сотню километров и посетили десятки родников. Для нас, участников экспедиции, это был незабываемый опыт и возможность открыть для себя новые места, побывать в самых живописных уголках прекрасной Удмуртии. Сколько работы уже проделано и еще больше предстоит сделать в будущем. Проект «КП» послужил мощным толчком к развитию культуры потребления чистой воды, бережному природопользованию и в очередной раз привлек внимание жителей и гостей республики к нашему родниковому краю. Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем организаторам, партнерам, участникам экспедиций. Спасибо за такой прекрасный проект, желаю успехов и творческого вдохновения, - поделился впечатлениями о проекте удмуртский шаман и путешественник Андрей Перевощиков.

ФОТО: Личный архив

- Проект «Родники Удмуртии» от «Комсомолки» - важный для республики, и я хочу видеть в природных источниках общеузнаваемый бренд наравне с «Бабушками из Бураново» и «Автоматом Калашникова». За время экспедиции мы успели охватить небольшой объем родников, поэтому в будущем я буду продолжать заниматься этим проектом, - рассказал основатель «Энциклопедии туристических возможностей Удмуртии» Александр Кондратьев.

ФОТО: Личный архив

- Наш экипаж отправился за пределы Ижевска. По моему личному наблюдению, чем дальше от города, тем родники ухоженнее, тем большее значение они имеют для местных жителей. Большинство родников, на которых мы побывали, обустроены, освящены, и являются не только местом сбора чистой воды, а местом силы, поклонения. Каждый житель этих мест знает не одну легенду или поверье, связанные с родником. Хотелось бы, чтобы так было по всей территории республики. Надеюсь, что «Родники Удмуртии» станут начальной точкой становления этой культуры, - прокомментировала журналистка Мария Мерзлякова.

ФОТО: Архив

… и партнеры проекта:

- Этот проект очень важен для экологического состояния Удмуртии. Это поможет обратить внимание на те родники, которые не обустроены, но популярны у местных жителей. В идеале, хотелось бы, чтобы люди сами начали бережнее относиться к благам, данным нам природой и, приходя, не только забирали, но и отдавали, - выразил свое мнение директор компании-партнера проекта «МегаФон в Удмуртии» Ханжин Валерий.

ФОТО: Личный архив

- «Родники Удмуртии» - хороший социальный проект. И люди узнают не только о полезной информации - где можно брать питьевую воду, а где нельзя, но и о том, что за родниками нужно ухаживать, что нельзя потребительски относиться к природе, - прокомментировал директор дилерского центра GEELY Хохряков Валерий.

ФОТО: Личный архив

- Проект, который провела «Комсомолка» и в котором мы приняли участие в качестве партнера, нужен нашей республике. Все-таки Удмуртию называют родниковым краем. И чтобы не быть голословными, нужно было подтвердить этот статус, понять, где вода чистая, а где загрязнена. И к тому же, в экспедиции получилось вдоволь насмотреться на природу осенней природы. Нам есть чем похвастаться, - рассказал директор автоцентра «ГАЗ» Антюганов Олег.

ФОТО: Личный архив

Партнеры проекта:

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