«Ваш садик горит!»: Родители малышей вспоминают о пожаре в ижевском детском саду

Днем 29 ноября произошел пожар в детском саду №11 на улице Ильфата Закирова, 22а – густой дым шел из подвала здания. Сотрудники сада в первые же минуты принялись эвакуировать детей, а это более 300 человек!

Все произошло, когда в саду был тихий час.

– Мне позвонила подруга, которая в это время гуляла с ребенком в соседнем дворе, – вспоминает Ирина (имя изменено. – Прим. ред.), – и сказала, что сад горит! Меня охватил ужас, внутри все задрожало от страха. Через 5 минут в родительском чате в соцсетях написала и наш воспитатель.

По словам Ирины, учебная эвакуация в садике проводилась по 2 раза в год.

– Старшие дети решили, что это учебная эвакуация, спокойно оделись и вышли. Некоторые из младших испугались и плакали, – рассказывает Ирина.

«Убегаем от пожара»

В тот день забирать своего 4-летнего сына бежала и ижевчанка Наталья Курагина.

– Я сама работаю в детском саду, о пожаре узнала от коллеги. Они пришла и спросила, почему я еще на работе, ведь сад, куда ходит мой сын, горит! – вспоминает Наталья. – Как одевалась и бежала за ребенком, не помню. Когда подошла к зданию, дыма уже не было, стояло много пожарных машин. Ребят эвакуировали в ближайшую школу.

Увидев сына, Наталья вздохнула с облегчением.

– Для них это была игра. Воспитатели сказали, что нужно бежать от пожара и нужно обязательно выиграть. Сын рассказал, что в итоге они победили! – делится Наталья. – Также сын говорил, что замерз, ведь на него, сонного, помимо футболки, успели надеть носки, комбинезон и шапку. На следующий день после пожара детский сад не работал, детей распределяли в другие сады. Своего ребенка я решила оставить дома, чтобы он поскорее забыл о случившемся.

«Это выше всех похвал!»

В самом детском саду комментировать ЧП отказались. Но родители в соцсетях активно благодарят коллектив детского сада, который сработал быстро, четко и слаженно.

– Не могу сказать, что наши дети сильно испугались. Они больше расстроились, что вечером не будет праздника, посвященного Дню матери, к которому они так долго готовились. Боится ли сейчас мой ребенок идти в сад? Нет! Мы очень благодарны нашим воспитателям! Спасибо за наших спасенных детей!

Слова признания коллективу выражают и коллеги из других садов.

– Оценивая эту ситуацию со стороны руководства, я могу сказать, что работа коллектива детского сада выше всех похвал! Это очень большой садик, и так спокойно и грамотно сработать не всем под силу, – комментируют заведующие других садов города.

Почему ЧП произошло в новом детском саду и что стало его причиной? На эти вопросы еще предстоит ответить специалистам.

«Спасибо за детей!»

Наша редакция следила за развитием событий и, конечно, читала множество благодарных отзывов. К сожалению, в самом детском саду комментировать ситуацию без разрешения руководства Управления дошкольного образования Ижевска отказались, а ответа на официальный запрос в Управление пока не поступало.

Некоторые мамы, которым в тот день пришлось пережить страх и ужас, до сих пор не могут справиться с эмоциями, и общаться с журналистами им тяжело. Но в соцсетях они делятся рассказами о том, что воспитатели выносили детей на руках, второпях надевая теплые вещи, как девочка из старшей группы потеряла сапожок, и воспитатель надела ей свой, а сама бежала почти босиком!..

Мы выражаем искреннюю благодарность всему педагогическому составу детского сада №11 за слаженную работу и сотни спасенных детских жизней. Страшно представить, как бы повернулась ситуация, если бы персонал не был подготовлен и не смог так быстро среагировать.