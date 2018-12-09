2018-12-13T11:27:55+03:00
Общество

Погода в Ижевске: на неделе будет пасмурно и практически без осадков

Самым холодным днем станет воскресенье
Валерия ШАНЬГИНА
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Предстоящая неделя будет пасмурнойПредстоящая неделя будет пасмурной
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По данным GISMETEO.RU на предстоящей неделе – с 10 по 16 декабря – в Ижевске будет преимущественно без осадков.

В понедельник, 10 декабря, будет пасмурно. Временами небольшой снег. Столбик термометра покажет -6...-4 градуса. Ветер южный, 3-8 м/с.

Во вторник, 11 декабря, небольшой снег ожидается только к ночи, но пасмурная погода сохранится на протяжении всего дня. Температура -7...-5 градусов. Ветер южный, 3-7 м/с.

В среду, 12 декабря, наконец будет ясно. Столбик термометра утром покажет -8 градусов, а вечером опустится до -12°С. Ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

В четверг, 13 декабря, температура воздуха достигнет -10...-12 градусов. Ветер восточный, 1-5 м/с. В первой половине дня будет ясно, после полудня – пасмурно.

Солнечно будет в пятницу, 14 декабря. Столбик термометра поднимется с -11 градусов до -8. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

В субботу, 15 декабря, снова будет пасмурно на протяжении всего дня, однако осадков не будет. Температура воздуха -8..-6 градусов. Ветер северо-восточный, 3-9 м/с.

Воскресенье, 16 декабря, станет самым холодным днем на этой неделе. Утром в городе будет -10 градусов, днем -15 градусов, вечером -13 градусов. Ветер северный, 2-6 м/с.

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