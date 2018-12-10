2018-12-13T11:27:55+03:00
Общество

Новый год - 2019: во сколько ижевчанам обойдется подготовка к празднику

Где купить костюм Деда Мороза, во сколько обойдется шампанское и когда ждать роста цен?
Лада Иванова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

До Нового года - чуть больше трех недель, и ижевчане вовсю готовятся к празднику. Нужно ли закупаться к праздничному столу уже сейчас, где можно купить елку и сильно ли подорожают шампанское и мандарины к концу месяца?

- Цены начали расти уже с прошлого понедельника. И к новому году стандартно дорожает мясо, рыба, говяжий язык, деликатесные товары, - поделился своим мнением профессор института экономики и управления УдГУ Владимир Матвеев. - В зависимости от курса доллара и евро ценник продолжит расти. Так что имеет смысл закупаться уже сейчас.

- Первое повышение цен обычно бывает после 20 чисел декабря, - рассказала Ирина, работник одного из продуктовых супермаркетов. - Следующее подорожание будет примерно 1 января - цены придут в норму только к февралю. Заранее можно купить алкогольную продукцию, консервированные продукты и конфеты - у них срок годности несколько месяцев. Подготовить можно и замороженное мясо или рыбу - скорее всего, ценник на них немного поднимется.

Имеет смысл закупаться сейчас и новогодними товарами. Цены на них поднимутся вряд ли, а вот выбор может сократиться. Как нам рассказали сотрудники некоторых из магазинов, дополнительных закупок праздничных товаров они делать не будут - лишь распродавать то, что уже есть на прилавках.

Считаем, откладываем

Цены на новый год в Ижевске

Цены на новый год в Ижевске

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Ижевске 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Председателем общественной палаты Ижевска стала директор Медиагруппы «Центр»
В Ижевске временно перекроют движение по улице Красноармейская
В Ижевске опровергли переохлаждение кондуктора 41 автобуса
ГИБДД по Ижевску выявили нарушения в перевозке пассажиров автобусов
Спортсмены из Удмуртии выиграли восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях в Уфе
Проводник поезда «Италмас» сообщением Ижевск - Москва обвиняется в причинении смерти женщине по неосторожности
В Ижевске установят светофор на выезде от торгового центра «Леруа Мерлен»
В Удмуртии увеличился объем ввода жилья
В Удмуртии задержали грабителя, который украл деньги из магазина
В Ижевске открылся новый вытрезвитель
Удмуртстат: Новогоднее застолье обойдется жителям Удмуртии в 5574 рублей
Мошенник из Удмуртии украл у пенсионерки около миллиона рублей
«Я 10 лет спустя!»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»
Из бюджета Удмуртии поступят деньги на счет Ижевска в размере 199 миллионов рублей
В Ижевске задержали двоих молодых людей за сбыт наркотиков