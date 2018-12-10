2018-12-10T12:04:55+03:00
Общество

Новый год - 2019: во сколько ижевчанам обойдется подготовка к празднику

Где купить костюм Деда Мороза, во сколько обойдется шампанское и когда ждать роста цен?
Лада Иванова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

До Нового года - чуть больше трех недель, и ижевчане вовсю готовятся к празднику. Нужно ли закупаться к праздничному столу уже сейчас, где можно купить елку и сильно ли подорожают шампанское и мандарины к концу месяца?

- Цены начали расти уже с прошлого понедельника. И к новому году стандартно дорожает мясо, рыба, говяжий язык, деликатесные товары, - поделился своим мнением профессор института экономики и управления УдГУ Владимир Матвеев. - В зависимости от курса доллара и евро ценник продолжит расти. Так что имеет смысл закупаться уже сейчас.

- Первое повышение цен обычно бывает после 20 чисел декабря, - рассказала Ирина, работник одного из продуктовых супермаркетов. - Следующее подорожание будет примерно 1 января - цены придут в норму только к февралю. Заранее можно купить алкогольную продукцию, консервированные продукты и конфеты - у них срок годности несколько месяцев. Подготовить можно и замороженное мясо или рыбу - скорее всего, ценник на них немного поднимется.

Имеет смысл закупаться сейчас и новогодними товарами. Цены на них поднимутся вряд ли, а вот выбор может сократиться. Как нам рассказали сотрудники некоторых из магазинов, дополнительных закупок праздничных товаров они делать не будут - лишь распродавать то, что уже есть на прилавках.

Считаем, откладываем

Цены на новый год в Ижевске

Цены на новый год в Ижевске

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