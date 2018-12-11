Новогодние истории из Ижевска: Дед Мороз со Снегурочкой разъезжают на мотоцикле и дарят горожанам конфеты

Вот уже пять лет мотосообщество Ижевска дарит жителям города новогоднее настроение, усаживая Дедушку Мороза на мотоцикл Иж, раздавая конфеты и устраивая елки для ребят. «Комсомолка» начинает цикл праздничных историй, рассказывая про добрые поступки, которые совершают жители перед Новым годом.

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЕД МОРОЗ, НО И ПОМОЩНИКИ

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

Братья Олег и Игорь Чупины в мототусовке Ижевска достаточно известны. Именно им пришла в голову идея устраивать перед Новым годом праздник для жителей города. Они предложили проехаться по улице в праздничных костюмах, а для детей – устроить сказочное представление.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

- В начале идею поддержали немногие. Олег Чупин вместе с Игорем «Воркутой» Коломийчуком вместе подготовили мотоцикл и выехали на улицы Ижевска. Объявили через социальные сети, что Дед Мороз будет в парке Кирова, чтобы все желающие подтягивались на праздник. И успех был настолько большой, что праздник решили устраивать каждый год, - рассказывает организатор «Мотоелки» Елена.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

Именно Игорь «Воркута» ввел негласное правило, что у Дедушки должна быть настоящая борода! И когда его не стало (Игорь погиб в ДТП 15 мая 2016 года – прим. ред.), Дедушку выбирали именно по наличию длинной естественной бороды. Сейчас на мотоцикле в образе доброго волшебника ездит Андрей Книгин – носитель почетного звания «Борода Урала».

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

- За 4 года я очень вжилась в свою роль мото-Снегурочки и с нетерпением жду каждого Нового Года. В нашей команде есть любимец детей - хвостатый Тигропард (смесь тигра и леопарда) - это Игорь Чупин, Собачка Даша - Дарья Усынина, Белый медведь - Кирилл Тапков. А самый «древний» в нашей компании - белый и пушистый заяц - Олег Чупин, у него в этом году юбилей - 5 лет новогодних катаний!, - рассказывает Елена.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

Такой дружной компанией они разъезжают на мотоциклах Иж Юпитер-2, грузовом Иж и Иж-56. Перед праздничными выездами техника тщательно готовится и украшается.

КОГДА ЖДАТЬ ПРАЗДНИКА?

В этом году ребята стартуют 14 декабря, в пятницу. Сначала будет тестовый заезд «Шаурма».

- Мы решили его так назвать, потому что едем все вместе до ближайшего заведения с шаурмой, кушаем и, заодно, проверяем технику, - смеясь рассказывает Елена.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

А уже 15 декабря будет полноценный пробег, когда ребята будут радовать не только антуражем, но и раздавать автомобилистам конфеты. Кстати, сладости они покупают сами и призывают всех неравнодушных присоединиться.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

- Большая часть конфет идет в качестве подарков детям именно в «Мотоелку». В этом году она пройдет во внутреннем дворе национального музея 22 декабря в 13.00. Прийти могут все желающие, это бесплатно, - делится Елена.

Фото: Антон Башкиров. vk.com/hexus7

И после праздника, практически каждый день мотоциклисты в костюмах будут разъезжать по городу.

Фото: Кирилл Тапков

- Маршрут мы составляем непосредственно перед выездом. Чаще всего это центральные улицы и, обязательно, набережная Ижевска, - заключила Елена.

Фото: Кирилл Тапков

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